¿Es verdad que si mando un mensaje a diez grupos WhatsApp no accederá a mis datos?

"NO AUTORIZO, NO AUTORIZO, NO AUTORIZO, NO AUTORIZO". Así, repetido y con mayúsculas empieza un mensaje que comenzó a circular a través de WhatsApp, luego de que la plataforma anunciara que se iban a realizar cambios en las políticas de privacidad.

El texto asegura que al aceptar las nuevas condiciones, los usuarios estarían dando acceso a gran parte del contenido privado de cada uno, como fotos e incluso mensajes eliminados.

"Se puede utilizar en juicios contra ti. Todo lo que has publicado se podrá publicar a partir de hoy, incluso mensajes eliminados. No cuesta nada más que un simple copiar/pegar, mejor estar seguro que ser vulnerado", indica.

El texto agrega que, para evitarlo, es necesario compartir en diez grupos de WhatsApp un mensaje que establezca: "No doy permiso a Whatsap ni a ninguna organización asociada a Whatsap, como facebook, e Instagram para usar mis imágenes, información, mensajes, fotos, mensajes eliminados, archivos, etc". De esta manera el teléfono queda "protegido contra la nueva regla".

Pero, ¿esto es verdad?

Lo primero que es importante saber es que efectivamente WhatsApp anunció en los primeros días de enero que realizaría cambios en la política de privacidad de la aplicación y para informarlo envió una notificación a todos los usuarios indicando los cambios.

De acuerdo con el mensaje, son tres las principales modificaciones establecidas y refieren básicamente a la manera en que WhatsApp procesa los datos de los usuarios, cómo las empresas pueden usar los servicios alojados en Facebook para almacenar y administrar sus chats de WhatsApp, y cómo la plataforma de mensajería pronto se asociará con Facebook para ofrecer integraciones más profundas en todos los productos de la empresa matriz.

Fue precisamente el permiso para vincularse con Facebook lo que más llamó la atención de los usuarios ya que, según las nuevas medidas, WhatsApp solicitaba compartir una serie de datos con la red social y terceros autorizados.

Entonces, ¿es cierto que WhatsApp quería compartir datos a Facebook? Si, esto efectivamente es así. Sin embargo los datos que se iban a informar eran, por ejemplo, el número de teléfono, el operador móvil, información relacionada con el servicio, información de interacción, información del dispositivo móvil y la dirección IP. No fotos o contenidos de los mensajes.

En esta línea, cabe destacar que la empresa aclaró que seguirá encriptando los mensajes de un extremo a otro. Lo que significa que no puede ver el contenido de los chats ni compartirlos con nadie.

WhatsApp indicó que la razón por la cual solicitó la autorización para poder compartir esos datos es que le permitirían comprender cómo es que los usuarios utilizan sus servicios con el fin de mejorarlos, hacer sugerencias basadas en su perfil, personalizar funciones y contenido, además de mostrar ofertas y anuncios relevantes en todos los productos de la empresa Facebook.

Por otra parte, la medida de cambiar las políticas de privacidad era obligatoria. Lo que implicaba que el usuario podía aceptarlo o no, pero de no hacerlo no iba a poder continuar haciendo uso de la aplicación. Esto quiere decir que enviar un mensaje a diferentes grupos con un texto aclaratorio no sería suficiente para evitar las nuevas reglas.

Tiempo extendido

El viernes 15 de enero, WhatsApp anunció que extenderá al 15 de mayo -la fecha original era hasta el 8 de febrero- el tiempo que tendrán los usuarios para revisar los nuevos términos y condiciones de uso de Whatsapp.



En este nuevo comunicado, la compañía aclaró que cuando llegue la fecha límite (15 de mayo) no habrá suspensiones de cuentas ni nada similar; a partir de entonces buscarán que la gente vaya aceptando el nuevo término de uso en forma gradual, para habilitar un mayor alcance de WhatsApp Business, que ya tiene más de 175 millones de usuarios y que es la herramienta para empresas con la que Facebook busca ganar dinero dentro del mensajero.

Con información de El Universal (GDA) y La Nación (GDA).