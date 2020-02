La "magia" del iPad cumple 10 años

El iPad, el dispositivo móvil que cambió la forma de trabajar, de informarse y de entretenerse hasta convertirse en un elemento cotidiano, cumplió 10 años y no ha parado de evolucionar y transformarse sin perder su concepto original desde su lanzamiento el 27 de enero de 2010 en San Francisco.

El fallecido Steve Jobs, fundador de Apple, presentó el iPad exactamente como eso: un “dispositivo mágico y revolucionario” para navegar por la web, leer y enviar correos electrónicos, ver fotos y videos, escuchar música, jugar y más. Aunque, como todo lo nuevo, fue criticado. Se decía, por ejemplo, que era un iPhone grande (por aquel entonces los smartphones se movían entre las 3 y las 3,5 pulgadas) que no hacía llamadas.

“El iPad es nuestra tecnología más avanzada en un dispositivo mágico y revolucionario a un precio increíble”, dijo Jobs. Y en la presentación agregó: “El iPad crea y define una categoría completamente nueva de dispositivos que conectará a los usuarios con sus aplicaciones y contenido de una manera mucho más íntima, intuitiva y divertida que nunca”. Para Jobs, el iPad era un eslabón perdido entre dos mundos: entre el móvil y el de la PC. Las computadora portátiles de aquel entonces sufrían de una calidad de pantalla mediocre, un sistema operativo poco ágil y una autonomía muy limitada.

Todavía la tableta de la manzana no ha reemplazado a las laptops como quería Jobs, pero eso no significa que no haya revolucionado el mercado. Tras el lanzamiento de siete generaciones y familias como el iPad Mini y el Pro, acapara hoy más de 60% de las ventas en el mundo en su categoría.

La evolución.

El iPad no fue el primer intento de Apple en hacer una computadora portátil con una pantalla táctil. Ese honor pertenece al Newton MessagePad que se lanzó en 1993 al exorbitante precio de US$ 900. Este era más un asistente digital personal o PDA que una tableta y, aunque tenía buenas intenciones, quedó en el olvido. Aunque hasta los Simpons se burlaron de él, la compañía siguió produciendo nuevos modelos hasta 1998.

Años después, llegó el iPad. La tableta original tenía una pantalla de 9,7 pulgadas, un procesador A4 de un solo núcleo, hasta 64 GB de almacenamiento, 256 MB de RAM, 10 horas de duración de la batería y una resolución de 1.024x768. Los modelos solo con wifi costaban US$ 499 en Estados Unidos (había una versión más onerosa con 3G). No tenía cámaras. A modo de comparación, un modelo iPad Pro de última generación puede alcanzar una resolución de 2.732 x 2.048 y permite hasta 1 TB de almacenamiento.

Apple lanzó oficialmente el iPad el 3 de abril de 2010 y, un día después, la compañía anunció que ya había vendido más de 300.000 unidades. Al presentar el iPad 2 en marzo de 2011, Jobs dio una actualización: Apple había vendido casi 15 millones de iPads en solo nueve meses.

Durante la última década, se ha lanzado varias generaciones del iPad con varias características nuevas y cambios de diseño. Por ejemplo, la segunda generación –la última que presentó Jobs antes de morir– sumó cámaras frontal y trasera; mientras que la tercera fue la primera en tener pantalla Retina. En octubre de 2013, Apple lanzó el iPad Air con un procesador Apple A7 de 64 bits, 20% más delgado y 28% más liviano que el iPad de cuarta generación y biseles más delgados. Dos años después presentó el iPad Pro con pantalla Retina de 12,9 pulgadas y soporte para Apple Pencil. El dispositivo logró reinventarse cuando el formato parecía estancado y trajo procesadores potentes, pantallas mejoradas y chasis cada vez más delgados y elegantes.

El último iPad, el de séptima generación, es de setiembre de 2019, con pantalla Retina de 10,2 pulgadas y soporte de teclado inteligente de tamaño completo.

El iPad original disponía de un ecosistema de más de 140.000 aplicaciones en la App Store. Al término de 2019, la tienda oficial alcanzó los 1,84 millones de apps, según Statista.

Después de una década, es indiscutible que el experimento del iPad fue un éxito para Apple. Sigue siendo la tableta más reconocible y vendida a pesar de la cantidad de competidores.

El experto Stuart Miles argumentó para el sitio Techcentral: “En 2010, muchos cuestionaron por qué necesitaríamos un iPad pero una vez que estuvo en nuestras manos, todo cambió. Ahora, 10 años después, la mayoría de los hogares poseen una tableta, ya sea un iPad u otra cosa, y la mayoría no podría imaginar un mundo en el que no existieran”.

Dada la variedad de filtraciones, es probable que el 2020 traiga un iPad Pro en dos tamaños con un sistema de triple cámara en la parte posterior con similares características al iPhone 11 Pro. Se cree que habrá novedades oficiales en marzo.

“Es un iPhone más grande”: las burlas al inicio.

Las críticas iniciales hacia el iPad no fueron del todo buenas. Para muchos, no era más que un iPod Touch o un iPhone más grande. La ausencia de teclado, su elevado precio, la ausencia de Flash o el no disponer de multitarea eran otras de las quejas más habituales. Por ejemplo, Bill Gates dijo a CBS News: “Usted sabe, yo soy un gran creyente de lo táctil y la lectura digital, pero sigo pensando en que una mezcla de voz, lápiz y un teclado real –en otras palabras, un netbook– será la corriente principal para esto. Por lo tanto, no siento lo mismo que paso con el iPhone donde yo dije, ‘Oh, Dios mío, Microsoft no tenía un objetivo lo suficientemente alto’. Es un lector agradable, pero no hay nada en el iPad que me haga mirar y decir, ‘Oh, ojalá Microsoft lo hubiera hecho’”.