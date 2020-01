Qué es Lyme, la enfermedad que tiene Justin Bieber

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El cantante Justin Bieber permaneció lejos del ojo publico durante un tiempo y cuando reapareció su aspecto se veía diferente a su tradicional estilo. Muchas personas pensaron que se trataba de un asunto vinculado a las drogas, pero recientemente Bieber decidió aclarar la situación y explicó que por un lado fue diagnosticado con la enfermedad de Lyme y que por el otro tuvo además un caso grave de mononucleosis.

"Mientras mucha gente decía 'Justin Bieber parece una mierda, está metido en las metanfetaminas, etc', no sabían que recientemente me diagnosticaron la enfermedad de Lyme", expresó.

Esta no es la primera vez que se escucha hablar de esta enfermedad, de hecho famosos como Thalía, Richard Gere, Avril Lavigne y Alec Baldwin también anunciaron que fueron diagnosticados con ella.

Lyme es un trastorno bacteriano que se transmite por la mordida de una garrapata infectada. La enfermedad de Lyme tiene la bacteria en forma de espiral llamada Borrelia Burgdorferi y puede infectar múltiples órganos del cuerpo humano.



Además produce un conjunto amplio de síntomas que si no se tratan a tiempo pueden causar dolores agudos, parálisis facial y hasta la muerte.



De hecho, la cantante canadiense Avril Lavigne que también sufre la misma enfermedad llegó a manifestar que estaba muy cansada, dolorida, con fiebre alta y debilidad muscular y que tardaron varios meses en diagnosticarla. "Fue el peor momento de mi vida", confesó a la prensa.



Esta enfermedad se identificó en el año 1977 en los bosques alrededor del pueblo de Old Lyme en el estado de Connecticut, Estados Unidos, luego de que un grupo de chicos de ese lugar presentara síntomas de artritis reumatoidea. De allí que devino su nombre.



"Se da principalmente en Estados Unidos, Europa y Asia. La persona se contagia de Lyme a través de la picadura de una garrapata que le transmite la bacteria Borrelia Burgdorferi, que si no es tratada a tiempo, comienza a manifestar diferentes síntomas en el cuerpo", explicó el doctor Marcelo Del Castillo, jefe de Infectología del Instituto Fleni.



Las garrapatas de patas negras y de otras especies pueden portar estas bacterias. Según estudios médicos difundidos por la Biblioteca de Medicina de EE.UU., el 20% de las garrapatas en el mundo están infectadas con esta bacteria, que la adquieren cuando pican ratones o ciervos infectados.



El estudio aclara que las garrapatas no conocen fronteras o respetan límites. El área de residencia no refleja con precisión el riesgo de contraer la enfermedad de Lyme, porque las personas y las mascotas que viajan pueden transportarlas. Esto crea una dinámica que da lugar a numerosas oportunidades para exponerse a la enfermedad de Lyme en cualquier sitio en donde hay árboles, pastos y bosques.



"Una vez que una garrapata infectada pica a una persona, provoca una infección aguda, que de no ser tratada, pasa a ser tardía y crónica. Primero aparece el eritema en la piel, que se torna rojiza y con manchas, todo esto acompañado por un malestar general, síntomas de la gripe y dolores articulares", afirmó Del Castillo, que también dirige el departamento de Infectología en el Sanatorio Mater Dei.



No todas las personas después de ser picadas exhiben la erupción clásica de la enfermedad de Lyme llamada eritema migratorio.



Según el especialista, de no ser tratada a tiempo, la enfermedad de Lyme comienza a afectar el sistema nervioso central haciendo posible la hipersensibilidad a la luz y al sonido y los cambios de humor radicales, la ansiedad y el insomnio.



"También puede afectar a varios órganos o generar manifestaciones neurológicas y cardíacas, que son menos frecuentes. Puede dar inflamaciones de nervios, parálisis facial y problemas neurológicos como la meningitis", puntualizó Del Castillo.