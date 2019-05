Lugares con historia: restaurantes y bares en sitios mágicos de Montevideo

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



Cerrar los ojos por un momento y perderse en el aroma a café. Abrirlos en pleno 2019 en un bar de Montevideo, pero sentir que estás en el pasado, varias décadas atrás. Estás en la misma mesita que quién sabe qué persona se solía sentar cada tarde, o cada nochecita.

Quedar para almorzar con alguien un día entre semana, y que la elección sea un lugar cuya arquitectura es nada más y nada menos que una obra alquimista, y como tal combina elementos de la química, la metalurgia, la física, la medicina, la astrología, la semiótica, el misticismo, el espiritualismo y el arte. O qué tal un lugar con vista a un puerto.

En la capital uruguaya hay varios lugares, para salir a comer o tomar algo, que tienen magia.

Pero basta de introducción y pasemos a algunos ejemplos. Aquí, una lista con varios bares y restaurantes ubicados en lugares emblemáticos de Montevideo:

Por la calle Ituzaingó, casi llegando a 25 de mayo, en la Ciudad Vieja , hay un lugar que te transporta en el tiempo. Si nos preguntamos cómo sería esa cuadra y el barrio hace 100 o 140 años tenemos dos opciones: lo podemos reconstruir con archivos fotográficos, publicaciones antiguas o historias que sobreviven de generación en generación, o podemos abrir la puerta de Café Brasilero y sentir, al menos por un rato, que el almanaque dejó de contar los años. Este bar abrió en 1877 y es el más antiguo que se mantiene al día de hoy abierto en Montevideo. Santiago Gómez, encargado del local, cuenta a El País que la decoración permanece igual a la de la fundación y que lo único que han ido cambiando es parte del mobiliario como sillas o mesas, pero en general, todo se mantiene como si fuera que el 1900 aún no hubiera llegado. En su carta, además de todas las opciones de cafetería, tienen varios platos y un menú ejecutivo para los almuerzos. Con el paso de los años mantienen la esencia del lugar. El cambio más grande que hubo es que hace unos 10 años comenzaron con la elaboración propia: "El cambio más sustancial que tuvo el negocio es que comenzó a tener su cocina y su identidad, en gastronomía, repostería el servicio de té completo. Ahora es producción propia no se compra", dice Gómez. Para tener una idea de los precios, un té completo para dos personas está a $515 e incluye café, cortado o té, jugo de naranja, dos medialunas y dos medialunas rellenas de jamón y queso, medio sandwich frío de jamón y queso, medio sandwich caliente de jamón y queso, cuatro tostadas, dos porciones de tarta, manteca, jalea y dulce de leche, más dos scones. ¿Una recomendación? aprovechar y probar la variedad de cafés que ofrecen en su carta, como por ejemplo, y por nombrar solamente algunos, el café o cappuccino irlandés, café jamaicano, café Bailey’s o frappuccino. Dirección: Ituzaingó 1447 Horarios: lunes a viernes de 8:30 a 20 horas y sábados de 9 a 19 horas. Domingos cerrado. Teléfono: 2917 2035

Almorzar o merendar rodeados de una arquitectura con elementos de la química, la metalurgia, la física, la medicina, la astrología, la semiótica, el misticismo, el espiritualismo y el arte. Almorzar o merendar rodeados de alquimia, en Castillo Pittamiglio By Baps . Es un lugar “único”, cuenta su chef, Álvaro Cabrera. El espacio funciona desde hace un año luego de haber estado dos en reformas, pero restaurante hubo en este lugar tan emblemático de la capital uruguaya, desde hace alrededor de 20 años. Cabrera señala que la mayor parte de los visitantes son turistas: "El 98% de los uruguayos no lo conocen y es lo que estamos tratando de lograr, que el uruguayo venga a conocer el espacio". La comida que sirven tiene referencia a la cocina vasca, algo de mediterránea y una fusión con la peruana, explica el chef, que agrega que también tienen comida "clásica y criolla", como pastas, carnes, "de todo un poco". Se puede ir sin reserva, pero aconsejan reservar con 24 horas de anticipación para una mejor organización y una atención personalizada. El chef recomienda probar el pollo a la florentina y en promedio, el ticket es de $600 por persona. Dirección: Francisco Vidal 636 Horarios: Miércoles a domingo de 12 a 20.30 horas Teléfono: 2712 0785

A metros de la puerta de la Ciudadela, sobre la peatonal Sarandí de Ciudad Vieja, se encuentra un edificio con características del Art Noveau, mezclado con influencias de estilos europeos del siglo XIX. Es el edificio es obra del arquitecto Leopoldo Tosi, que en 1917 lo diseñó para la óptica Pablo Ferrando. La librería Más Puro Verso se instaló allí en el año 2007 y un año después inauguró en su planta superior PV Lounge Restaurante . Ruben Forni, al frente del lugar, detalla que este espacio ofrece una amplia gama de productos de cafetería con dulces y salados, jugos naturales, licuados y una cocina con toques mediterráneos, que incluye entre otros productos pescado, carnes y arroz. Forni señala que si bien hay muchos turistas que llegan curiosos hasta este espacio, también hay muchos montevideanos, sobre todo gente que trabaja en la zona de Ciudad Vieja, que ya hicieron de PV Lounge Restaurante su lugar. A la hora de recomendar un plato no lo duda: ravioles de dátiles con salsa de cúrcuma. El precio del menú ejecutivo, por ejemplo, es de $470. Incluye entrada, plato principal y postre. Dirección: Sarandí 675 Horarios: El restaurante funciona de lunes a viernes de 12 a 15.30 horas y la cafetería entre las 10 y las 20 horas. Los sábados funciona de 10 a 18 horas y los domingos cierra. Teléfono: 2915 2589

La rosa de los vientos, Yacht Club

Con vista al puertito

Para los amantes del mar, el club náutico con mayor trayectoria en el Uruguay ofrece un lugar único. El Yacht Club Uruguay (YCU) funciona desde hace más de 110 años y su restaurante La rosa de los vientos, que ha pasado por diferentes concesionarios, tiene medio siglo de vida.



Con vista al puertito del Buceo, las opciones que ofrecen en su carta, son variadas: hay tablas de campo y de mar para compartir, rabas y miniaturas, ensaladas de salmón o de peras y brie, platos de pescado y salmón que son nuestras estrellas, ojo de bife, solomillo, pastas artesanales, hamburguesa gourmet y papas rústicas, chivitos y bocatas de salmón o jamón crudo. A la hora de los dulces ofrecen diversas preparaciones como pavlova, brownie, crema catalana, panqueques. Y en materia de bebidas tienen distintas cervezas, tragos, vinos.



Toda la cafetería es artesanal y tienen su propia elaboración. Para la merienda ofrecen alfajores de maicena, masitas secas, wafles, scones, tortas, budines, etc.



"No es imprescindible, pero sí aconsejable" hacer reserva previa, sostiene Andrea Amoroso, su directora.



El lugar está abierto todos los días para socios y no socios, tanto el restaurante como los salones de eventos. Los socios tienen descuentos especiales y preferencia en cuanto a reservas y precio diferencial en el menú ejecutivo (de lunes a viernes).



Si tiene que recomendar algo de la carta, Amoroso dice que "el plato insignia" del lugar es el salmón. El promedio que consume una persona con plato bebida y postre se ubica entre $700 y $800, dependiendo del plato. El menú ejecutivo cuesta $540 con plato, postre, bebida de 600 ml, pan, té o café.



Dirección: Puerto del Buceo s/n

Horarios: Domingos de 9 a 20 horas, lunes a miércoles de 8 a 20 horas y de jueves a sábado de 8 a la medianoche.

Teléfono: 2622 1221