Jimena Barón conversó en exclusiva tras su show en Punta del Este

Corría el 2017 cuando Jimena Barón comenzaba con su periplo musical. Aquel video y canción que contaba su historia fue un éxito rotundo y la catapultó a ser como sus ídolas de la adolescencia: Britney Spears o Cher. En la noche de Reyes, en el escenario de Enjoy Punta del Este una legión de fans se acercaron a corear sus canciones y apoyarla mientras se recupera de un quebranto de salud que la marginó de sus dos últimos shows en Villa Gesell (Argentina).

Jimena Barón, que se transformó de “La tonta” en “La cobra que se cobra”, habló en el escenario del empoderamiento femenino y aseguró que el 2020 es el “año de las minas”. Tras un show que duró más de una hora, volvió al escenario con su hijo Morrison y se tomó una foto con sus fans.

Ya tras bambalinas, en un camarín improvisado en uno de los salones del Enjoy y acompañada por su hijo, Jimena Barón se tomó unos minutos para conversar con El País.

– ¿Cómo te sentiste esta noche al volver encontrarte con un público como el Uruguayo



– Estuvo buena esta a vuelta así como del 2020, fue muy importante. La verdad es que me agarró un poco asustada, estuve un poco mal de salud y casi hasta el último momento no sabíamos si iba a poder presentarme. Sinceramente veníamos como muy cancheros y aceitados, el año pasado porque tuvimos shows todas las semanas. Haberlos hecho es algo que valoro mucho, porque la situación en Argentina y acá un poco también, está complicada y la gente te hace saber que es difícil sacar una entrada. Es una fuerza grande entonces la verdad que haya funcionado como funciona La Cobra Tour, así que creo que hay doble mérito para todos y para el proceso en sí.



– A pesar de la crisis el público los sigue sin parar...



–Estamos muy mal acostumbrados con el público, porque desde el 22 de agosto que fue el primer show, actuamos todas las semanas y nos reciben así. Es una locura y es emocionante. Creo han habido pocos los que no me emocioné en ese momentito de “La tonta” que es a capella y cuando el público sabe tu canción. Es un show para mí muy importante porque encierra para mí un concepto muy importante y una bajada de línea para mí y más allá de las coreos por las coreos o las canciones por las canciones. El show fue mutando y va cambiando porque salieron temas nuevos y canciones que yo ya no quería seguir cantando. Este es un show en el que yo insistí mucho como conceptualmente desde iluminación hasta coreografías o vestuarios quería honestamente que se viera algo distinto y que la gente se vaya medio como un efecto cachetada. Es un show que baja un mensaje fuerte y esa era mi meta.

– ¿Qué sigue para la Cobra en 2020?



– Sigue la Cobra que se sigue cobrando y tiene mucho para cobrar. Por lo menos hasta mayo que tenemos el Luna Park seguiremos con La Cobra Tour. Seguiremos con esto que de todos modos ya tenemos fechas de muchos nuevos lanzamientos entonces también incorporaremos muchas canciones nuevas y volverá a mutar. Después, si voy hacer una pausa y salir con un tercer disco no lo tengo cien por ciento, pero ya tengo unas ideas sobre hacia dónde rumbear pero por ahora La Cobra seguirá. No se si viste Stranger Things, pero la cobra es como un demogorgon que va creciendo sin parar y hacièndose más grandes y no se termina.

–¿Qué sentiste esta noche cuando saliste a saludar con tu hijo a tu público?



– A este niño hermoso le gusta mucho venir por suerte y a mí me genera mucha emoción tener un trabajo al que a mi hijo le gusta venir. Por lo general los trabajos de los papás son aburridos, mi vieja trabajaba en una oficina cuando yo era chica y o tenía que estar ahí callada. Estoy muy contenta de ver un trabajo que mi hijo pida por favor venir y que lo disfrute. Él es el primero que escucha todo y es un niño genio que me ha hecho comentarios como “me gusta, pero la guitarra está como muy fuerte”. Éll es el que escucha todas las canciones y sabe todo lo que va a suceder. Además, es un niño muy sincero también que cuando algo que no le gusta tanto me lo dice y cuando hay algo que le encanta también. Es un gran compañero y me emociona mucho estar con él y que él le gusta estar acá.

Las palabras de “Momo”.

Jimena Barón en Punta del Este junto a su hijo. Foto: Mariana Malek



El hijo de Jimena Barón es una figura ya popular y es aclamado por las fans. El niño de cinco años acompañó a su mamá en el show y mientras ella conversaba con El País se animó a recordar cómo las fans corearon su nombre durante la noche.



Además, el niño contó que los shows de su mamá son los mejores y que le gusta mucho acompañarla.