iPhone sin puerto Lightning: una movida para sacudir la industria

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El analista Ming-Chi Kuo es conocido por sus predicciones de Apple –con frecuencia, precisas– y, si está en lo cierto esta vez, podría sorprender a toda la industria.

Kuo ha afirmado que el iPhone de la gama más alta que se lanzará en 2021 no tendrá puerto Lightning para promover una “experiencia completamente inalámbrica”.

Al haber eliminado totalmente el puerto jack de 3.5 milímetros, Apple optaría por un dispositivo que no tuviera puerto alguno.

La compañía introdujo el puerto Lightning con el iPhone 5 como estándar para la transmisión de datos y carga de batería en sus distintos dispositivos. Si bien ha habido teléfonos conceptuales sin puerto antes, este podría ser uno de los primeros dispositivos de producción sin cables.

“Apple creará más diferenciación entre los modelos de gama superior y la gama alta. Beneficiará al modelo más alto y el precio medio de venta del iPhone. Entre los iPhone del segundo semestre de 2021, esperamos que el modelo más alto prescinda del puerto Lightning y proporcione una experiencia completamente inalámbrica”, dijo Kuo.

No está claro cómo se cargaría el iPhone. El modelo ha admitido carga inalámbrica Qi desde 2017, pero seguir esa ruta requeriría que Apple incluya un dispositivo de carga en la caja y obligue a los usuarios a buscar un cargador por inducción en otros lugares. No se podría simplemente enchufarlo a una toma de corriente. La tecnología aún es lo suficientemente incipiente como para que se transforme en una práctica habitual.

Abandonar el puerto Lightning, por lo pronto, significa pasar a USB-C (como hizo con el iPad Pro).

La ventaja de eliminar ese conector es ofrecer un dispositivo con mejor sellado, más fuerte, y que apueste completamente a los vínculos inalámbricos con los accesorios. Pero la eliminación del puerto de carga forzaría a los usuarios a usar solo la carga inalámbrica, lo que supondrá varios problemas: desde no poder levantar el celular mientras se está cargando en su base hasta usar sí o sí auriculares con conectividad inalámbrica.

Diversos analistas criticaron la idea diciendo que un cargador inalámbrico es inconveniente para la portabilidad del dispositivo. “Si Apple decide lanzar un iPhone sin puerto, esperamos que tenga una mejor excusa que el ‘coraje’ para su razonamiento”, se afirma en el sitio especializado gsmarena.com.

A principios de año la firma china Meizu anunció el Meizu Zero, con un diseño sin conectores y que incluso prescinde de los botones de volumen y de ranura SIM, pero fue solo un prototipo. El proyecto, publicado en una plataforma de micromecenazgo, no prosperó: apenas alcanzó la mitad del presupuesto (US$ 45.000), con solo 39 personas que aportaron su granito de arena.

El año 2021 todavía está muy lejos. Incluso si Kuo es completamente exacto, existe la posibilidad de que los planes cambien a medida que Apple refina el diseño.

El nuevo iPhone 11 tiene seis colores: violeta, blanco, verde, amarillo, rojo y negro.

Más modelos.

Esta tampoco sería la única sorpresa de Apple. Kuo predijo que Apple tendría un "iPhone SE2 Plus" con un diseño de pantalla completa de 5,5 o 6,1 pulgadas, con una pequeña muesca para ahorrar espacio; en lugar de Face ID usaría Touch ID integrado en el botón de bloqueo.

El teléfono llegaría en la primera mitad de 2021 y ayudaría a Apple a establecer un patrón de lanzamiento de iPhone de presupuesto a principios de cada año, comenzando con un modelo similar al iPhone 8 en 2020.

Asimismo, la compañía lanzará al mercado cuatro modelos de iPhone en 2020. Es decir, el próximo año Apple lanzará al mercado cinco iPhone, según las fuentes de la cadena de suministro consultadas por Kuo. Los otros cuatro aparecerían en la segunda mitad del año, todos con pantalla OLED. Uno de ellos tendría un tamaño de 5,4 pulgadas; dos de ellos, de 6,1; y el cuarto, de 6,7 pulgadas.

Según Kuo, el iPhone de 5,4 pulgadas contará con una configuración de doble cámara en la parte posterior. El iPhone de 6,1 pulgadas de gama baja contará con un sistema similar de doble cámara. El modelo de gama alta de 6,1 pulgadas y el modelo de 6,7 pulgadas incluirán configuraciones de cámara de triple lente, así como tecnología de detección 3D de tiempo de vuelo.

A principios de esta semana, los analistas de JP Morgan también señalaron que Apple podría presentar cuatro modelos de iPhone 12, dos estándar y dos Pro.

Lo único que Kuo no menciona –todavía– es el posible precio que estos nuevos smartphones podrían tener cuando lleguen al mercado, pero es posible que sea igual o mayor al de los que fueron presentados en 2019.

En cuanto al resto de los productos que podrían llegar entre 2020 y 2021, los analistas todavía no hablan de nada concreto, pero es esperable ver nuevas MacBook y nuevas iPad, al igual que una nueva versión de Apple Watch.

Por el momento no el proyecto del Apple Car no ha tenido un avance real. El analista Kuo cree que Apple todavía está planeando un vehículo totalmente autónomo en lugar de solo una oferta de software de automóvil autónomo, con un lanzamiento para 2023 y 2025.