Wikimúsculos: la tienda de suplementos en nutrición que ya conquistó a 7.000 uruguayos

La industria del fitness pisa cada vez más fuerte en Uruguay. Esto se nota en la cantidad clubes, gimnasios y tiendas deportivas, pero también en el crecimiento de otros negocios vinculados al entrenamiento. Wikimúsculos es uno de los que mejor aprovecha este fenómeno.



La empresa de suplementos y complementos en nutrición abrió en 2016 como una plataforma online, ofreciendo además educación y contenidos en esta materia. Hoy cuenta con más de 7.000 clientes, cuatro locales físicos y una red de distribuidores que llega a todo el país. Gracias a una alianza con Farmashop, ahora también estará presente en la cadena de farmacias.



Su catálogo abarca más de 300 productos de marcas internacionales y nacionales, en categorías como proteínas, quemadores de grasa, aminoácidos, vitaminas, ganadores de peso, carbohidratos, complementos alimenticios, colágenos y geles energizantes, entre otros.



“Lo que vimos es que faltaban en Uruguay puntos de venta con un valor agregado, que además de ofrecer suplementos de nutrición brindaran a los clientes asesoramiento sobre cómo alimentarse de acuerdo a sus objetivos", explica Maximiliano Cáceres, director de Wikimúsculos.



Según Cáceres, es un mito que sus productos sean únicamente para levantadores de pesas, y de hecho solo el 10% de sus clientes corresponde a lo que se conoce como "heavy users", vinculados al fisicoculturismo y al deporte profesional. El resto son personas que entrenan en forma recreativa y quieren mejorar su alimentación para alcanzar sus objetivos.



"El 90% de nuestros clientes son personas con trabajos de todo tipo, preocupadas por salud y estado físico, y que hacen el esfuerzo de entrenar semanalmente. Estimamos que en Uruguay hay de más de 100.000 personas en esta condición, y es a ellos a quienes apuntamos”, asegura.

El nuevo local de la tienda en el Montevideo Shopping.

Complementos y no fórmulas mágicas

Según el director de Wikimúsculos, cuando se trata de entrenar hay dos grandes objetivos: ganar músculo o perder grasa, y en cualquiera de ellos no hay grandes secretos. "Uno de los principios que defendemos es que lo mejor alimentarse en forma saludable. Los suplementos nutricionales no son una fórmula mágica sino un complemento, una forma fácil y práctica de obtener determinados nutrientes que a la persona le resulta difícil integrar a su dieta”, explica.



Cuando un cliente entra a la tienda, el asesor le pregunta cuál es su objetivo, qué come, y cuántas veces entrenan a la semana. De ahí le da algunos consejos básicos, como la cantidad de proteínas o carbohidratos que necesita para su meta y qué productos lo pueden ayudar. De ser necesario se recomienda un nutricionista profesional.



Un ejemplo clásico son las proteínas. Estas son fundamentales para quienes entrenan porque ayudan en la construcción del músculo y permiten una mejor recuperación luego del ejercicio físico, pero muchas personas no pueden interrumpir su día para comer la cantidad necesaria de carne, pollo, o huevos que el cuerpo requiere para este esfuerzo.



Esto se soluciona fácilmente con la ingesta de un blend de suero de proteínas de leche, o como se los conoce cómo su nombre en inglés Whey Protein, el cual se diluye en un vaso de agua o leche, complementando asi la ingesta diaria.



“Nuestro mercado crece a medida que la gente aprende sobre alimentación. Por eso siempre recomendamos a nuestros clientes que primero se asesoren con un nutricionista sobre la dieta que necesita para su objetivo, y después vemos acá que suplementos se alinean con estos requisitos”, asegura Cáceres.

Los suplementos más vendidos en Wikimúsculos El producto más popular en la tienda son los blends de proteínas de suero de leche Whey Protein. Esta viene en una amplia gama de variantes, pero básicamente lo que hacen es ayudar en la construcción del músculo y la recuperación luego del entrenamiento. Dentro de los quemadores de grasa están el ácido linoléico conjugado (CLA) y la L-Carnitina, que facilita la conversión de los ácidos grasos en energía. En vitaminas se destaca el aceite de pescado Omega 3, un ácido graso esencial que favorece la salud cardiovascular así como las celulas, piel y articulaciones, y la vitamina B12, recomendada para la función normal del sistema nervioso.

Farmafitness y la alianza con Farmashop

En los últimos cuatro años, Wikimúsculos viene duplicando su facturación con cada ejercicio, y hoy es el líder absoluto dentro de su segmento.



Además de la tienda online, cuenta con 4 locales físicos en Montevideo (el último de ellos inauguró en setiembre en Montevideo Shopping) y espera abrir otros seis para 2021. También vende sus productos a través de una red que abarca todo el país e incluye farmacias, gimnasios, clubes deportivos, centros de estética, nutricionistas, fisioterapeutas, entrenadores y otros profesionales asociados al rubro.



Con el objetivo de seguir creciendo, Wikimúsculos se asoció con Farmashop para crear Farmafitness, un nuevo concepto que pretende trasladar la experiencia de Wikimúsculos a los locales de la cadena. Según Cáceres, la idea es que los clientes encuentren dentro de las farmacias un sector especial, con una oferta completa de suplementos, y personal capacitado para cumplir con el mismo rol de asesor que en sus tiendas.



El primer Farmafitness ya está funcionando en la sucursal de Farmashop de Avenida 8 de Octubre y Abreu, y entre los próximos 6 y 12 meses esperan implementar este concepto en otras 20 sucursales de la cadena.