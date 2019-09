Ayax: Más autos híbridos, "carsharing" y un sistema de sonido que regenera plantas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tres proyectos del grupo Curcio Capital bajo la plataforma “Hacemos la diferencia” orientada a desarrollar proyectos sustentables, apuntan a proteger y reparar el medio ambiente. Estos incluyen una mayor importación de modelos híbridos, que consumen menos combustible y emiten menos gases, un servicio de carsharing (uso temporal de vehículos) y un dispositivo de sonido que ayuda a reconstituir las plantas dañadas por la contaminación.



“Los estándares de vida a nivel mundial se multiplicaron: la prosperidad, el conocimiento, la expectativa de vida. Pero también siguen existiendo preocupaciones, como el clima y el medio ambiente. Los avances del desarrollo tuvieron su costo en ese sentido y hoy vemos que se repiten inundaciones, tornados, sequías, cambios de temperatura. Está pasando algo y es absolutamente real”, explicó Alejandro Curcio, presidente de Curcio Capital y Ayax, el representante oficial de Toyota en Uruguay.



“El sector donde estamos aparece en los primeros planos en este tema, porque todo lo que es movilidad (automóviles, barcos, aviones) genera dióxido de carbono, que incrementa los gases de efecto invernadero. Uruguay es uno de los que sufre los mayores aumentos de temperatura. Y tendrá serios problemas por su línea costera si se produce el deshielo polar”, agregó.



“En el grupo Curcio Capital tenemos la convicción de que si se piensa que las cosas se pueden lograr, hay que hacerlas”, dijo el ejecutivo, que aclaró que se trata de una iniciativa uruguaya, no de Toyota a nivel internacional. “Si hacemos algo, queremos que sea disruptivo, que atraiga a otros a sumarse o adoptar ideas similares”, añadió.



Esta plataforma o estrategia tiene tres objetivos básicos. El primero es tratar de disminuir la huella de dióxido de carbono lo más posible. El segundo es invertir en tecnologías que puedan proteger el medio ambiente, y si es posible repararlo—“somos ambiciosos en los objetivos”, indicó el presidente—. Y tercero, que sea un proyecto país, que convoque y genere una sinergia a través de los clientes de la empresa. Y esto alentó tres proyectos lanzados por Toyota este año en Uruguay:



1. Más autos híbridos

Ayax es el distribuidor que vende más autos híbridos en el porcentaje total de autos comercializados en el país. De hecho, dejó de importar modelos diesel. Ya comercializa el Prius C híbrido. Y esta semana presentó el nuevo Corolla, del cual el 80% de la venta proyectada es de híbridos. El auto procede de Brasil, donde el porcentaje es al revés, 20% híbridos y 80% de motor de combustión. “Por lejos la nuestra es la empresa que más vende en autos de pasajeros ecológicos: el 80% son híbridos”, aseguró Curcio.



El promedio de venta de híbridos en la región representa 1 o 2% del total, incluso cuando en otros países estos autos reciben más beneficios fiscales que en Uruguay.



El futuro pueden ser los autos eléctricos, pero todavía resultan muy caros por el costo de las baterías y otros aspectos técnicos. Por eso, si aún no se puede correr hacia esa meta, Ayax considera que es bueno ponerse a caminar.



2. Movilidad al alcance de la mano

Toyota se convirtió en la primera empresa que ofrece en el país un servicio de carsharing. Estará a disposición de los usuarios la semana próxima y funciona con inteligencia artificial. Los coches estarán esperando en tres estaciones de Ancap (avenida del Libertador, Trouville y Aeropuerto). Y así funciona: el cliente baja la aplicación Toyota Mobility Services, hace su reserva con su tarjeta de crédito y su libreta de conductor, va a buscar el auto, y se lo lleva. Curcio anunció que en el verano se llegará a mil unidades disponibles para el servicio, con la idea de ofrecerlo al turista, porque se lanza también en Argentina y Brasil.



Un detalle decisivo: todos los autos del servicio serán Prius híbridos, lo que permitirá al usuario un ahorro de 50% en combustible y una emisión 25% menor de dióxido de carbono.



“La ventaja para el usuario es que paga por hora. No hay que hacer trámite de seguro ni nada, es la movilidad al alcance de la mano. Con la aplicación en el celular, el auto detecta la señal a cierta distancia, comprueba quién es y se desbloquea, por lo cual no hay que pedirle la llave a ningún empleado. Y no hay que dejárselo a nadie. Claro que siempre existe un respaldo humano, pues ofrecemos un soporte de call center de Toyota en Uruguay las 24 horas”, precisó.



3. Harmony

Por razones de seguridad, desde 2020 todos los fabricantes de eléctricos e híbridos estarán obligados a instalar sonido en sus coches para avisarle al peatón que están circulando, pues son vehículos muy silenciosos. Cada marca está creando su propio sonido. Pero Toyota en Uruguay decidió ir un paso más adelante y desarrolló un proyecto con The Electric Factory.



“Lo que pretendemos es que, a la vez de tener un sonido que le avise al peatón que se acerca, este sonido pueda tener un poder de reparación en el entorno natural. Estudios realizados en Estados Unidos demostraron que una determinada frecuencia de sonido muy alta genera un impacto desde el punto de vista epigenético en el ADN de las plantas, que les permite restablecerse. El ADN vuelve al estado anterior al desgaste por la contaminación. Las plantas están sanas y crecen más”, dijo Curcio.



“Por supuesto, un auto solo no hace la diferencia, se necesita la cooperación de muchos. Presentamos este proyecto, denominado Harmony, a Toyota porque es una invención de TEF y Ayax, dos empresas nacionales. Patentamos la invención en Estados Unidos y la vamos a presentar a premios de innovación internacionales. Ya instalamos el prototipo y la Intendencia de Montevideo puso a disposición su flota de eléctricos e híbridos para aplicarlo. Y su hardware y software podrá irse adaptando a los nuevos avances sin necesidad de que el cliente traiga su auto al taller”, concluyó.



