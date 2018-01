Los inconvenientes con el Face ID del iPhone X y cómo solucionarlos

El iPhone X trajo consigo bastantes nuevas funciones, desconocidas hasta ahora por sus usuarios. Encontrar algunas herramientas, sumado a los inconvenientes que puede traer el sistema Face ID puede no gustar a algunas personas. Para eso revisá estos consejos que solucionarán toda tu experiencia en el uso del teléfono más avanzado de la firma Apple.



El Face ID parece demorar en desbloquear el móvil

​Algunos usuarios se incomodan cuando no pueden ingresar a su iPhone porque sienten que el Face ID tarde en reconocer su rostro. Cuando tocan o levantan el móvil, o presionan el botón para desbloquearlo aparece un candado en el extremo superior de la pantalla. Después de que reconoce el rostro, el candado se abre y desbloquea.



Sin embargo, no es necesario esperar a que el candado se abra. Face ID funciona más rápido, para ello se puede hacer un movimiento deslizante después de que la pantalla se active. Ello elimina la “demora” en el candado.



Face ID no funciona cuando el móvil está sobre una mesa

El Face ID no se puede desbloquear el iPhone X cuando está colocado horizontalmente encima de una mesa, al menos si no se hace un movimiento deslizante hacia arriba y esperar unos segundos para colocar la clave.



Si una persona pasa mucho tiempo sentado sobre el escritorio y desea desbloquear su móvil, existe un método para solucionar esta situación. Deberá comprar una plataforma Qi para mantenerlo en posición vertical, de esta forma el aparato estará de frente y será más fácil de activar.



También es recomendable colocarlo en una plataforma plegable, que se puede llevar cuando el usuario viaje para poder tener flexibilidad para colocar el teléfono en ángulo adecuado.



Notificaciones permanecen ocultas por el Face ID

​Otro inconveniente con el Face ID es que no se pueden visualizar las notificaciones, sino hasta después de que el iPhone X reconozca el rostro de su usuario. Esto si bien es un mecanismo de seguridad, para algunas personas resulta molesto.



Si se desea desactivar se puede ir a la Configuración/Notificaciones/Mostrar previsualización y pulsar en Siempre.



Ausencia de un botón de inicio ante la llegada del Face ID

El iPhone X no tiene ningún botón de inicio como sus predecesores, aunque iOS ofrece una opción virtual con AssistiveTouch que agrega un botón digital a la pantalla que se puede arrastrar y colocar donde sea.



Se pueden realizar diferentes funciones si se toca una, dos o se deja presionado. Una de estas funciones es un menú que se puede usar para llegar más rápido a las funciones.



Para que se active se debe tocar en:



Configuración/General/Accesibilidad/AssistiveTouch, y activarlo. Para personalizar ese menú, se debe tocar en Personalizar Menú Superior.