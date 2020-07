Viajaban por el mundo, la pandemia los atrapó en Uruguay y ahora piensan quedarse

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Kris apareció en mi radar después de haber quedado varada en Uruguay durante dos meses. Su viaje alrededor del mundo se había detenido inesperadamente, un día después de que ella y su esposo Ryan aterrizaran en Montevideo.

Kris y Ryan tienen treinta y tantos y son de California. Habían ahorrado durante dos años, renunciaron a sus trabajos y se tomaron un año para viajar por el mundo para ver dónde querían vivir y qué querían hacer en la siguiente etapa de sus vidas.

Su itinerario alrededor del mundo incluía seis países latinoamericanos, Canadá y el sudeste asiático. Uruguay era el país número tres. Aterrizaron en Montevideo el 17 de marzo y, cuenta Kris, “después de un vuelo muy largo, salimos a cenar y al día siguiente todo se cerró”.

A mediados de abril se dieron cuenta de que no sería posible viajar como habían planeado. Les pregunté si habían pensado en volver a casa. “Podríamos haber regresado”, dijo Ryan, “pero no estábamos listos para que se terminara este viaje que habíamos estado planeando y por el que habíamos ahorrando durante tanto tiempo. Y comenzamos a ver que la respuesta de Montevideo era muy positiva”. De hecho, en el bar, esa primera noche, el chef salió a conversar y les informó que los restaurantes se estaban preparando para cerrar a pesar de no haber una orden oficial. “Eso realmente nos llamó la atención”, dijo Ryan. “Pensamos, wow, todos se están uniendo para sobrellevar esto; es algo realmente genial”.

Como Uruguay no hay. Karen A. Higgs es autora y referente internacional sobre Uruguay a través de su plataforma, Guru'Guay. Británica, se mudó para aquí hace 20 años. Por ocho semanas compartirá el ciclo Como Uruguay no hay sobre extranjeros que se encontraron varados por la pandemia y cómo descubrieron que una situación, a priori, angustiante, les otorgó un refugio.

Luego lo vieron en la práctica. De repente, todos los restaurantes cerraron y pasaron las siguientes seis semanas cocinando en su departamento alquilado donde se refugiaron.

Mientras observaban lo que estaba sucediendo en Estados Unidos y hablaban con sus familiares sobre los cientos de miles de casos de COVID-19, Kris y Ryan decidieron que Uruguay se sentía como “un lugar muy seguro para escapar de la tormenta”. Entonces cancelaron el resto de su viaje y decidieron reinventarlo, viajando por Uruguay.

Les pregunté por qué eligieron Uruguay en primer lugar. Ryan explicó que durante “la Gran Recesión de 2008” en Estados Unidos había leído un artículo sobre Uruguay. Estaba intrigado por este país que parecía “algo desconectado de todo lo que está sucediendo en el mundo y muy autosuficiente”. Recordó que hablaba sobre la baja densidad de población, de los campos abiertos y las hermosas playas. Durante la siguiente década, leyó todo lo que pudo sobre Uruguay y estaba decidido a visitarlo.

Les sorprendió cómo fueron tratados durante la pandemia a pesar de ser extranjeros que no hablan el idioma. Desde su anfitrión de Airbnb en Montevideo, que estuvo cerca todo el tiempo y les recomendó que fuesen a ferias y se mantuvieran al tanto con las noticias, al personal de los pocos restaurantes que encontraron abiertos, “realmente hemos sentimos que nos cuidaron, a pesar de que estábamos tan lejos de casa; hemos estado seguros en Uruguay”. Kris se maravilló cuando señalé que en Uruguay cuando la gente se saluda en la calle, si no sabe el nombre de la otra persona, dirá “hola vecino”, “hola vecina”.

Cuando las restricciones se levantaron un poco, la pareja contrató un automóvil y viajó por la costa, evitando los centros de las ciudades. Ahora en Colonia, disfrutan de ir a restaurantes y ya tienen un café favorito. En el local todos conocen su historia y el propietario hace de traductor. Kris dice que lo mejor es sentirse parte de la comunidad. Ella comentó: “Siento que somos Ryan y Kris de California y en la calle nos dicen ‘¡mi amigo me dijo que estaban aquí!’”

Agradecen la oportunidad de hablar con los propietarios de los restaurantes que, de otra manera, habrían estado demasiado ocupados para conversar con ellos debido a la pandemia. Pero casi todos los turistas de habla inglesa que he entrevistado en los últimos 10 años me dicen que se sienten “atendidos” por los lugareños. Pandemia o no.

Si ha habido algo negativo para la pareja ha sido su falta de español, por lo que se sienten avergonzados. Sin embargo, han encontrado muchas personas para conversar en inglés. Cuando comencé a trabajar en turismo, muy pocos uruguayos lo hablaban, incluso en la industria. Hoy en día es fácil encontrar personas que manejan el idioma. Les dije a Kris y Ryan que tengo una teoría de que la mejora se debe en parte a la generación más joven que creció viendo Friends sin subtítulos. Se rieron: “Eso es muy gracioso. Literalmente, alguien nos contó ayer cómo todos aprenden inglés a través de Friends”.

Así que por ahora Kris y Ryan están en Uruguay. Les encanta la carne y aparentemente el vino uruguayo tiene un precio muy bueno en comparación con sus homólogos de California.

Kris cuenta que su madre la extraña pero que ella está contenta de que esté “en un lugar muy seguro”. De hecho, cuando se abran las fronteras y se permita viajar, en lugar de partir, esperan que sus padres vengan a Uruguay. Y ellos serán sus guías turísticos.

Les pregunté qué creen que le dirán a la gente en el futuro, sobre el tiempo que pasaron en un pequeño país sudamericano durante una pandemia. Kris me toma por sorpresa. “Con suerte”, afirma, “estaremos viviendo aquí”. Ryan está de acuerdo. “Es fortuito”, dice. “Tuve esta idea hace mucho tiempo cuando leí ese artículo sobre Uruguay y ahora vivir en el país reafirma los pensamientos que tenía en mi cabeza”. Y Kris agrega: “Nos fuimos de viaje en busca de un sentido de comunidad. Lo encontramos durante una pandemia en Uruguay. Eso es lo que más recordaré. Los campos abiertos y la gente”.

* Karen A. Higgs es es autora y referente internacional sobre Uruguay a través de su plataforma, Guru’Guay. Tiene un regalo para los lectores de El País: una guía de sus lugares favoritos en Uruguay. Se descargar en guruguay.com/elpais.