Hawking será enterrado al lado de Isaac Newton en abadía de Westminster

"Es absolutamente apropiado que los restos del profesor Stephen Hawking sean enterrados en la abadía, cerca de sus distinguidos colegas científicos", dijo el deán de Westminster, el reverendo John Hall, en un comunicado publicado este martes.



Los funerales de Hawking serán el 31 de marzo en Cambridge, y la abadía no precisó la fecha ulterior en la que se enterrarán las cenizas, tras una ceremonia en recuerdo del científico.



Isaac Newton, el descubridor de la ley de la gravedad, fue enterrado en el gran templo londinense en 1727. Charles Darwin, el padre de la teoría de la evolución, fue sepultado detrás de Newton en 1882.



La última gran personalidad en ser enterrada en la abadía fue el actor Laurence Olivier, en 1989. Los últimos científicos cuyos restos ingresaron en el panteón fueron los físicos atómicos Ernest Rutherford, en 1937, y Joseph John Thomson, en 1940.



"Creemos que es vital que la ciencia y la religión trabajen juntas para responder a las grandes cuestiones sobre el misterio de la vida y el universo", dijo el reverendo Hall.



Los hijos de Hawking anunciaron que los funerales serán el sábado 31 de marzo en la iglesia de la Universidad británica de Cambridge.



La iglesia Great St Mary’s, la principal de la famosa universidad del este de Inglaterra, está a tiro de piedra de Gonville & Caius, la facultad de Cambridge en la que Hawking enseñó durante 52 años.



"Familia, amigos y colegas están invitados a este servicio privado", afirma el comunicado de sus hijos, Lucy, Robert y Tim.



Sus hijos precisaron que habían elegido Cambridge porque "es la ciudad que amó tanto y que tanto le amó".



"La vida y trabajo de nuestro padre significó muchas cosas para mucha gente, religiosa y no religiosa. Por eso, el servicio será inclusivo y tradicional, reflejando la amplitud y diversidad de su vida", añadieron.



Miles de personas se acercaron a la facultad de Gonville & Caius desde el fallecimiento del científico para firmar el libro de condolencias, y otras tantas dejaron sus muestras de respeto en una versión en internet.



Hawking murió mientras dormía el 14 de marzo en Cambridge, después de que su salud fuera deteriorándose en los últimos meses.



Su libro "Historia del tiempo", de 1988, se convirtió en un superventas y lo catapultó al estrellato, aunque nunca ganó el premio Nobel.



Hijo de profesores, nació en Oxford y murió en Cambridge, dos grandes centros británicos del saber en los que sobresalió esta "mente brillante y extraordinaria", en palabras de la primera ministra Theresa May.



