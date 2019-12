Habrá un Parque Canino a partir de la iniciativa de una ciudadana de Montevideo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Pilar Benelli salió a pasear a su perro Pipe, un doberman que necesita correr mucho para liberar su energía. Se le escapó en el parque y ella entró en pánico. Por suerte lo pudo encontrar, pero el mal trago no se lo olvida más. Fue ahí que se dio cuenta de lo bueno que sería contar en Montevideo con espacios especialmente dedicados para los perros. Lugares cercados que den seguridad tanto a los animales como a sus dueños.

Había visto la idea en sus viajes al exterior, entonces pensó en presentar la propuesta en el Presupuesto Participativo de la Intendencia de Montevideo de 2018. “Me dieron a conocer que existía la plataforma nueva de Montevideo Decide, que me pareció un poco más ágil. Es un proceso que está al alcance de todo el mundo a través del celular o una computadora”, contó Pilar. Basta hacerse un usuario, presentar la propuesta y conseguir los votos de respaldo.



Tal fue lo que ocurrió con el Parque Canino, que desde el pasado 28 de octubre está en construcción en la Rambla Wilson y Bulevar Artigas, y se prevé que quede inaugurado antes de fin de año. Se trata de un círculo cercado dentro del cual hay aparatos de destrezas para que los perros se ejerciten y suficiente espacio para que puedan correr.



Celiana Barolin, coordinadora de Montevideo Decide, explicó que la idea de Benelli reunió los apoyos necesarios para estudiar su viabilidad. “Fue estudiada por técnicos y directores de la Intendencia y se resolvió generar un único espacio, tipo experiencia piloto, para ver si funciona y cómo se adecúa la población al uso correcto del lugar”, dijo.



Los alcaldes de los municipios CH y B fueron los que se mostraron receptivos a la iniciativa, resultando electo el primero.



Paralelamente a la construcción, la intendencia está elaborando un reglamento para exhibir en la cartelería que se instalará en el lugar. Entre las reglas que se manejan están no ingresar con más de dos perros (con eso se busca evitar que concurran los paseadores de canes), que los animales de gran porte usen bozal, no entrar con comida para los perros porque eso puede generar alguna pelea entre ellos y que no ingresen animales en celo.



“Parecen medidas de sentido común, pero puede que no lo sean tanto”, aclaró Barolin. También informó que se está trabajando para contratar una cooperativa para que se encargue de controlar un buen uso del parque y su limpieza.



La coordinadora de Montevideo Decide explicó que se trata de una experiencia de prueba que se irá corrigiendo sobre la marcha. Al año de su inauguración se evaluará si dio el resultado esperado. “Lo que se está construyendo es fácilmente desmontable, no estamos cambiando demasiado el lugar, así que si no funciona o no funciona en este lugar, podemos levantarlo rápidamente”, dijo sobre la obra que costará menos de $ 3 millones.



Pilar espera ansiosa la inauguración, que está prevista para el próximo 20 de diciembre. Quiere que Pipe sea el primero en estrenar este parque.