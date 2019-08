Google elige videojuegos uruguayos entre 3.000 candidatos

Pincer Games, una empresa de videojuegos del departamento de Maldonado, fue seleccionada por Google para participar esta semana en el Indie Games Accelerator LATAM bootcamp, una actividad de talleres y mentoría con expertos de todo el mundo para conseguir un mejor rendimiento en su tienda de aplicaciones. La firma creadora de los juegos Fighters of Fate y Scam Quest, es una de los 11 participantes seleccionados por el gigante tecnológico entre 3.000 postulantes de todo el mundo.

“Esta semana en San Pablo (Brasil) tendremos una agenda muy atareada desde la mañana a la tarde, llena de talleres y mentoría personalizada en muchos temas, pero relacionados a mejorar la comercialización del videojuego”, explicó Laia Barboza, cofundadora de Pincer Games.

Pincer Games se postuló al llamado de Google en marzo. Más adelante, sus responsables fueron entrevistados. En esa ocasión, se informó al gigante tecnológico de un plan de internacionalización que se había hecho con un consultor luego de haber sido favorecidos por el programa Proexport+ de Uruguay XXI para pequeñas empresas con potencial exportador. “Tenemos interés por exportar con foco en el mercado asiático”, dijo a El País.

Y añadió: “Gracias a ese plan pudimos entender qué pasos dar a continuación y avanzar en acciones que promuevan nuestros objetivos. Postularnos en la aceleradora de Google fue una de ellas”.

En el Indie Games Accelerator LATAM bootcamp, Pincer Games y 10 más participantes aprenderán sobre cómo mejorar sus creaciones a nivel de marketing, monetización y diseño. Además, la elección de Google implica una mayor exposición en su tienda de aplicaciones.

El mercado asiático representa el 47% del total de ingresos globales de la industria de los videojuegos. Y, a juicio de Barboza, “está en proceso de cambio”. Esto representa una oportunidad para estudios de mercados emergentes. “Los jugadores (asiáticos) están aceptando más juegos con estéticas no tradicionales. Esto se ve reflejado en la cantidad de juegos que hoy en día llegan al top 100”, explicó la desarrolladora. Y añadió: “Este cambio de paradigma representa una oportunidad para Pincer Games ya que muchos publishers miran a la región como generadora de experiencias diferentes”.



Pincer Games es la segunda empresa de videojuegos uruguaya seleccionada por Google este año para recibir capacitación. La primera fue Pomelo Games.

Dos juegos móviles desafiantes

Pincer Games fue fundada por tres amigos de la infancia –Laia Barboza, Juan Manuel Pereyra y Pablo Lancaster– que quisieron presentarse en el Concurso Nacional de Videojuegos y ganaron. Así viajaron a la Game Developers Conference en San Francisco. Más tarde iniciaron la incubación en Ingenio del Latu. Un año después recibieron inversión privada de una empresa con sede en Corea y Estados Unidos. Este año tienen previsto participar de dos ferias en China y Corea. Hasta ahora, Pincer Games ha creado dos juegos: Fighters of Fate y Scam Quest. Ambos tienen cartas coleccionables al estilo de Magic: The Gathering, un juego de cartas diseñado en 1993. “Fighters of Fate combina cartas y peleas. Hacemos juegos para quienes buscan experiencias desafiantes”, comentó Barboza.