El fuego está prendido: gastronómicos uruguayos unidos para que a nadie le falte comida

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Una alianza de cocineros, productores y trabajadores del rubro gastronómico y hotelero de Uruguay se unió con el fin de ayudar a la población más necesitada, en el marco de la crisis desatada por la pandemia del coronavirus.

El objetivo de esta agrupación es brindar apoyo a la sociedad desde lo que cada uno de los integrantes sabe hacer.

En la organización de este proyecto están la pastelera Lucía Calasso, el chef Martín Lavecchia, la organizadora de eventos Alejandra de León, entre otros. Ellos están en Montevideo, pero también hay referentes en distintas partes del país como en Canelones, donde está, entre otros, la cocinera y productora Laura Rosano. En Maldonado, además, están por ejemplo el chef de La Bourgogne, Aurelien Bondoux; Pablo Artigas, productor de Mieles del Este; Carla Tchintian de Como pez en el agua y el pastelero Nicolás Zunino. En el departamento de Salto está el chef Martín Martinicorena.



“Son algunos de los que están apoyando, pero detrás de esto hay un montón de colegas, colaboradores, estudiantes de cocina, periodistas y demás que se han sumado, que están apoyando y haciendo que esto llegue a donde pretendemos llegar”, contó Calasso a El País.

Objetivo.

La finalidad que tienen es clara: aliar a todos los integrantes del rubro gastronómico y hotelero del país para ayudar de diferentes maneras para que a nadie le falte un plato de comida. Para ello tienen dos grandes líneas de trabajo: por un lado, las ollas populares; y por otro, las viandas.



“La idea surge desde un grupo de colegas que pertenecemos al rubro gastronómico. Hoy por hoy nuestro rubro está totalmente parado, así que nos planteábamos desde qué lugar podemos brindar ayuda bajo las circunstancias actuales. Fue así que comenzamos a pensar en formas de ejecutarlo, se lo propusimos a otros colegas, amigos, familiares y enseguida notamos una linda respuesta de muchas personas que están convencidas de que la forma de salir adelante es ayudando”, sostuvo Calasso.



Y agregó que quienes integran el proyecto son conscientes de que mucha gente ha perdido o ven limitadas sus fuentes de ingresos, lo que puede llevar a que muchos el día de mañana no tengan para comer. “Desde nuestro rubro creemos que el alimento no puede faltar, para eso proponemos elaborar viandas que serán entregadas mediante delivery a la población de mayor riesgo”, señaló.



El grupo quiere, además, que las ollas populares se sigan haciendo, pero saben que a veces no se realizan de la mejor manera: “Por eso queremos arrimarnos a las ollas para informar sobre medidas bromatológicas, las nuevas pautas que salieron a raíz del COVID-19 en cuanto a sanidad, así como también las formas de aprovechar mejor los alimentos, y demás”, agregó Calasso.

Recomendaciones.

Además de ser parte de la producción de ollas populares, la idea de este proyecto es brindar asesoramiento en temas como la higiene, normas de seguridad, técnicas, aprovechamiento de la materia prima y conservación.

Con respecto a las viandas, la idea es producirlas para aquellas personas que puedan acercarse a retirarlas o también se puedan llevar en forma de delivery a la población de mayor riesgo. Calasso explicó que por estos días aún están en la etapa de organizarse y tratando de conseguir apoyo del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), así como de Bromatología y de instituciones que avalen que están actuando de manera correcta. “Mientras tanto, aprovechamos a difundir la iniciativa para lanzarla con la mayor cantidad de gente que reclutemos y de manera responsable y transparente”, señaló.



La asesoría se basará en pautas bromatológicas que se usan en las cocinas más las nuevas reglas sanitarias que han surgido a raíz del coronavirus. “Además, proponemos cocinar desde el cero desperdicio; que todo se utilice”, sostuvo la organizadora.



Mientras, los responsables de la iniciativa dejaron consejos para que los lectores incursionen al menos en lo básico: tanto a la hora de pensar en una olla popular, como en el caso de las viandas que se hacen para repartir entre la población, es importante “siempre mantener las pautas que rigen en cuanto a toda esta situación, que son evitar la aglomeración, respetar las distancias entre las personas, no usar los mismos guantes todo el día y lavarse las manos de forma regular. Es fundamental, además, que cada olla popular tenga jabón y una manguera o canilla, algún lugar donde poder realizar el lavado de manos de manera adecuada. Otro aspecto clave es lavar con dilución de hipoclorito todos los instrumentos de cocina que se utilicen y no compartir cubiertos o vasos.