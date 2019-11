Uno de los fenómenos astronómicos más esperados: cómo ver el tránsito de Mercurio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este lunes Mercurio pasará frente al Sol y la buena noticia es que su tránsito será visible en totalidad desde Uruguay. Quienes intenten verlo deberán tomar algunas precauciones, pero será algo que todo aficionado a la astronomía querrá presenciar ya que un evento de este tipo volverá a ocurrir recién el 13 de noviembre de 2032 y el 7 de mayo de 2049.

Durante el fenómeno de este lunes Mercurio, el Sol y la Tierra se alinearán completamente, lo que es muy raro debido a la inclinación de la órbita de Mercurio. Solo este planeta y Venus pueden producir tránsitos, ya que son los únicos que se encuentran dentro de la órbita de la Tierra.

Los tránsitos son eventos astronómicos excepcionales y muy poco frecuentes. En el caso de Mercurio, se producen en promedio 13 tránsitos por siglo. Los dos primeros ocurrieron en 2003 y 2006.

Andrea Maciel, licenciada en Astronomía y docente del Observatorio Astronómico Los Molinos, explicó a El País que el actual pasaje de Mercurio frente al Sol se podrá apreciar en su totalidad desde toda América del Sur y también desde algunas zonas de América Central, pero parcialmente desde otras partes del mundo.



Estos eventos de tránsito son poco comunes y duran varias horas: en el caso del pasaje de Mercurio se dará entre las 09.35 y las 15.03 horas de Uruguay, por lo que la duración total es de 5 horas y 28 minutos.

“El punto más cercano de este planeta al centro del Sol será a las 12.19 horas”, señaló la astrónoma. Lo que Maciel resaltó es que el recorrido de Mercurio no podrá observarse a simple vista: en primer lugar porque Mercurio es demasiado pequeño en comparación al Sol como para verlo desde la Tierra, y en segundo lugar, porque si no se toman determinadas precauciones, la luz solar puede ser muy perjudicial para la visión del hombre.



Como el diámetro aparente de Mercurio es 0.006 veces el diámetro aparente del Sol, se necesita un telescopio con un aumento mínimo de 50x para poder observarlo. Pero, además, estos telescopios deberán estar correctamente acondicionados con un filtro atenuador: el Observatorio Astronómico Los Molinos advierte a la población sobre los daños que puede causar a la vista intentar mirar lo que ocurre en el cielo en estos casos con telescopios o binoculares que no tengan protección. “Enfatizamos que al observar hay que contar sí o sí con protección, sino el daño en la vista puede ser irreversible”, sostuvo la docente.

El Observatorio Astronómico de Montevideo y el Observatorio Astronómico Los Molinos invitan a la población a ver el tránsito de Mercurio por delante del Sol junto a expertos en la materia: para eso se instalarán el lunes 11 en la rambla de Montevideo. Estarán a la altura del Monumento al Holocausto del Pueblo Judío, frente al Club de Golf, con telescopios para que la gente se pueda acercar desde las 11 hasta las 14 horas.

Pero, además, la Asociación de Aficionados a la Astronomía y el Planetario de Montevideo proponen otro punto de encuentro para los que quieran sumarse y realizarán una actividad en el Parque de la Amistad (avenida Rivera 3254). Los expertos también pondrán a disposición del público telescopios con filtros desde las 9.30 hasta las 15 horas. A cada hora se brindarán charlas explicativas acerca del evento.



Ambos encuentros son con entrada libre y gratuita y se suspenderán en caso de mal tiempo y cielo cubierto.