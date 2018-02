Facebook se está quedando viejo: Los jóvenes migran a Instagram y Snapchat

Los jóvenes entre 12 y 17 años están pasando de Facebook, al menos así lo demuestran diversos estudios en la materia que revelan una baja del 9,9% de usuarios en 2017 en este rango etario.



A su vez, quienes sí están entrando a la plataforma de Mark Zuckerberg son los mayores, con al menos 500 mil usuarios nuevos con más de 55 años. La que en 2008 era la principal red social ahora ya no se encuentra entre las aplicaciones favoritas de los más jóvenes, sufriendo el reemplazo por plataformas que entregan una mayor instantaneidad y contacto con sus pares como Snapchat o Instagram, esta última adquirida por Facebook en 2012 por mil millones de dólares.





En esta oportunidad es el reporte de eMarketer el que revela la situación, asegurando que los usuarios en Estados Unidos entre 12 y 17 años —a pesar de que la plataforma sugiere su uso desde los 13 años— han declinado en cerca de 1,4 millones durante el año pasado, algo que triplica las proyecciones en esta materia.



No todo es malo para Facebook: El éxito de las Stories Los últimos años han demostrado que la inclusión de las Stories -contenido en imágenes y video que se autoelimina tras 24 horas de su publicación- ha sido el gran detonante del éxito entre los jóvenes al momento de escoger su red social. Así fue como Snapchat se "robó" los usuarios de otras aplicaciones y como Instagram, al replicar el modelo, consolidó su actual éxito.



Cuando a fines de 2016 Instagram decidió aplicar este modelo de publicación que tanto le había resultado a Snapchat fue la gran revolución en sus usuarios, sumando a aquellos que pasaban su tiempo en la plataforma del fantasma, como llevando la herramienta a las personas que aún no se atrevían a probarla.



Actualmente esta función es el gran éxito de Facebook. Si bien en las plataformas madre de la compañía —Facebook y Messenger1 no funcionan tan bien como se esperaría y lo mismo ocurre en WhatsApp con sus "Estados", es Instagram quien se marca cada trimestre como el favorito en los segmentos más jóvenes de los usuarios, superando incluso el éxito que tuvo en algún momento Snapchat.



Una de las explicaciones que encuentran los expertos es que los más adultos tienen una rapidez de adaptación a los formatos mucho más lenta que los jóvenes y nativos digitales, es por eso que el formato de Facebook les es más cómodo para mantenerse en contacto con amigos y sus familiares.



De todas formas, esto último está sufriendo un problema ya que las nuevas tendencias que adaptan los jóvenes -y que cambian constantemente- se basa en la creación de perfiles especiales sólo para sus amigos digitales, algo que a los más adultos les cuesta seguir el paso.