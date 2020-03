Cómo evitar problemas de seguridad en TikTok

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Con más de 104,7 millones de descargas, la aplicación de video TikTok se posicionó al tope de las descargas globales, relegando a WhatsApp, según un reporte de SensorTower. Hoy, esta red social china es la plataforma para los blogueros de moda y sus seguidores. Su interfaz simple: los videos cortos, de entre 15 y 30 segundos, son variados, dinámicos y llenos de color. Y el contenido parece que no acaba nunca.

Ser la app más popular tiene sus riesgos. También alberga personas que envían spam y estafadores, por lo que el usuario debe prestar atención a las configuraciones de seguridad y privacidad para proteger su cuenta. En enero, por ejemplo, se descubrió un grave fallo de seguridad que permitía a los cibercriminales manipular los datos de los usuarios. Los expertos de Check Point revelaron que un hacker podía suplantar la identidad de la aplicación y enviar un SMS falso con un enlace malicioso: cuando el usuario lo abría, permitía al ciberdelincuente acceder a su cuenta de TikTok y manipular su contenido.

Hay que tener en cuenta esto: TikTok no cuenta con autenticación de dos factores. En otra aplicación, por ejemplo, se solicita un código de uso único que se envía por SMS, además de la contraseña.

Pero esta plataforma solo cuenta con la opción “Iniciar sesión con el código de verificación” que no es lo mismo; es decir, no complementa la contraseña, sino que la reemplaza en caso de querer ingresar sin ella. La empresa de ciberseguridad Kaspersky señala que esta “solución no es perfecta” y, por lo tanto, “no es ni de cerca la solución de protección más confiable”.

Para visualizar los ajustes de seguridad que TikTok ofrece hay que pulsar en el ícono “Yo” y luego en los tres puntos en la esquina superior derecha de la pantalla. Los ajustes están dentro del menú “Administrar cuenta”. Lo primero: TikTok recuerda el nombre de usuario y la contraseña de modo predeterminado. Es práctico, sí; pero desactivar esta función al marcar la opción “Guardar las credenciales de inicio de sesión” mantendrá alejado el contenido de manos ajenas.

Es fácil de comprobar si alguien hackeó la cuenta: se debe pulsar en “Administrar dispositivos” para ver en qué teléfonos la cuenta está activa; luego hay que cerrar sesión presionando en el icono de la papelera que aparece en la lista y luego en “Eliminar”. Por seguridad conviene cambiar la contraseña.

De modo predeterminado, los perfiles de TikTok son visibles para todos. Si el usuario prefiere no compartir sus videos con todo mundo, puede reforzar las configuraciones de privacidad. Para que sean privados basta con ir a “Visibilidad” y activar la opción “Cuenta Privada”. Esto permite que solamente los seguidores aprobados puedan ver los videos y los Me Gusta. No obstante, la descripción del perfil seguirá siendo pública, por lo que no es recomendable mostrar allí información personal como una dirección o un teléfono.

TikTok ofrece, además, la posibilidad de establecer algunas restricciones para evitar que la sección de comentarios debajo de los videos sea copada por trolls. La forma más fácil es bloquear los comentarios de los usuarios ajenos. Se puede hacer desde el menú “Quién puede publicar comentarios”: hay que seleccionar “Amigos” o “Desactivado”.

TikTok es una aplicación de medios de iOS y Android para crear y compartir vídeos cortos. Foto: Reuters.

La app permite desactivar los comentarios en un video específico. Para hacer esto basta abrir el video, pulsar en los tres puntos en la parte inferior derecha y seleccionar “Configuración de privacidad”. Se abrirá una página de configuraciones en la que hay que elegir “Desactivar comentarios para este video”. También se pueden silenciar palabras clave.

Una de las particularidades de TikTok consiste en crear Dúos (combinación de videos de varios usuarios) y reacciones (respuestas a otros videos). De modo predeterminado, cualquier usuario de TikTok puede tomar un videoclip de su gusto y usarlo en un Dúo o publicar una reacción. Para controlar esto se puede bloquear a los extraños. Hay que pulsar en “Quién puede hacer Dúo contigo” y “Quién puede reaccionar a tus videos” y en ambas configuraciones hay que seleccionar “Amigos” o “Desactivado”.

Otra función permite descargar videos, lo que puede causar el robo de contenido. Para evitarlo, se puede desactivar esta opción desde el menú de configuración en “Permitir descarga”.

Si otro usuario de TikTok se vuelve irritante, hay que bloquearlo. En este caso hay que hacer lo siguiente: abrir su perfil, pulsar en el icono de tres puntos en la esquina superior derecha de la pantalla, seleccionar “Bloquear” y pulsar “Confirmar”.