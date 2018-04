Cómo evitar el ingreso de malware en tu PC

El malware es un programa malicioso que tiene como objetivo infiltrarse en una computadora para obtener datos o dañarla. Por lo general, un ordenador puede verse en peligro si el usuario frecuenta sitios webs infectados, instala programas, juegos, archivos de música de dudosa reputación. También se puede encontrar estos tipos de virus en los USB, incluso, en los correos electrónicos.



Por estos motivos, la prevención es una acción fundamental si deseamos que nuestro esquipo esté libre de malware. Si deseas conocer qué debes hacer para evitar la infección, te dejamos algunos consejos que debes tener en cuenta.



Instalar un buen antivirus

Si el usuario desea proteger su computadora, lo más importante es que tenga un antivirus instalado para que evite todo tipo de virus y amenazas. En el mercado existen varias opciones, las cuales disponen de firewall, análisis previo de archivos a descargar y actualizaciones constantes cuando haya una novedad en la base de datos.



Mantener el sistema operativo actualizado

Otro consejo es tener actualizado el sistema operativo de tu computadora. Si el equipo trabaja con Windows 10 y no tiene la última versión de la plataforma, es necesario instalarla. Windows 10 cuenta con Windows Defender, cuya función es prevenir, poner en cuarentena y eliminar software espía de la PC.



Del mismo modo, las actualizaciones de seguridad son importantes para arreglar bugs, los cuales pueden atraer la presencia de malware.



Utilizar dos cuentas de uso del sistema

Es aconsejable tener dos cuentas diferentes para usar el sistema. En caso se use Windows, se recomienda tener una cuenta de administrador para gestionar el sistema y otra para realizar trabajos y jugar.



Si se tiene solo una cuenta, en caso de ser víctima de un malware, el atacante podrá acceder sin problemas a todos los archivos del sistema. Además, si se está conectado a la red local, la infección se puede propagar a otros dispositivos.



Teniendo una cuenta de usuario se puede hacer uso de todos los programas, pero no se podrá acceder a las opciones avanzadas. Es decir, no se podrán instalar o desinstalar programas. Pero, los hackers no infectarán el equipo.



Utiliza contraseñas seguras

Utilizar contraseñas seguras se debe tener presente para evitar ser víctima de malware. Si usas un password débil, pondrás en riesgo la seguridad del equipo y de servicios electrónicos o sistemas bancarios.



Una contraseña débil es aquella que tiene pocos dígitos y suelen estar relacionados a datos personales, fecha de nacimiento o números consecutivos.



Para usar claves fuertes se deben combinar letras y números, mayúsculas y minúsculas. Si no se te ocurre alguna, en Internet hay páginas que generan una de forma aleatoria. Lo ideal es que la contraseña tenga 10 caracteres.



Usa un cifrado WPA o WPA2 para la red WiFi

Es necesario asegurar la red WiFi. Para ello es necesario utilizar un cifrado WPA o WPA2. El cifrado WEP no es muy fuerte y puede ser hackeado en poco tiempo, así que para evitarlo es bueno usar los antes mencionados.



También es muy importante ocultar el SSID (el nombre de la red WiFi). De este modo, nadie verá la red a la hora de buscar nuevas cuentas WiFi. Solo tú podrás saber que existe escribiendo manualmente el SSID y la contraseña. En caso tengas invitados, puedes crear un SSID invitado que use una clave diferente.



Los malware están a la orden del día, por ello es bueno poner en práctica todos estos consejos.