Emprendedores riverenses muestran que se puede

Dos hermanos, un matrimonio, una mujer rural y una familia con tres hijos, nuera y nieta protagonizan estas cuatro historias de emprendedores de Rivera. Algunos han dedicado toda su vida a su idea, ya sea hacer las mejores barritas de dulce de leche o lograr que la producción de sandías sea totalmente orgánica; otros están dando sus primeros pasos como Rodolfo y Alejandro que asumieron la dirección y producción de granola luego de que un amigo decidiera emigrar. O Fernanda, una profesora de dibujo que quería ver qué pasaba si empezaba a producir alimentos deshidratados y a venderlos.

Rodolfo, Fernanda, Daniel y Claudia participaron de las actividades del programa Sembrando de Presidencia de la República que se llevaron a cabo en su departamento. Allí recibieron asesoramiento en diversas áreas, aunque para Daniel, padre detrás de El Familiar, le fue entregado algo más importante: “Visión de futuro”. Sin olvidarse de la confianza en sí mismos.

Con él coincidieron los otros emprendedores: creían que llevar sus productos a todo el país iba a ser más difícil y que exportarlos sería directamente imposible, pero ahora sostienen que solo es cuestión de ponerle empeño porque es una posibilidad real.

Ninguno de ellos quiere perder calidad y trato con sus clientes. Todos quieren mejorar y seguir creciendo.

Los cuatro compartieron con El País sus historias, sus caminos y sus deseos.

Rodolfo Chávez de Caju Granola

Rodolfo Chávez: "Queríamos un equilibrio entre lo rico y lo saludable”

Rodolfo y Alejandro eran dos “fieles clientes de la granola de Luis” pero este, un compañero del gimnasio, decidió emigrar. Así que los hermanos Chávez asumieron la producción y un desafío: “Darle la identidad que tiene hoy Caju Granola”. Con el tiempo mejoraron las recetas y se animaron a innovar con otras variedades y mix de frutos secos. Hoy Rodolfo asegura que los productos “son el equilibrio entre lo rico y lo saludable”.

El emprendimiento estaba despegando cuando se desató la pandemia por el coronavirus. Rodolfo y Alejandro decidieron parar 10 días pero pronto se dieron cuenta que no podían quedarse con los brazos cruzados. Uno quedó encargado de la producción y el otro de los repartos a domicilio.

“Agarramos alcohol en gel, tapabocas, la bicicleta y a trabajar”, comentó el joven. De esta forma, los clientes, en particular los adultos mayores que no podían salir de su casa, recibieron sin costo su pedido. Pero no solo eso. A Rodolfo le parece esencial tener una cercanía con ellos por lo que también se ofrecía a llevarle lo que precisaran del supermercado. El resultado fue que emprendedores y clientes establecieron un vínculo estrecho. “Hasta el día de hoy, cuando nos comunicamos con ellos, bromeamos y les preguntamos si, además de la granola, precisan algo del súper”, se rió.

Los hermanos Chávez tienen muchos planes. Rodolfo seguía de cerca al programa Sembrando y estaba esperando a que llegara a Rivera. Los conocimientos que adquirió en el área de marketing digital le dieron otra perspectiva para mejorar la difusión de su negocio. Pero el seminario le planteó otro horizonte: “Nos abrieron la cabeza con el tema de las exportaciones. Uno creo que estamos muy lejos pero no es tan así; es más fácil de lo que creemos con el apoyo que brinda Sembrando a los emprendedores”.

La meta a corto plazo es cubrir el departamento de Rivera y extenderse en Montevideo sin que se pierda el componente artesanal.

Caju Granola está en Facebook como José Rodolfo Chávez Barreiro y en Instragram como @caju_granola. Los interesados pueden comunicarse a los siguientes teléfonos: 098499720 (Rivera) y 097547609 (Montevideo).

Juan Rijo y Fernanda Lapitz de Genese Deshidratados

Fernanda Lapitz: "Te das cuenta que se puede emprender en Uruguay” Fernanda es profesora de dibujo en la ciudad de Rivera pero un día se empecinó con que quería hacer deshidratados. Importó una máquina de Estados Unidos y empezó a probar. Su idea era vender (“con la pandemia la gente cambió el chip y empezó a comer mejor y más saludable”, vio) pero, si no salían bien (tuvo unos experimentos fallidos con verduras), los iba a producir para su familia. Eso nunca sucedió. Desde marzo la demanda crece sin parar y, por lo tanto, ha sumado nuevos productos: mix con más de 15 frutas, barras energéticas, mix cítricos para infusiones frías o calientes, discos frutales con chocolate (que solo iba a hacer para Pascuas pero se los siguieron pidiendo) y otras presentaciones.



Una estrella de Genese Deshidratados es el cuero frutal, algo que casi no se conoce en el país. “Es un snack saludable, cuya textura es más fina que la del ticholo. Hago de ananá, banana con chocolate, banana con espirulina... Todo es nutritivo”, dijo al diario El País.



A la primera máquina le sumó otras dos. Y ahora necesita sumar más. Hasta ahora, Fernanda trabaja para Genese solamente por las noches, ayudada por su pareja, Juan, quien es instrumentista quirúrgico. Desde marzo ambos aprendieron que la deshidratación dura mínimo 24 horas a una temperatura estable de 50 grados pero que el ananá, la sandía y la banana, por contener más agua que otras frutas, requieren más trabajo.



Una amiga de Fernanda estaba conectada con Sembrando y fue quién le avisó sobre el programa. Invitada a las actividades en Rivera, consiguió asesoramiento en marketing digital. “Escuchar a los referentes te da ganas de seguir. Vos podés decir: ‘¡Qué voy a exportar! ‘¡Es imposible!’ Y te das cuenta que se puede; se puede emprender en Uruguay”, relató a El País.



Fernanda dice que está contenta por los planes que tiene entre manos, entre ellos, vender a todo el país a medida que tenga más máquinas y abrir un local en Rivera el próximo año.



Más información en la cuenta de Instagram @deshidratados_genese y al teléfono 099733838. Se hacen envíos a todo el país.

Discos Frutales de chocolate negro semi amargo o blanco de Genese

El Familiar

Daniel Rodríguez: "Yo sé que tengo confianza y que tengo calidad”

Después de varias décadas dedicadas al tambo de la familia, a Daniel Rodríguez y a su esposa se les presentó una encrucijada: o seguían en ese rumbo o lo cerraban. Entonces, allá por 2016 o 2017, tuvieron una idea: transformar la leche en barritas de dulce de leche. Gracias a un conocido consiguieron una paila y compraron una calderita. “¿Y qué nombre le ponemos? El familiar. Somos mi esposa, yo y mis tres hijos varones”, contó Daniel a El País.

Desde ese entonces las barritas empezaron a ser requeridas por los clientes y El Familiar fue creciendo así como lo hizo la familia: llegó una nuera que colabora con el envasado y una nieta para alegrarlos a todos. Pero nunca se hizo ninguna publicidad. No sabían cómo hacerlo. Así que esa fue la primera consulta que Daniel le hizo al Programa Sembrando de Presidencia de la República una vez que llegó al departamento, luego que su hijo del medio, quien estudia contaduría en Montevideo, le avisara que estaba destinado a pequeños emprendedores. “Nos dieron otra visión. Nosotros somos rurales –bromeó Daniel–. Nos enseñaron cómo manejar la Internet y la publicidad. Esto nos dio otra visión para el futuro. Nos dieron confianza para mirar el futuro”, afirmó.

El Familiar

Daniel sabe que no se anda con chiquitas a la hora de pensar en planes y no tiene miedo. Su objetivo es que las barritas de El Familiar lleguen a los 19 departamentos y, una vez conquistado el país, exportarlas. “Tengo 48 años. Esta es la herencia de mis padres. Estoy sobre la Ruta 5 en un lugar privilegiado donde pasan todos. Tenemos que ser inteligentes para enfrentar los desafíos. Zafamos de la pandemia”, relató.

Lo más inmediato es conseguir una envasadora para que las barritas estén mejor presentadas. Daniel sabe que la pérdida de calidad no puede ser un dolor de crecimiento. “Yo sé que tengo confianza y calidad. Los clientes me dicen que las barritas son buenísimas; eso me llena de satisfacción y de alegría; sé que estoy haciendo algo bien”, afirmó.

La planta de producción de El Familiar está en Ruta 5 Km. 486. Su teléfono es 46202675. El WhatsApp es: 098244652.

Sandías de Rivera

Claudia Cuebas de Sandías de Rivera