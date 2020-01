Cómo eliminar definitivamente una cuenta de las redes sociales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las redes sociales suelen tener la opción de borrar definitivamente o, al menos de forma temporal, el perfil de cada uno. Para hacerlo se deben seguir sencillos pasos y, a su vez, saber qué es lo que quieres: si desactivar por algún tiempo las redes y luego activarlas y recuperar la información o eliminarlas de forma permanente.

Instagram

En esta red social puede haber dos posibilidades: inhabilitar la cuenta de forma temporal o, por otro lado, eliminarla de forma definitiva.

Si inhabilitas la cuenta tanto tu perfil, como las fotos, los comentarios y los me gusta se ocultarán y nadie podrá verlos hasta el momento que decidas volver a activarla.



Para lograrlo debes entrar a Instagram ya sea desde la pc o desde el celular (la cuenta no se puede inhabilitar desde la app directamente). Allí debes entrar a tu perfil y seleccionar “editar perfil”. Se desplegarán varias opciones y allí encontrarás “inhabilitar temporalmente mi cuenta”.



Luego de apretar esa opción deberás ingresar nuevamente tu contraseña, pero previamente deberás justificar el motivo de tu decisión.



Si, de lo contrario, quieres eliminar la cuenta de Instagram (es decir eliminar de forma definitiva tu perfil, tus fotos, comentarios y me gusta) tienes que entrar a la página eliminar cuenta de instagram (no se puede eliminar desde la app, debe ser desde un navegador).



Al ingresar a esa página se te consultará por qué quieres eliminar la cuenta de Instagram y luego de responder deberás ingresar tu contraseña. Una vez hecho estos pasos, tu perfil de Instagram estará eliminado de forma definitiva.



Facebook

En Facebook también hay dos opciones a la hora de desaparecer un perfil: desactivarla o eliminarla. En la primera opción puedes reactivarla cuando quieras, aunque tus mensajes, por ejemplo, se seguirán viendo. La otra opción es eliminar la cuenta y ya no podrás volver a activarla.



Para desactivar de forma temporal la cuenta de Facebook debes entrar a la configuración del perfil, seleccionar “tu información de Facebook” y elegir entre desactivar o eliminar.



Si desactivas tu perfil de Facebook igual podrás usar tu cuenta de Messenger a menos que también desactives esa opción.



Si decides eliminar el perfil, Facebook te dará unos días por si te arrepientes, pasado ese tiempo ya no podrás volver a reactivar tu cuenta. Además, la red social demorará 90 días en eliminar los datos de tu perfil. Por otro lado, si eliminas tu cuenta ya no podrás usar Facebook Messenger.



Para poder eliminarla deberás seguir los mismos pasos que para desactivarla pero, en esta ocasión, optar por la opción “eliminar cuenta” y escribir tu contraseña.



Twitter

Una vez iniciada tu sesión en Twitter debes ingresar a “configuración y privacidad” y seleccionar “cuenta”. Allí encontrarás la opción “desactiva tu cuenta”. Tu nombre, tu usuario y tu perfil no serán visibles.

Durante los primeros 30 días podrás restablecer la cuenta en caso de arrepentirte. Una vez pasado este tiempo, tu cuenta de Twitter estará eliminada.