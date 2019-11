Dieta, pero sin prohibir los alimentos: ¿qué propone el método Grez?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El escritor chileno Pedro Grez, famoso desde hace unos años por impartir un estilo de dieta que se basa en postergar ciertos alimentos en lugar de prohibirlos, visitó esta semana Montevideo para presentar su nuevo libro Las recetas del Método Grez. Para este trabajo el chileno contó con la colaboración de su esposa, Bárbara Leisinger, y el chef Mariano Garcés, más conocido como “Chef Yogui”.

En Las recetas del Método Grez hay desayunos, panes, postres, almuerzos, cenas, sopas y numerosos consejos para eliminar el exceso de grasa y mejorar los indicadores de salud.

Grez explicó a El País que su método se basa en la dieta mediterránea, una de las más recomendadas en todo el mundo, que lo que hace es postergar para la última parte del día aquellos alimentos que se convierten en azúcar en el cuerpo, que son los que tienen carbohidratos con almidón –pan, cereales, arroz, papas, legumbres– y frutas.



La idea es que la persona que siga esta metodología logre reducir su talla y mejore sus indicadores de salud. “Obviamente, si estás en tu talla y tienes tus indicadores de salud perfectos, sigue haciendo lo que vienes haciendo. Pero esto está enfocado a aquellas personas que tienen problema de exceso de grasa corporal, que han hecho todas las dietas posibles, han pasado hambre y que nada de eso les ha funcionado”, apuntó.



Grez señaló que la cantidad y la frecuencia en que se deben ingerir los alimentos mencionados (carbohidratos con almidón y frutas) dependerán de cuál es el objetivo de la persona. Por ejemplo, “si lo que quieres es eliminar el exceso de grasa corporal, déjalos una vez a la semana o dos veces al mes”, señaló.



El chileno explicó que durante la primera parte del día al consumir azúcar “el cuerpo interpreta que ese es el combustible que necesita y tu organismo lo que hará es pedirte más. Entonces, si comes esos alimentos en la mañana, seguramente a media mañana te den ganas de comer algo y sientas sueño, te haya bajado el azúcar en sangre y vas a seguir atrapado en eso de consumir azúcar. Sin embargo, cuando tú atrasas el ingreso de esta, empiezas a usar básicamente lo que es tu grasa corporal”.



Grez añadió que la grasa corporal es utilizada por el cuerpo como fuente de energía y si la persona “está todo el tiempo comiendo, no le está dando espacio al cuerpo para que use su propia grasa”.

Las recetas.

Leisinger contó cómo fue el trabajo que realizaron con el “Chef Yogui” para la elaboración del recetario: señaló que el aporte del argentino que desde hace años vive en México fue importante porque es un cocinero que “lleva mucho tiempo relacionado al yoga, a la ayurveda (medicina natural india), que trabaja mucho con vegetales”. Por otra parte, detalló que su función fue oficiar como “ama de casa” ya que “la idea de este libro es que sea casi un manual, práctico, fácil, sin cosas muy rebuscadas, que enseñe cómo aprovechar especies, cómo volver a conectarte con la naturaleza, con la comida esencial, que cuanto menos procesado se coma mejor y, de alguna manera, involucrar a toda la familia también en este proceso”.



Leisinger resaltó que es muy importante “que los niños sepan de dónde vienen los alimentos, cómo se cocina, que podamos volver un poco a los tiempos de nuestras abuelas”.



La experiencia del chef hizo posible que entre los tres pudieran plasmar recetas en las que, además, se presenta el detalle de los ingredientes y la forma en que cada uno de ellos debe ser cocido. También publican en cada caso una tabla de los nutrientes.

Variado y para toda la familia.

En las páginas de Las recetas del Método Grez hay diferentes opciones para cocinar pan en casa. “Buscamos alternativas para que puedan hacerlo con harina de almendras, de linaza, de coco”, señaló Leisinger. Además, resaltó, hay muchas opciones para vegetarianos y otras que llevan carne, pero esta puede ser reemplazada por otro ingrediente u obviada. “La idea es mantener una alimentación completa para toda la familia”, agregó.



Entre las recetas también hay varios postres. La autora señaló que generalmente estos están más restringidos y dijo que por eso dan varias alternativas. “Buscamos que vuelvan los aromas y otras cosas que se han perdido y son importantes en la vida. Necesitamos volver a recrear esas instancias que son en las que uno aprende la base de todo, del respeto, del cariño, de ayudar”, explicó.



Grez concluyó que la invitación que hace con su libro es a cocinar, a involucrar a los niños, a cocinar el fin de semana y congelar para tener opciones durante la semana. Una invitación a volver a conectar, con la cocina, con nuestro cuerpo y con el planeta.