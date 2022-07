Depresión y suicidio, dos temas de los que hay que hablar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los trastornos depresivos son una de las mayores preocupaciones a nivel mundial y Uruguay está lejos de ser la excepción. La Organización Mundial de la Salud (OMS) prevé incluso que esta será una de las enfermedades pandémicas para el año 2030. Actualmente, este organismo estima que hay más de 380 millones de personas en el mundo que están transitando un trastorno depresivo, según explicó la psicóloga Stefanía Scaldaferri en una nueva entrega del ciclo Calidad de Vida de El País.



La profesional señaló que, ante esta realidad, es importante destacar que las distintas formas de tratar este tipo de trastornos que se vienen aplicando a nivel global son eficientes. “Hablamos de tratamientos con fármacos o psicológicos, tanto por separado como combinados”, dijo.

Scaldaferri puntualizó que el problema no está en los tratamientos, sino en el acceso a los mismos por parte de los pacientes: “La preocupación fundamental es que estas personas que tienen algún trastorno depresivo no logran acceder de momento de manera adecuada y precoz al tratamiento, generando eso no solamente la enfermedad, sino que también en el peor de los casos, la conducta suicida”.



La especialista recordó que Uruguay tiene una de las tasas suicidas más altas del continente y que los adolescentes son los que encabezan la lista.