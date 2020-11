Creador Angry Birds contará su experiencia para emprendedores uruguayos y de la región

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El emprendedor finlandés, Peter Vesterbacka, creador del exitoso juego Angry Birds y considerado por Time uno de los 100 perosnas más influyentes del mundo (2011), participará del evento XCALA Summit, encuentro de inversión ángel que se organiza en Uruguay y que apunta a Latinoamérica y El Caribe.

Vesterbacka, será el encargado de abrir el evento, este miércoles 4 de noviembre, con una conferencia de una hora, para la que aún pueden adquirirse tickets.

El emprendedor adelantó a El País, que este miércoles 09:00 EST (11:00 horas de Uruguay), brindará la conferencia: Insights and learnings from my entrepreneurial and angel investor adventure. En esa ponencia, expondrá ejemplos de su experiencia trabajando en Slush, MobileMonday y Angry Birds.

Sobre Xcala Summit El 4, 5 y 6 de noviembre, expertos internacionales compartirán su experiencia a la hora de invertir en emprendimientos en etapas tempranas y su rol como agentes de cambio. Asimismo, se discutirá sobre las últimas tendencias en inversión ángel y su impacto en la creación de valor y fortalecimiento de los emprendimientos dinámicos.



Entre los oradores internacionales se destaca la presencia de Steve Ciesinski, uno de los más aclamados docentes de Stanford Business School y uno de los ejecutivos vinculados al desarrollo de Siri para Apple; Zev Siegl, Co-fundador de Starbucks; Eva Hugues, ex CEO de Condé Nast México y Latinoamérica y Directora general de Vogue para los mismos mercados; Frans Johansson, CEO de Grupo Medici y autor del bestseller The Medici Effect; Peter Vesterbacka, creador de Angry Birds e impulsor del proyecto que unirá a Finlandia y Estonia por un túnel subterráneo de 15 billones de dólares y Ash Maurya, autor del bestseller Running Lean y creador del método Lean Canvas.



Además, habrán paneles con diferentes expertos en inversión. Toda la información referente al evento puede consultarse en: https://xcala.org/summitv/ y las entradas pueden adquirirse en el mismo sitio, desde 32 dólares.