Consultora laboral reveló por qué nunca contratan al candidato mejor calificado

Encontrar trabajo en la mayoría de los países del mundo no es tarea fácil. Hay que tener el ingenio suficiente para armar un currículum vitae que llame la atención y sea acorde a las expectativas del puesto, ya que en ocasiones, la falta de experiencia puede eliminarnos de la búsqueda. Sin embargo, también hay un problema que afecta a un grupo selectivo de personas: aquellos a los que no los contratan por tener óptimas calificaciones. Con el fin de darle una respuesta a este inconveniente, una experta en el tema reveló en las redes sociales qué hay detrás de estas elecciones y habló de las claves que hay que tener en cuenta para una entrevista de trabajo.

El usuario de TikTok @rulewithruna compartió un clip en el que habló de su amplia trayectoria en su negocio Runa Career, donde se encarga de darles a los usuarios una serie de tips para generar buenas impresiones en las entrevistas laborales y asuntos de esa índole. Allí, despejó las dudas acerca de una consulta que le llega frecuentemente.



“¿Realmente pensaste que las empresas intentan contratar a los mejores y más calificados candidatos?”, preguntó en la introducción del video. A continuación, dio la respuesta y explicó más detalles al respecto. “Bueno, no lo hacen. Como gerente de contratación, no se les paga más porque su desempeño es sobresaliente, pero sí se les penaliza si sus candidatos renuncian antes de tiempo o desobedecen la autoridad”, dijo.



En ese sentido, señaló que los candidatos “más calificados” no son los que sobresalen. ¿El motivo? Según expresó, en muchos casos, son los primeros en renunciar a los trabajos. “¿Qué tipo de candidatos renuncian temprano y desobedecen a la autoridad? Por lo general, los más inteligentes o los más calificados, calificados en términos de experiencia e inteligencia”, reveló.



Asimismo, explicó que los empleados de recursos humanos generalmente tienen una lista de preguntas para medir el riesgo que un candidato supone para la empresa y, por lo general, no hacen tanto hincapié en la capacidad para realizar la labor requerida. “Entonces, si no quieren contratar a los mejores candidatos, ¿a quién quieren contratar? A las personas con la menor cantidad de riesgos”, sostuvo.



“Y para eso sirven las preguntas de la entrevista: para medir su riesgo. ‘¿Por qué dejó su empresa?’, mide su riesgo de volver a irse. ‘¿Cuál es su mayor debilidad?’ Es ver qué tan mal puede equivocarse. Realmente todo es psicología”, explicó.



En un segundo video que publicó en su cuenta, enumeró los motivos por los cuales las empresas se basan en estos conceptos para reclutar personas en su equipo. “Si las grandes empresas no contratan a los mejores y más calificados candidatos, ¿quién lo hace? Las nuevas compañías. Ellos tienen capital inicial que los motiva a contratar a los mejores candidatos”, comentó.

Tras sus dichos, la experta explicó que, en la actualidad, las compañías buscan profesionales que innoven: “En un entorno de rápido crecimiento, necesitan personas de alto rendimiento para resolver problemas. Y también es otra razón por la que rara vez escuchás preguntas como ‘¿Cuál es tu mayor debilidad?’ en una entrevista de inicio. Las preguntas de la entrevista de inicio a menudo suenan como, ‘Acá hay un problema, ¿cómo lo resolverías?’ Entonces, ¿no tienen miedo de que estos candidatos se vayan? Por supuesto que lo tienen. Por eso te dan tan buenos beneficios y te pagan en función de los problemas que puedas resolver en lugar de los años de experiencia que tengas”.