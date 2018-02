Conocé al pueblo italiano que vende casas a un euro para paliar la crisis

No todo es color de rosas en Europa. Muchas zonas alejadas de los centros más turísticos y comerciales necesitan ayuda para sobrevivir. Por eso es que solemos encontrar anuncios de pueblos que piden habitantes a cambio de dinero. Pero esta vez el anuncio es un poco diferente: el pueblo Ollolai en Italia ofrece casas a 1 euro a quien esté dispuesto en invertir.

Queda en Cerdeña, en la región de Barbagia y tiene mucha historia aunque pocos habitantes: tan solo quedan 1300. Razón por la cual se encuentran en su territorio alrededor de 200 construcciones de piedra en ruinas. No es una compra fácil, pero para muchos vale la pena.

Una publicación compartida de Nick (@nick.jude.s) el Ene 31, 2018 at 8:52 PST

La condición para poder adquirir alguna de estas propiedades es comprometerse a construir algo en el terreno en menos de 3 años. No vale comprarla solo para hacer picnics en el fin de semana. Según CNN, construir algo en la zona cuesta por lo menos 25.000 dólares.



Además de atraer habitantes, el objetivo de la movida es potenciar los orígenes. El alcalde, Efisio Arbau, le contó al sitio: "Mi cruzada es rescatar nuestras tradiciones únicas para que no caigan en el olvido. Siempre fuimos muy fuertes y no dejaremos que nuestro pueblo muera".

Las costumbres que no mueren

Para poder llevar a cabo el proyecto, las autoridades tuvieron que contactar a los antiguos dueños de los edificios aunque estos sean tan solo montañas de rocas. En pocos meses ya se vendieron tres casas y llegaron más de 100 solicitudes de compra.

Los que se quedaron, productores de quesos y artesanías, disfrutan de su carácter congelado en el tiempo. Calles silenciosas, cero smog, vecinos amigables y, por supuesto, pasta casera.