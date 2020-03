Té matcha: secretos del superalimento de moda

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



Es conocido como el “oro verde” y colocado por muchos gurús de la alimentación y el bienestar dentro de la lista de los denominados “superalimentos”. Con muchas propiedades científicamente comprobadas, en particular su aporte de altos niveles de sustancias antioxidantes, el matcha es un producto milenario proveniente de Asia, que en los últimos años está arrasando en el mundo entero.

Aunque es un té, cada vez es más común verlo en todos lados: está entre los ingredientes de cremas corporales, shampoos, desodorantes, mascarillas faciales y muchos otros artículos de tocador.

También viene haciéndose cada más famoso en la cocina a través de preparaciones como galletas, brownies, batidos o bebidas que varían en las cafeterías del mundo, en las que lo sirven tanto frío como caliente y a veces lo combinan con leche para crear, por ejemplo, el matcha latte.

¿Qué es el matcha?

Mónica Devoto, sommelier de té, explicó a El País que “matcha” en japonés significa “té en polvo”. “El matcha es un té verde que, como todos los tés, proviene de la planta Camellia Sinensis. Pero a diferencia del resto, este se cosecha a la sombra para aumentar su contenido de clorofila, teanina y cafeína. Luego, las hojas se muelen con piedras de granito hasta obtener un polvo bien fino”, dijo.



La experta destacó que para preparar otros tipos de té lo que se hace es infusionar las hojas, pero con el matcha sucede algo diferente: se muelen y se consumen las hojas en su totalidad. Por ese motivo, una taza del mismo, con todos los beneficios que tiene, equivale a diez de cualquier otra variedad: “Gracias a esto se lo considera un superalimento”, sostuvo Devoto.

Un té con muchas propiedades.

Desde su aporte en cafeína y teanina, las propiedades tanto del matcha como de las distintas variedades del té verde son conocidas en todo el mundo. Algunas personas lo beben con fines particulares como, por ejemplo, adelgazar, debido a que es un excelente acelerador metabólico.



“Está demostrado que la catequina Epigallocatechin gallate (EGCG, antioxidante) acelera el metabolismo y detiene el crecimiento de grasa en las células, especialmente si el té se consume antes de realizar una actividad deportiva. Pero en estos casos siempre es importante, además del consumo de té, seguir una dieta recomendada y realizar actividad física para obtener buenos resultados”, aclaró la sommelier.



Devoto añadió que el matcha es un té rico en antioxidantes y contiene vitaminas A, B2, C, potasio, proteínas, calcio y hierro, que protegen contra las moléculas responsables del envejecimiento y el deterioro de los tejidos. También ayuda a la concentración, aporta energía, beneficia la diabetes y el colesterol, previene el Alzheimer, mejora la piel y las uñas y mantiene sanas las arterias.



La teanina es una sustancia muy conocida por su poder relajante, por lo que estos tés suelen ser consumidos por aquellas personas que buscan calmar sus nervios y controlar trastornos de ansiedad. Todos sus componentes promueven un estado de alerta, pero es la teanina la que logra generar un buen estado de ánimo, al tiempo que ayuda a la memoria y a la concentración.



Diversos estudios demuestran que las sustancias contenidas en el té verde tienen, además, efectos psicotrópicos: son estimulantes y ayuda a reducir la tensión física y mental, mejorando el humor y actuando como un potenciador cognitivo.



Tal vez la propiedad más conocida del matcha es su poder antioxidante, pero también se sabe que ayuda a bajar los niveles de azúcar en sangre. La lista es larga, pero los mencionados son algunos de los beneficios de este té asiático que hoy podemos encontrar en distintos productos en la ciudad que sea.



En cuanto a las contraindicaciones posibles, Devoto detalló que si bien los beneficios del té matcha son muchos, se trata de una bebida que contiene más teína que los demás tés verdes en hojas. Se calcula que una taza de matcha de un gramo contiene 35 miligramos de teína, por lo que no es recomendable tomar más de cinco tazas al día.

Un té que está en todos lados.

Si bien en Asia y en otras partes del mundo el consumo de matcha y productos hechos a base del mismo datan de muchos años, en Uruguay su popularidad llegó hace relativamente poco tiempo.



“Pienso que su desarrollo va a ser rápido debido a toda la información que nos llega de sus propiedades y de la fácil aplicación en todas sus áreas como es la cocina, coctelería, etc.”, opinó Devoto.

Para el final, la sommelier citó una reflexión del maestro zen japonés Myoan Eisai: “El té es el remedio mental y médico definitivo y tiene la capacidad de hacer la vida de uno más plena y completa”.

Para tener la mente en calma, pero a la vez alerta.

Si bien el té matcha es conocido por su legado japonés, su origen es de China. El consumo de esta bebida comenzó en la época de la dinastía Song (entre los años 960 y 1279) pero en el siglo XII el monje japonés Myoan Eissai lo descubrió durante un viaje y lo introdujo en su tierra. “Hoy en día, para los japoneses, el matcha forma parte de su cultura y tradición”, contó la sommelier.



Los monjes lo adoptaron desde aquel entonces para sus meditaciones, luego de que Eissai notara que beberlo ayudaba a mejorar estas prácticas al lograr que la mente se mantuviera concentrada, calma y alerta. El matcha es utilizado para la famosa ceremonia japonesa llamada “Cha-no-chu”, que significa “armonía, pureza, respeto y paz interior”.

Desde jabón, desodorante, shampoo, hasta pastas.

Las difundidas propiedades antioxidantes del té matcha hacen que se haya vuelto famoso entre los productos de cuidado corporal: en Uruguay llegaron en los últimos meses, pero en el mundo ya llevan un tiempo.

En las góndolas de los supermercados o perfumerías locales hay jabones, shampoo, cremas corporales, entre otros.



Devoto opinó que “las grandes empresas con diversidad de productos encontraron en el té matcha excelentes propiedades que fueron muy propicias para aplicarlas en sus productos. Esas propiedades se ven reflejadas y se mantienen” en ellos.

En el resto del mundo la lista es aún más larga: hay mascarillas faciales, cremas exfoliantes, lápices de labio, toallitas húmedas. Y las opciones de comidas con matcha son aún más variadas: helado, chocolates, panqueques, budines, muffins, pasta, mousse, macarrones, etc.

Paso a paso: cómo hacer el té milenario en casa

Para distinguir un té matcha de buena calidad hay que prestar atención al color del polvo: este debe ser verde brillante, lo que demuestra que las hojas fueron cosechadas en buen momento y a la sombra. Si el polvo está amarillento o con tonos marrones, significa que no se hizo con hojas de la mejor calidad o que no estaban protegidas del sol.



Devoto dijo que en Uruguay el té matcha se consigue tanto en las tiendas de té como en algunos supermercados de plaza.



Para prepararlo, recomendó usar un batidor de bambú, un cuenco de cerámica y agua caliente: hay que vertir un gramo de té matcha en el cuenco y luego agregarle de a poco el agua caliente, que no tiene que haber hervido.



Luego, indicó la experta, hay que ayudarse con el batidor de bambú para batir la mezcla energéticamente en forma de zigzag durante varios segundos, hasta que se genere una pequeña capa de espuma. Recién entonces es cuando se le puede agregar a la preparación el resto del agua.



Generalmente, el matcha de mejor calidad se destina a estas bebidas y los inferiores son utilizados en las preparaciones de comida o batidos.