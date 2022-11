Fueron a comer al famoso restaurante de Salt Bae y quedaron sin palabras tras ver el ticket

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Salt Bae es uno de los influencers que más seguidores tiene en Instagram y esto lo ganó gracias a sus videos en los que hace una pose particular al rociar sus platos con sal. No obstante, la última publicación en Instagram indignó a muchos de sus seguidores por jactarse de lo costoso que es su restaurante.

Gracias a su masividad en las redes sociales, Nusret Gökçe, apodado Salt Bae, logró expandir su cadena Nusr-Et por diferentes puntos turísticos como Nueva York, Estambul y Dubai. Pero, lo que esconden estos divertidos videos donde hace un acting para tratar “delicadamente” a la carne son los precios de cada plato.



Desde su inicio, la cadena de restaurantes fue criticada por el precio de sus preparaciones, pero en esta oportunidad, lo que indignó a los usuarios de las redes es que su dueño se jactara de eso.



“La calidad nunca es cara”, escribió el turco en su última publicación de Instagram, en la que se ve un ticket cobrado en el Nusr-Et Steakhouse de Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) ubicado en la deslumbrante galería Al Maryah Island.

En el mismo, se ve que la cuenta final fue de 615065 dírhams (moneda árabe), el equivalente a US$ 167.455. Si bien el ticket corresponde a un grupo de diez personas, los seguidores se indignaron con los precios de cada ítem, como el de un agua, una cerveza y hasta la carne.



“Ver esta factura de la cena y pensar que esto puede salvar a una ciudad entera del hambre durante días me hace sentir triste. Nadie debería pagar nunca 405 por un agua”, escribió el usuario con más likes en la caja de comentarios. “Esto es muy malo. Es malo que lo estés exponiendo. Cuando hay pobreza por todos lado”, comentó otro, que reflexionó: “¿Cuántas familias puedes alimentar con la misma cantidad?”.



El cocinero se vinculó con estrellas del cine como Leonardo DiCaprio y Al Pacino, y también del deporte como Lionel Messi, Paul Pogba, Arturo Vidal, entre muchos otros. No obstante, fue el mismísimo Diego Maradona quien, fiel a su estilo, criticó el precio del restaurante luego de hacerse viral en el video que Salt Bae le saca el hueso a la carne en frente de los ojos del “Diez”.



La cuenta de Instagram del chef llegó a más de 40 millones de seguidores alrededor del mundo, aunque su estallido en las redes sociales fue durante el 2017 cuando mostró su particular forma de echar la sal mientras deja que caiga sobre el antebrazo primero, y luego extendiéndola sobre la carne.

Salt Bae les enseñó a sus empleados la forma adecuada para lavar los platos

Uno de los tantos videos virales del multimillonario turco es del 2021, cuando se puso un delantal blanco, guantes de látex y tomó una esponja. Sin sacarse los anteojos oscuros, empezó a mostrarle a un grupo de sus empleados cómo lavar correctamente la vajilla de su restaurante.



Agua, detergente, malabares e incluso el paso a paso para sacar hasta el último gramo de grasa fueron de la partida. Cada tanto interrumpió su “master class” para dar alguna indicación o advertir como quería las cosas. De fondo, sonaba una canción bien movida y blusera: “Unchain My Heart” de Joe Cocker. “Enfoque. Limpio, todo el tiempo”, le remarcó a su personal.