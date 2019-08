Cine Azul organiza funciones pensadas para niños con TEA

Este domingo se estará celebrando la décima función de Cine Azul, la primera en un cine de los complejos Movie, más precisamente en Nuevocentro. Los principales convocados son niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA), pero la propuesta es abierta a todos aquellos que se quieran acercar a una función de cine que atiende necesidades especiales.

El volumen está más bajo que en una función convencional, las luces quedan prendidas, no se proyectan anuncios ni tráilers y hay completa libertad para moverse en el espacio. Es decir que los niños pueden entrar y salir de la sala cuantas veces sea necesario.



Todo esto se realiza bajo la supervisión de un equipo de apoyo de voluntarios coordinado por Vanessa De Souza, licenciada en psicología especializada en tratamiento de TEA y magíster en Atención Temprana; Andrea Varela, licenciada en psicopedagogía y magíster en atención temprana; y Mathias Lehrer, licenciado en sistemas y MBA. Los tres son los fundadores de Cine Azul, una iniciativa que funciona en países como Estados Unidos, Inglaterra, Portugal, España y Brasil, y que en Uruguay está organizado por Sin Apuro, un espacio de desarrollo, aprendizaje y expresión.



“En un primer momento era un proyecto pensado para niños con TEA, pero se convirtió en una función inclusiva porque ya han ido niños con otras características, como Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, discapacidad motriz, parálisis cerebral o síndrome de Down”, explicó De Souza, profesional brasileña que hace cinco años reside en nuestro país.



La especialista destacó que se han sumado niños sin ninguna característica especial, pero que la familia los lleva porque tienen miedo a la oscuridad o son muy chicos y quieren que se vayan adaptando a lo que significa ir al cine. “Una vez nos escribió una abuela diciendo que su nieta iba a una escuela común y quería saber si la podía llevar porque le interesaba que estuviera en contacto con otras realidades”, contó como curiosidad De Souza y agregó que también es común que concurran amigos, compañeros de colegio o acompañantes terapéuticos del niño con TEA.



Uno de cada 160 niños presenta este trastorno

El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es un trastorno que presenta deficiencias persistentes en la comunicación e interacción social; patrones repetitivos de comportamientos e intereses;hiper o hipo reactividad a los estímulos sensoriales, según el DSM-V (American Psychiatric Association - APA, 2014).

Por todo esto, el ambiente de cine tradicional puede ser bastante hostil para los niños que tienen TEA.

Si bien estas alteraciones no tienen cura, son susceptibles de mejora con los apoyos, recursos, servicios y tratamientos adecuados. Entre las dificultades que manifiestan estos niños están: concentrarse, mantener el contacto visual, expresar sus emociones, compartir la atención y los juegos de imaginación, hacer amigos, tolerar los pequeños cambios de rutina, y ajustar su comportamiento en los diferentes ambientes.

Según la OMS, uno de cada 160 niños tiene TEA. Esta estimación representa una cifra media, pues la prevalencia varía entre distintos estudios. No obstante, en estudios controlados por el Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, las cifras señalan 1 de cada 59 niños en ese país. A nivel nacional, todavía no tenemos una tasa de prevalencia.