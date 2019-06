El Castillo Pittamiglio se convierte en la escuela de magia Hogwarts

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Son las 19:00 horas y el hall del Castillo Pittamiglio está repleto de niños -y no tanto- que esperan para entrar al primer turno de “Una noche en Hogwarts”. La escena se repite cada viernes de junio. El Pittamiglio recibe alrededor de 160 personas por semana, todas dispuestas a vivir una experiencia llena de magia, alquimia y fantasía.

La elección del espacio no es casual. Humberto Pittamiglio (1887-1966) adquirió los terrenos donde construyó el edificio en 1910. Pittamiglio fue un alquimista conocido en su época (además de arquitecto, político y empresario) y el espacio está plagado de símbolos. No es extraño, entonces, que buscara crear la famosa piedra filosofal que los fanáticos de Harry Potter identifican con la primera entrega de la saga y que fue una constante a lo largo de la vida del uruguayo.



La experiencia de los viernes por la noche -de 19:00 a 21:00 horas y de 21:00 a 23:00 horas-no es una obra de teatro, sino una competencia lúdica. Al llegar, los asistentes son divididos en las cuatro casas del colegio Hogwarts de magia y hechicería -Hufflepuf, Ravenclaw, Gryffindor y Slytherin- y en grupos de hasta 20 personas.



Las animadoras, Dayana y Mariana, personifican a los “prefectos”, quienes ofician de líderes y guían a los “alumnos” a través de las pruebas: acertijos, caza de tesoros, pistas, cuestionarios y hasta clases que deben superar con éxito, mientras recorren el interior del castillo. Al final, la casa que sumó más puntos gana la competencia como sucede al final de cada año en los libros del joven mago. Lo ideal es asistir durante los cuatro viernes, ya que cada casa tiene un recorrido distinto y así se pueden conocer los diferentes espacios que ofrece el Pittamiglio; pero también es válido ir solo una noche.

La idea.

María De la Fuente, gestora cultural encargada del Castillo Pittamiglio, explicó que la iniciativa de llevar el mundo mágico de Harry Potter al recinto misterioso de la rambla de Punta Carretas fue posible gracias a la restauradora y amiga de la casa, Luisa Parodi.



Por su parte, ella detalló como surgió la posibilidad: “Conocía al castillo y a María, por un lado, y a los organizadores de la Potter Night, por otro. Soy parte de los fanáticos del castillo que siempre estamos buscando que progrese y haya propuestas, entonces hice el acercamiento. Era un ambiente ideal”, aseguró.

Niños y adultos comparten el plan de Noche en Hogwarts.. Foto: El País

Gracias al trabajo de Parodi y de los organizadores de la Potter Night -evento que se realiza en la Biblioteca Nacional el 31 de julio, la magia de Hogwarts se trasladó al Pittamiglio. Plantas mágicas elaboradas a mano y hasta un cuarzo convertido en piedra filosofal forman parte de las detalladas decoraciones diseñadas especialmente para el evento.



“Me pareció que el castillo podía albergar un evento que tuviera que ver con el joven mago. Ellos adecuaron lo que hacen en otros lugares a este espacio y lo ampliaron y llegaron a las experiencias que vemos en estos viernes de junio”, destacó Parodi.



En tanto, De la Fuente sostuvo que la idea generó entusiasmo aunque había dudas sobre la convocatoria: “Cuando Luisa me planteó de hacer algo acá, y por las características que tiene la casa, pensamos que era ideal para tener un evento así. Superó las expectativas; tenemos unas 80 personas en dos turnos, lo que suma 160 por noche”, destacó.



La gestora destacó que es importante que se repliquen estos espacios en la ciudad: “Es una propuesta única, donde hay una competencia en la que los fanáticos pueden expresarse y compartir lo que es este mundo de Potter”, señaló.



En tanto, Martín Núñez, organizador de la Potter Night, aseguró que la propuesta fue un gran desafío para él y su equipo porque suponía adaptar su experiencia a grupos más pequeños.



“Tuvimos un mayor cuidado y buscamos actividades lúdicas. Trabajamos en conjunto arduamente, diseñamos y pensamos en los fans, teniendo en cuenta que en Uruguay este tipo de eventos no son comunes”, destacó.

Libros y Quidditch.

Harry Potter continúa siendo un furor literario desde que se publicó el primer libro hace 22 años, pero el estreno de las dos primeras entregas de Animales Fantásticos -una precuela de los libros de Harry Potter- y el estreno de la obra de teatro Harry Potter and the Cursed Child -que retoma la historia del mago a partir del epílogo del último libro- han revivido la pasión por el mundo mágico creado por J. K. Rowling y la han llevado a nuevas fronteras.



En Uruguay, el 31 de julio del año pasado se realizó la primera Potter Night. En la misma fecha, que coincide con el cumpleaños de los personajes Harry Potter, Neville Longbottom y la creadora de la saga, se repetirá el evento el próximo mes. La Potter Night, que convocó 200 personas en su primera edición, espera una audiencia mayor para esta edición que incluye competencia, juegos, trivias, espacio para fotos y más.



Los mismos organizadores del evento fundaron la Asociación Uruguaya de Quidditch, el deporte mágico por excelencia. Si bien los muggles -no magos- no tienen acceso a escobas y pelotas voladoras, la disciplina fue adaptada y hoy se practica en todas partes del mundo.



Durante la última feria del libro del niño y el adolescente celebrada en la Intendencia de Montevideo a principios de mayo, el equipo uruguayo, llamado Stormbreakers, realizó una exhibición en la explanada de la sede municipal.



El siguiente paso será viajar a Buenos Aires para representar al país en el campeonato sudamericano.

Un nuevo juego se inauguró en Orlando Mientras de este lado del mundo las propuestas son cada vez más novedosas para los fanáticos, en el hemisferio norte los parques temáticos del joven mago no paran de crecer.



Esta semana “The Wizarding World”, de los parques de Universal en Orlando (Estados Unidos) inauguraron una nueva atracción: una montaña rusa inspirada en la clase que dicta el guardabosques Hagrid, sobre el cuidado de las criaturas mágicas.



“Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure” es una montaña rusa que lleva a los visitantes a recorrer y descubrir los misterios del Bosque Prohibido de los terrenos de Hogwarts. De acuerdo con Alan Gilmore, director de arte de las películas y del parque temático, para lograr el escenario se plantaron más de 3.000 árboles en el predio que antes alojaba a dos montañas rusas conocidas como Dragon Challenge que fueron retiradas hace algunos años luego de algunos incidentes provocados por la cercanía entre ambas.