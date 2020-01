El Carnaval 2020 abre con carro en homenaje al parodista Miguel "Pendota" Meneses

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Gandhi es el personaje que más recuerda la gente, Billy the Kid fue el que arrancó más carcajadas, pero el que él más disfrutó fue Nosferatu. Estamos hablando de Miguel “Pendota” Meneses, el mejor parodista de Carnaval según los entendidos.

Falleció el año pasado, por lo que homenajearlo en el presente Carnaval en el carro inaugural le pareció una idea muy acertada a Gerardo Reyes, director de Eventos de la Intendencia de Montevideo.



Gandhi: parodia escrita por Catusa Silva para Los Gaby’s 1984 basada en el film ganador del Oscar.

El resultado del trabajo que se viene realizando desde fines del año pasado lo hace decir que “por primera vez vamos a lograr un carro como la gente”. Y añadió: “Considero que este es el carro que yo quería hacer y nunca pude lograr por diferentes situaciones, ya sea económicas o porque no terminaba de dar con el artista o el artista no terminaba de interpretarme”.



El artista es Federico Gauthier, un especialista en efectos especiales al que el Carnaval atrapó en 2001 y desde entonces ha trabajado para varios conjuntos, además de colaborar con la Fiesta de la Primavera de Dolores, ciudad de Soriano de donde es oriundo. “Fefo”, como se lo conoce, ya probó hacer el carro inaugural en 2017, con un homenaje a los 100 años de La Cumparsita.



Nosferatu: El conde que esconde un vampiro fue una parodia de Los Gaby’s hecha en 1987.

“Era un proyecto divino que armé para hacerlo en 60 días. Era la primera vez que trabajaba con la Intendencia y no conocía las internas de las partidas de dinero y toda la cosa burocrática. Yo venía de Dolores, luego de un tornado, estaba recién arrancando, no tenía capacidad económica para bancar mi trabajo. Entonces tenía que empezar cuando estuviera el dinero y arranqué faltando 25 días. Salió, pero fue una experiencia de la que no salí conforme”, contó el artista.



Eso lo llevó a decidir que este año haría un carro netamente escultórico, en el que todas las horas que invirtiera en su trabajo estuvieran a la vista en el producto final.



“La maqueta se hizo en octubre y arranqué con la cabeza de Pendota en noviembre porque era en lo que quería invertir más tiempo. Quería que la vieran y no hubiera que explicar quién es”, señaló.

Muchas anécdotas que fueron muy útiles Para diseñar el carro, Federico Gauthier realizó todo un trabajo de investigación sobre la vida de Miguel “Pendota” Meneses. Habló con muchos de sus amigos del Carnaval, como Carlitos Nípoli u Horacio Rubino, y con el historiador Fabio Da Silva. “Yo trabajé con Pendota un solo año, en Caballeros. Tengo una anécdota que me quedó grabada: le tenía que hacer unos dientes postizos y cuando le saco la cubeta de la boca me quedé con los dientes de él. Lo hizo a propósito, sabía que iba a pasar eso y me dijo ‘me parece que eso es mío’”, recordó el artista y destacó la gestualidad de las manos del parodista. “Tenía manos enormes y muy expresivas. Todo eso está reflejado en los personajes”, dijo.

El parodista de extensa trayectoria, que falleció el año pasado, dejó un sinfín de anécdotas.

Proceso.

Una vez que logró el personaje principal, Gauthier comenzó a trabajar con materiales que habían quedado del año anterior, de manera de ir ganando tiempo hasta que se aprobara el presupuesto para 2020.



Empezó a armar las otras tres esculturas del carro: tres personajes en los que considera se resume la trayectoria de quien fuera Máxima Figura del Carnaval.



“Nosferatu le está haciendo burlas de atrás a Gandhi y Gandhi le está bajando el arma con las dos puntas de los dedos a Billy The Kid, como diciendo ‘no a la violencia’. Además, en los costados están los guiones de Juan Salvador Gaviota, otra recordada parodia, con una gaviota que sale volando desde allí. Hay un relato; de mi parte quería dejar algo también”, explicó el artista sobre lo que se verá esta noche por la Avenida 18 de Julio y que luego se repetirá en los desfiles de Llamadas, Scolas de Samba y los 18 corsos barriales.



Billy the Kid: Fue de las parodias que más carcajadas arrancó; Pendota la hizo en Momosapiens.

“Todos los muñecos tienen estructuras metálicas porque yo me voy al Carnaval de Rio y no hay posibilidad de que haga un mantenimiento”, contó quien gracias al taller que hizo con Orlando Sergio, técnico de la scola Beija Flor, logró que este lo invitara a vivir toda la cocina del carnaval carioca. “La idea es hacer contactos y, más que nada, traer técnicas para volcar en el Carnaval de acá y en la Fiesta de la Primavera de Dolores”, apuntó.



En cuanto al carro inaugural, además de Gauthier, que hizo las esculturas, Viviana Costa y Alicia Rodas se encargaron del empapelado; mientras que personal de la Intendencia de Montevideo dio una mano en herrería, pintura y apoyo logístico.



“Estoy súper conforme con lo que hizo Federico, yo digo que es nuestro Miguel Ángel, artista que decía que la obra de arte estaba dentro de la piedra y que él lo único que hacía era sacar el sobrante. Creo que Fefo logra eso”, destacó Reyes sobre lo que estamos a pocas horas de conocer.