Bienestar, salud mental y comunidad: el concepto detrás del Wellness Festival

La primera edición del Wellness Festival, organizada por Life en Zonamerica, funcionó como algo más que un evento dedicado al ejercicio y la vida saludable. La propuesta, que reunió a cientos de personas el pasado 28 de febrero, buscó reflejar una idea de bienestar cada vez más presente a nivel global: una mirada integral que ya no se centra solamente en entrenar, sino también en el descanso, la salud mental, la alimentación, los vínculos y la conexión con otros.

En un contexto donde el universo wellness crece y se transforma, el festival apareció como una síntesis de esa evolución. Ya no se trata únicamente de gimnasios, rutinas o rendimiento físico, sino de experiencias que integran distintas dimensiones de la vida cotidiana y que buscan generar comunidad alrededor de hábitos saludables.

“El Wellness Festival viene a sellar una visión muy fuerte que nosotros tenemos sobre el bienestar”, explica Santiago Alfaro, socio director de Life y uno de los responsables del desarrollo conceptual del proyecto. “No es solamente la actividad física, sino también generar espacios de encuentro donde la gente se sienta parte”.

Wellness Festival edición 2026

La apuesta de Life apunta justamente a construir una experiencia accesible e inclusiva, donde personas de distintas edades, intereses y niveles de entrenamiento puedan convivir en un mismo espacio. Ese fue uno de los conceptos centrales detrás de la curaduría del festival: integrar actividades intensas con otras más vinculadas a la pausa, la relajación y el bienestar emocional.

“Muchas veces veías a alguien entrenando fuerte y a pocos metros otra persona haciendo yoga, meditando o simplemente conectando con la naturaleza”, dice Alfaro. “El desafío era que todo eso pudiera convivir y que cada uno encontrara su lugar”.

Esa convivencia entre disciplinas y experiencias refleja también un cambio más amplio en la forma en que las personas entienden hoy el bienestar. Según Alfaro, existe un interés creciente por pensar la calidad de vida de manera más transversal: cómo se duerme, cómo se descansa, cómo se construyen vínculos, cómo se administra el estrés o cómo se sostiene el equilibrio emocional.

Wellness Festival edición 2026

“Hoy pensar en bienestar es pensar cómo las personas viven su día”, sostiene. “Cómo se organizan, cómo se alimentan, cómo descansan y cómo se vinculan. La actividad física es una parte importante, pero no la única”.

Por eso el festival incorporó no solo actividades deportivas y recreativas, sino también un fuerte componente educativo, con charlas enfocadas en longevidad, salud mental, sueño y nutrición. Para Life, esos temas forman parte de un territorio que la marca busca continuar desarrollando y posicionando dentro de su propuesta.

“La gente tiene mucha avidez por entender qué pasa con su cuerpo, con el descanso, con la salud mental”, dice Alfaro. “Y nos parecía importante que las experiencias tuvieran un sustento educativo y científico”.

La idea de longevidad, de hecho, aparece como uno de los ejes conceptuales más fuertes detrás del festival. Pero no desde una lógica asociada únicamente a vivir más años, sino a cómo vivirlos.

“No se trata solamente de aumentar la expectativa de vida, sino de tener una mejor calidad de vida durante esos años”, explica Alfaro. “Llegar con energía, con autonomía, con vínculos sociales, pudiendo seguir haciendo cosas que nos hacen bien”.

En ese sentido, el Wellness Festival funciona también como parte del camino que Life viene construyendo dentro del ecosistema del bienestar en Uruguay. Actualmente, la marca cuenta con cuatro sedes —Zonamerica, WTC, Malvín y Aguada— y viene desarrollando propuestas vinculadas a una visión más integral de salud y calidad de vida.

La elección de Zonamerica como sede respondió justamente a esa filosofía: un entorno natural, abierto y pensado para integrar movimiento, descanso y conexión con el aire libre.

La primera edición dejó, además, una respuesta que desde la organización interpretan como una señal del momento cultural que atraviesa el bienestar. Según Alfaro, uno de los mayores aprendizajes fue confirmar que existe interés por este tipo de experiencias híbridas, donde el ejercicio convive con espacios de reflexión, pausa y encuentro.

“La gente quiere vivir experiencias más completas”, dice. “No solamente entrenar, sino también conectar con otros, aprender cosas nuevas y sentirse parte de una comunidad”.

Con ese diagnóstico, Life ya comenzó a trabajar en la próxima edición del Wellness Festival, que se realizará el sábado 27 de febrero de 2027 y que buscará ampliar aún más su propuesta de movimiento, experiencias educativas y construcción de comunidad alrededor del bienestar.