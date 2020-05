"Avispones asesinos": alarma en Estados Unidos por la invasión de un insecto mortal

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Apicultores y expertos de la comunidad científica de Estados Unidos muestran preocupación por la salud de las abejas, después de ser invadidos por avispones gigantes asiáticos que se encuentran fuera de su hábitat natural.

Estos grandes insectos son nativos de climas templados y tropicales en el este de Asia, donde matan a unas 50 personas al año , según publicó The New York Times.



Los avispones tienen más del doble del tamaño de las abejas. Además, cuentan con un aguijón grande cargado con una neurotoxina, que es capaz de causar paros cardíacos y shocks anafilácticos.



En China, durante 2013, el municipio de Ankang fue asediado por estos insectos, que mataron a 41 personas en tres meses. Una de las víctimas fue un granjero de 40 años llamado Yu Yihong , que fue picado hasta la muerte después de pisar accidentalmente un nido de avispones.



En estos días, el panorama se modificó y los avispones asiáticos ya se vieron en Estados Unidos, aunque todavía resta establecer cómo llegaron hasta allí.



El apicultor Conrad Bérubé dijo al New York Times que recientemente fue atacado por un enjambre de estos "avispones asesinos" en la isla de Vancouver. Sobre la situación que le tocó vivir, reconoció que " fue como si me clavaran chinches al rojo vivo en la carne ". Y agregó que tiene la suerte de estar vivo y poder contar la historia.



Ahora temen que puedan matar a las poblaciones de abejas. Si la especie logra establecerse, podría cambiar para siempre el ecosistema local. En Europa, una especie de avispón invasivo redujo en 30% la población de colmenas.



Si los avispones asesinos logran dominar Washington, los apicultores ya no llevarán más colmenas a esos lugares. En noviembre pasado, un apicultor encontró "miles y miles" de sus abejas con la cabeza arrancad. "No podía entender lo que podría haber hecho eso".



En estos momentos, los entomólogos se están "embarcando en una búsqueda a gran escala de los avispones", antes de que se reproduzcan y se instalen definitivamente en Estados Unidos.