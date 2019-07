De autos eléctricos a grandes calderas: ¿qué inversiones pueden recuperar dinero con los Certificados de Eficiencia Energética?

Desde hace cuatro años, los uruguayos que invierten en equipos de eficiencia energética pueden recibir un premio por su esfuerzo, ya que a través de los Certificados de Eficiencia Energética (CEE), el MIEM compra la energía evitada a lo largo de la vida útil de un proyecto y lo abona en un solo pago.



Con este instrumento, que forma parte del Plan Nacional de Eficiencia Energética 2015-2025, los usuarios obtienen un beneficio a través de dos vías. Primero por el ahorro directo de energía que genera la aplicación de nuevas tecnologías, pero también pueden postularse a los CEE para recibir un premio monetario de entre un 2% y un 30% de lo que invirtieron.



Esto aplica a los grandes proyectos, como ser el cambio de luminarias de una oficina o un nuevo generador para una fábrica, pero también a inversiones más pequeñas.



Durante los primeros tres años del programa se presentaron más de 467 medidas, y la cantidad de energía que el país ahorro con ellas fue el equivalente al consumo de electricidad de 64 mil hogares uruguayos.



Estas solicitudes resultaron en la entrega de más de $U 103 millones a los beneficiarios del programa. En promedio, cada uno recibió un 5 % de lo invertido en medidas de eficiencia energética.



¿Quiénes pueden aplicar a los CEE?

Cualquier usuario final de energía puede presentarse a los CEE, ya sea público o privado. La gran novedad para este año es que el MIEM incorporó un esquema de pre-postulación para el sector residencial y micro y pequeñas empresas (con Certificado Pyme vigente o en trámite) que hayan implementado una o más medidas de eficiencia energética “estandarizadas”.



Entre las medidas que aplican a este nuevo plan están el recambio de calefones eléctricos, refrigeradores eléctricos y aires acondicionados por equipos clase A, la instalación de paneles solares térmicos; micro-generadores a partir de fuentes renovables; instalación de lámparas y luminarias LED y vehículos eléctricos livianos de 4 ruedas.



Esto hace más sencillo el procedimiento. Para entenderlo mejor, en proyectos de grandes ahorros se requiere una certificación, por técnicos calificados, que compruebe la eficacia y eficiencia del proyecto.



En cambio, con este nuevo esquema de pre-postulaciones, los interesados deben presentar cierta información inicial, la cual el MIEM verificará y a partir de la cual otorgará la certificación estandarizada para realizar la postulación final por el sistema de Trámites en Línea (https://tramites.gub.uy/).



¿Cómo se calcula el premio de los CEE?

Para calcular los CEE se toma en cuenta un precio de referencia, que luego se multiplica por determinados ponderadores que aumentan el beneficio.

Para esta cuarta convocatoria el precio base es de U$1.000 por cada tep ahorrado, lo que aproximadamente 2,5 USD por cada MW/h.



Para llevarlo a ejemplos concretos, los usuarios residenciales y las micro o pequeñas empresas puede obtener $6700 por la instalación de un panel solar, $7100 por un panel solar fotovoltaico de 1kw y $11.800 por 1 colector solar térmico, 2 refrigeradores, 10 aires acondicionados, 20 focos LED exteriores o 40 tubos LED interiores. También $38.900 por un auto eléctrico con un recorrido de 80 km por día.



Entre los ponderadores que se toman en cuenta para elevar el premio están la aplicación de medidas de energías renovables y transporte, que el proyecto sea descentralizado (o sea fuera de Montevideo), que el beneficiario sea del sector residencial o pymes, que se aplique sistemas de gestión de la energía. Este año se incorporó además un componente de género, que beneficia a todas aquellas empresas que apliquen políticas de inclusión en este aspecto.



Un detalle importante es que la convocatoria 2019 a los CEE aplican únicamente a aquellas inversiones en eficiencia que hayan comenzado a operar entre el 1° de enero de 2017 y el 30 de junio de 2018, y que efectivamente hayan sido exitosas.



El plazo para pre-postularse con el nuevo régimen vence el 21 de Agosto, y para postularse en forma definitiva el 31 de Octubre. Para iniciar los trámites online o más información se puede acceder www.eficienciaenergetica.gub.uy



Algunos consejos para ahorrar energía

Entre los consejos brindados por el MIEM para ahorrar energía están adquirir aires acondicionados, heladeras y calefones que vengan con la etiqueta de eficiencia energética clase A. En el caso del aire acondicionado, se recomienda setearlo en no más de 21º en invierno y no menos de 25º en verano, siempre que no haya una cuestión de salud u otro motivo que impida estos rangos. También cambiar las luminarias por tecnología LED, ya que estas tienen un consumo significativamente menor respecto a las tradicionales.