Autónomos: Surgen ventajas y desafíos

Los conductores de vehículos de Estados Unidos y especialmente los europeos cada vez tienen más probabilidades de toparse con automóviles sin conductor.

En ambas regiones se están haciendo pruebas en calles y carreteras reales para estudiar el verdadero desempeño de lo que se espera sea una revolución en el modo de transportarse. En Estados Unidos, por ejemplo, se están haciendo ensayos en California, Nevada y Florida.

Pero la iniciativa más ambiciosa es L3Pilot que se realiza en forma simultánea en 10 países de la Unión Europea (Alemania, Reino Unido, Francia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Austria, Suecia, Finlandia e Italia).

Se trata de cien vehículos que están experimentando mil conductores diferentes desde septiembre pasado, con velocidades de 30 a 130 kilómetros, según se trate de zonas urbanas o carreteras.

"La idea es que las pruebas se prolonguen por 18 meses, con lo que recogeremos datos para poder mejorarlos desde el punto de vista tecnológico y también nos servirá para conocer la aceptación del público", cuenta Aria Eternad, investigador de Volkswagen, uno de los fabricantes de automóviles que participa en la experiencia que financia la Unión Europea.

Eternad presentó detalles del proyecto durante un panel sobre el tema en la reunión anual de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia, realizada en Austin, Texas, hace unos días.

Los vehículos están equipados con radar, lidar (dispositivo láser que permite determinar distancias respecto de objetos o superficies cámaras y un sistema de mapeo en tiempo real de los vehículos cercanos.

Además, están programados para seguir su carril, reconocer obstáculos y evitar colisiones.

En los videos que dio a conocer Eternad se observa cómo un vehículo, al ver obstaculizado su desplazamiento por una bicicleta que está en el suelo, detiene automáticamente su marcha.

También son capaces de distinguir las señales del tránsito y respetar las luces de un semáforo.

Señales confusas.

Hasta ahora, el desempeño en las pruebas ha sido correcto, pero queda por ver cómo será la interacción de estos autos con otros vehículos en un ambiente no tan ordenado como las calles europeas.

Para el ingeniero eléctrico de la Universidad Católica de Chile, Miguel Torres, la adopción de la tecnología tomará todavía algunas décadas.

"Si bien ha madurado un montón y hay demostraciones de distintas empresas de que son capaces de moverse en ciertas calles, las pruebas son todavía bastante controladas, y las tareas son más bien mantenerse dentro del carril y a una distancia segura. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si las líneas de la pista están mal pintadas o son confusas? ¿Qué ocurrirá si la señal del tránsito está tapada por un árbol o un poste? Faltan muchos experimentos para esas situaciones en la que el humano presenta una diferencia importante respecto de una máquina programada", indica el experto.

Torres enfatiza especialmente lo que es la creatividad humana, es decir, improvisar frente a una situación repentina como enfrentar un vehículo que se viene encima a toda velocidad.

La máquina tiene un programa fijo que respetará, el humano en cambio se puede salir de las reglas en caso de emergencia, dice.

"No es que el humano no falle, pero solo conocemos las estadísticas de los accidentes y en ese sentido las máquinas aparecen como más seguras. Pero no sabemos cuántos conductores tuvieron la habilidad para evitar una colisión". subraya.

Primeros usos

La adopción masiva de esta tecnología será lenta, señala un estudio realizado por la U. de Texas en Austin, presentado en la reunión de la AAAS. Lo más probable es que debuten como parte de flotas de servicios de transporte tipo Uber antes de que se masifiquen en las calles.

En china ya hacen viajes sin conductor con pasajeros

Una empresa de tecnología estadounidense hizo una serie de viajes con coches sin conductor en autopistas urbanas con pasajeros en la ciudad china de Cantón de manera exitosa, de acuerdo con la agencia oficial de noticias Xinhua.

La firma Pony.ai asegura que es en la primera compañía en lanzar exitosamente este servicio de prueba en una ruta corta de aproximadamente 2,7 kilómetros en el distrito cantonés de Nansha, donde la empresa tiene su sede en China.

Los viajes se realizaron a principios del mes de febrero a bordo de seis coches, cuatro Lincoln MKZ y dos GAC Chuanqi.

La compañía asegura que su plataforma de conducción autónoma ya lidia con condiciones como los atascos, las inclemencias del tiempo y "las conductas típicas de los conductores urbanos chinos".

Uruguay - Por ahora, son pocos pero ya circulan.

En Uruguay ya circulan algunos de estos vehículos. Según pudo comprobar El País, hay al menos dos vehículos circulando. El más notorio es un Tesla que Orlando Dovat adquirió para Zonamérica.

A distancia - Un taxi que es manejado por 5G.

Huawei y Porsche presentaron en el Mobile World Congress realizado en Barcelona un taxi que si bien no es autónomo, puede ser manejado a distacia utilizando la red 5G y un teléfono Huawei Mate 10.

Pioneros - Los mismos que buscan innovación.

Según la encuesta de L3pilot, los probables primeros usuarios serán los mismos que apuestan por los modelos más recientes y avanzados de celulares u otra tecnología, sin diferencia de edad.