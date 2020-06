Anonymous 2020: ¿quiénes son y por qué son tendencia?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Vaticano, Donald Trump, Epstein, Lady Di, Michael Jackson: todos fueron tendencia estos últimos días producto de Anonymous. El colectivo de hackers publicó contenido sobre estas personas e instituciones y se volvió tendencia en redes sociales.

Tras la muerte de George Floyd en Estados Unidos, Anonymous apareció y amenazó con exponer la corrupción policial; también involucró a Donald Trump en la muerte de Epstein, acusado de abuso y tráfico de menores; y, por otro lado, filtró un audio donde dan a entender que Michael Jackson pudo haber sido asesinado.

Todas estas afirmaciones del colectivo de hackers los convirtieron, una vez más, en tendencia en redes sociales y en búsquedas.

¿Quiénes son Anonymous?



Anonymous es un grupo colectivo de hackers que funciona desde hace ya muchos años. Este grupo, del que no se sabe número total, es completamente anónimo y no tienen un líder.



No hay mucha información de este grupo de ciberactivistas, de acuerdo a Clarín. Su objetivo, según manifiestan, es el acceso libre a la información; para ello liberan información y datos confidenciales.



A su vez, se caracterizan por utilizar una misma máscara, tomada de V de Vendetta. Su lema es: “Somos Anonymous. Somos legión. No perdonamos. No olvidamos”.