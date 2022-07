Qué es un aneurisma cerebral, que sufrió la actriz Emilia Clarke

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Emilia Clarke, actriz que interpretó a Daenerys Targaryen en Game of Thrones, volvió a hablar de un problema de salud que tuvo años atrás: sufrió dos aneurismas cerebrales que pusieron en riesgo su vida.

“Fue el dolor más insoportable que sufrí en mi vida”, dijo Clarke, de 35 años, durante una entrevista con el programa Sunday Morning de la BBC. “Fue increíblemente útil que Games of Thrones me arrastrara y me diera ese propósito para continuar”, agregó.



“Hay una parte de mi cerebro que ya no es utilizable, es asombroso que hoy sea capaz de hablar, a veces articuladamente, y vivir mi vida completamente normal sin absolutamente ninguna repercusión”, declaró Clarke. “Soy parte de la muy, muy, muy pequeña minoría de personas que pueden sobrevivir a eso”, dijo y aseguró que hoy está bien.

Pero, ¿qué es un aneurisma cerebral? De acuerdo a Mayoclinic es “una protuberancia o abombamiento en un vaso sanguíneo del cerebro”.

La ruptura de este aneurisma, explica el sitio web especializado, puede poner en riesgo la vida de la persona y requiere un tratamiento médico de forma inmediata. Sin embargo, agregan, “a mayoría de los aneurismas cerebrales no provocan rupturas, no crean problemas de salud ni causan síntomas”.

¿Cuáles son los síntomas de una rotura de aneurisma?



-Dolor de cabeza repentino e intenso

-Náuseas y vómitos

-Rigidez en el cuello

-Visión borrosa o visión doble

-Sensibilidad a la luz

-Convulsiones

-Caída del párpado

-Pérdida del conocimiento

-Confusión



Si bien es posible que un aneurisma cerebral intacto no cause síntomas, aquellos de mayor tamaño sí pueden generarlos al presionar tejidos y nervios cerebrales. ¿Qué síntomas pueden generar?



- Dolor en la parte superior y posterior de un ojo

-Dilatación de la pupila

-Cambios en la visión o visión doble

-Entumecimiento de un lado de la cara

¿Cuáles son las causas?



Antes que nada, es preciso mencionar que los aneurismas cerebrales son comunes, de acuerdo a MedlinePlus. El sitio explica que “una de cada cincuenta personas tiene un aneurisma en el cerebro, pero solo un pequeño número de estos aneurismas causa síntomas o ruptura”.



Si bien puede estar presente desde el nacimiento, hay otros factores de riesgo: antecedentes familiares de aneurismas cerebrales, problemas de salud como la poliquistosis renal, la coartación de la aorta y endocarditis; o presión arterial alta, fumar, consumir alcohol, entre otros.

¿Qué tratamientos existen?



Para reparar un aneurisma hay dos tratamientos comunes: clipaje en una neurocirugía abierta; o la reparación endovascular, que es menos invasiva.