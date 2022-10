“Andes. 72 días en la montaña”: El País lanza un podcast a los 50 años del accidente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hace 50 años, 45 uruguayos subieron a un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya que se cayó en la Cordillera de los Andes. Algunos le llaman tragedia. Otros, milagro o hazaña: hubo 16 que volvieron a casa tras pasar más de dos meses en la montaña. Los Andes es un hito en la historia reciente de Uruguay. Medio siglo después, El País conmemora esta fecha y lanza un especial que involucra a periodistas, fotógrafos, multimedia y archivo.

Un equipo de más de 15 personas entrevistó a los sobrevivientes, familiares de los que no volvieron, periodistas y más involucrados, directa e indirectamente, en el accidente. Con 22 testimonios, más de 40 hora de entrevistas y cuatro meses de producción e investigación, se elaboró un podcast de nueve episodios, un documental y un especial con fotografías del equipo de rugby, del viaje, del accidente, así como también del rescate y de la conferencia de prensa que los sobrevivientes dieron al regresar a Uruguay.

Esta historia es dolorosa, caótica, en algunos casos, definitiva. Es dura y tuvo, y tiene, coletazos. Esta historia ya fue contada, se sigue contando, y tiene tantas miradas y matices como personas involucra. Esta historia la cuenta El País con las voces de quienes la vivieron. Y esta nueva forma de contar la historia estará disponible en www.elpais.com.uy desde el miércoles 12 de octubre, un día antes de cumplirse medio siglo desde que ocurrió la hazaña de los Andes.



En ella participan diferentes testimonios. Diez sobrevivientes: Roberto Canessa, Daniel Fernández, Roy Harley, José Luis Inciarte, Álvaro Mangino, Carlos Páez, Adolfo Strauch, Eduardo Strauch, Antonio Vizintín, Gustavo Zerbino. También están las voces de Laura Methol, hija de Javier Methol, el único sobreviviente que falleció años después del accidente, y Liliana Navarro, quien murió en la montaña. Cinco familiares de los que no regresaron: María Beatriz Echavarren, hermana del “Vasco; Mónica Nicolich, hermana de Gustavo; Daniel Turcatti, hermano de Numa; y Stella y Claudia Pérez, hermanas de Marcelo. Dos periodistas que cubrieron el hecho: Tomás Friedmann y Víctor Hugo Pedroso. Y más personas involucradas directa o indirectamente: Maricruz Díaz, hija del rescatista Sergio, quien pasó la noche con ellos dentro del fuselaje; Francisca Catalán, hija de Sergio, el arriero; Enrique Corsa, coronel retirado jefe de operaciones de la unidad de vuelo y quien fue el encargado de designar a aquella tripulación; así como Jörg Thomsen, creador del museo Andes 1972.

En la voz de quienes protagonizaron la historia, el podcast de los Andes recorrerá el suceso desde antes de tomarse el avión en el Aeropuerto de Carrasco hasta el rescate y el después de volver de la Sociedad de la Nieve. “Andes. 72 días en la montaña” es la historia de un grupo, pero también la de 16 hombres que eligieron caminos diferentes: están los que hablan mucho y los que nunca declaran, los que recorren el mundo para contar su vivencia y los que prefieren el silencio del campo uruguayo y alguna ciudad ajena, los que se disputan liderazgos, los que creen que sin ellos no hay relato. Los que aceptaron poner su voz para este podcast. Los que no.



Es la historia, también, de los que no volvieron. De sus madres, padres, hermanos y hermanas. El accidente que ocurrió hace 50 años significó una “cordillera”. Todas las personas que fueron parte de esta historia dicen algo parecido: que la montaña es algo que no se olvida, que se queda, que permanece.



El próximo miércoles estarán disponibles los 9 episodios en www.elpais.com.uy acompañados de un especial por los 50 años del accidente, que tendrá fotos y un documental de los protagonistas.