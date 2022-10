Abre El Juguetero, primer museo de juguetes antiguos en Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Detrás de una vitrina, en un local ubicado en Ciudad Vieja, está Manuel. Tiene nombre de niño, aspecto de niño y tamaño de niño, pero que eso no los confunda: en realidad, es un muñeco. Forma parte de la colección de más de 25.000 juguetes de Eduardo Balduccio y ahora integra la exposición de El Juguetero, el primer museo de juguetes antiguos de Uruguay que estará abierto al público a partir de mañana.

Un sueño que se hizo realidad.

“Desde que empecé a coleccionar juguetes siempre soñé con tener un museo”, contó Eduardo. Finalmente, luego de 40 años de coleccionista, se le dio. Hace cinco años adquirió un local que en el pasado supo ser fábrica de telas y camisas, y estuvo trabajando en él junto a su hija, Estefanía. Hoy, ese local de tres pisos está lleno de juguetes, algunos con más de cien años de historia.



El museo se divide en dos sectores: a la derecha y en el medio, las vitrinas con artículos de origen nacional, y a la izquierda las vitrinas con juguetes de origen internacional. “Queremos darle importancia a lo que fue la industria uruguaya y la calidad que tenían sus juguetes”, dijo Estefanía a El País.



En la parte correspondiente a Uruguay está el juguete favorito de Eduardo: una aplanadora musical. Se lo compró a un feriante hace unos 25 años y le gusta tanto porque “es una pieza muy rara”. El cilindro musical solía venderse por separado, con un bastón para deslizarlo, pero en esa edición lo incorporaron a la aplanadora. Según el coleccionista, el primer año se vendieron cinco mil unidades y al año siguiente, 25 mil.



Aquel juguete es tan especial para Eduardo que, con su hija, decidieron usarlo como base para el logo del museo. Junto a la aplanadora, hay en exposición alrededor de 2.500 artículos: ¡son muchísimos y representan solo el 10% del total de la colección!

Museo El Juguetero. Foto: Leonardo Mainé.

Tesoros de la infancia.

El local que actualmente da lugar al museo El Juguetero había sido construido en 1922, así que este año celebra su centenario con la inauguración de una propuesta para viajar al pasado. “La idea es que las personas vengan, recuerden lo que fue su infancia y se lo puedan contar a sus hijos”, expresó Estefania.



Eduardo y su hija se encargaron de acondicionar el lugar. Él cambió las repisas de madera –que antaño guardaban camisas– por estantes de vidrio y ella organizó las vitrinas y preparó los carteles y la folletería. Hay juguetes de todo tipo, como aviones, autos, muñecas, cocinitas y juegos de mesa, y de diversos materiales y tamaños. Después de Uruguay, los países de los que hay más artículos son Japón, Alemania, Inglaterra y Francia.



Algunas personas que aún guardaban sus juguetes de la infancia decidieron donarlos al museo. En las vitrinas, estos tesoros se exponen junto a cartas que escribieron quienes fueron sus dueños. Uno de ellos es Manuel, un muñeco de origen alemán que fue adquirido por una familia uruguaya en 1939. Pero hay muchos más, como Eduardito Luis y otras muñecas de las que no se sabe su nombre.



“Te ponés a hablar con la gente y la cantidad de historias que te cuentan de sus juguetes es increíble”, sostuvo Estefanía, justo antes de señalar una muñeca que tiene una peluca hecha con el pelo de su anterior dueña.



Otro artículo muy especial de la exposición es un auto de color negro que trae dos personitas en los asientos delanteros. Es el único juguete que Eduardo aún conserva de su niñez. Se lo regalaron sus padres cuando él tenía 9 años. “Me lo guardaban ellos y no me dejaban jugar mucho con él”, recordó el coleccionista. De eso han pasado ya 54 años.



Hay un juguete de su infancia que Eduardo atesora en su memoria, pero no en la colección: un auto a pedal que fabricó su propio padre. “Hace 40 años que lo estoy buscando, pero le perdí el rastro”, sostuvo.

Eduardo Balduccio y su hija, Estefanía. Foto: Leonardo Mainé.

Visitar el museo.

A partir de este sábado 15 de octubre, chicos y grandes podrán disfrutar del museo El Juguetero ubicado en 25 de mayo 230 (Ciudad Vieja). Abrirá de martes a viernes de 10:30 a 17 horas y los sábados de 10 a 16 horas. Serán los propios Eduardo y Estefanía quienes atiendan a las personas en el recorrido.



“Como el proyecto es 100% financiado por nosotros, vamos a tener que cobrar una entrada, pero si en un futuro logramos conseguir algún apoyo extra la idea es que la gente pueda venir sin tener que pagar”, indicó Estefanía. La entrada es gratuita para menores de 12 años y para el resto de las personas tiene un costo de $ 200. El museo está en Instagram como @museoeljuguetero_uy.

Pasión de una vida y la búsqueda que no termina. Antes de tener el museo, Eduardo guardaba su colección en cajas que estaban distribuidas entre su casa y su lugar de trabajo. “Hay juguetes que hace más de 20 años que no los veía”, aseguró.



Estefanía se crió rodeada de aquellas cajas. “En casa esos juguetes no se podían tocar”, recordó. Era así, literalmente. Recién pudo tocarlos por primera vez hace dos años, cuando regresó a Uruguay después de haber vivido en el exterior y se sumó al proyecto de su papá.



El artículo más antiguo de la colección es una lámpara mágica de bronce, creada en Alemania en 1898. “La prendés, pasás una placa de vidrio que tiene secuencias y la lámpara las proyecta en la pared”, explicó Eduardo. Él se la compró a un amigo suyo hace unos 30 años. Al día de hoy, no forma parte de la exposición de El Juguetero.



Muchos de los juguetes los consiguió en viajes. Por ejemplo, de Rusia trajo un camión y diez autos de aluminio de los años ‘60. Y la búsqueda de juguetes antiguos sigue y sigue: “Nunca dejo de buscar, porque es la pasión de mi vida. Todos los fines de semana recorro ferias o remates”.



Y añadió que “ahora se hacen muchos remates online, casi todos los días hay alguno, y no tengo más remedio que entrar, es más fuerte que yo”.