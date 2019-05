Se abre un debate regional sobre las etiquetas de alimentos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La semana pasada el Parlamento del Mercosur en conjunto con la Organización Panamericana de Salud (OPS/OMS) y la Unicef organizaron el Seminario sobre etiquetado de alimentos, el cual contó con la participación del ministro de Salud de Uruguay, Jorge Basso, quien abrió el encuentro.

Entre los asistentes se encontraba el brasilero Alexandre Jobim, presidente de la Asociación Brasileña de Industrias de Refrigerantes y Bebidas No Alcohólicas, quien informó que su país todavía no tomó una decisión sobre qué tipo de etiquetado se adoptará.



“Hay que hacer un trabajo en conjunto con los Estados del Mercosur”, afirmó.



“Hay tres puntos básicamente sobre los cuales se debe reflexionar sobre el etiquetado. El primero es el perfil nutricional. El perfil nutricional adoptado acá en Uruguay y el perfil nutricional recomendado por PAHO (Pan American Health Asociation). Pero la OMS, que es de la ONU, delegó esto al Codex alimentario que está definiendo otra cosa, que no es la mismo que una recomendación”, sostuvo Jobim.



“El segundo punto, estoy totalmente de acuerdo que (el etiquetado) tiene que ser frontal. Independientemente del tamaño, tienen que ser un tamaño visible, 20% o 30%”, indicó.



El jerarca informó que la propuesta que se está discutiendo en Brasil sería con fondo blanco para no confundirla con el empaque y con el GDA colorido por los semáforos y con las palabras en mayúscula Alto, Bajo y Medio, para ayudar a la comprensión.

Foto: Archivo El País.

“¿Por qué los semáforos? Porque ayudan también en otro punto. No podemos olvidar que en Brasil tenemos 200 millones de personas que no pueden identificar algo escrito. Y el semáforo es una identificación prácticamente en un lenguaje mundial, universal. Hicieron una encuesta en Brasil por IBOPE que es el mayor y más prestigioso instituto de encuestas, la cual señaló que 7 de cada 10 brasileros se manifestaron favorables al semáforo”, explicó el brasilero.

"Alarmista".

De acuerdo a Jobim, el etiquetado que propone Uruguay para el Mercosur es alarmista. “Está diciendo al ciudadano: Pare. No puede consumir esto, es un producto nocivo”, indicó.



“Lo que puede ser alto de azúcar para uno, puede no serlo para un atleta que gasta energía, por ejemplo. La obesidad es un tema multifactorial. Para tener una idea en Brasil, los últimos diez años ha aumentado la obesidad en 10 puntos porcentuales y ha bajado el consumo de bebidas azucaradas en 18 puntos porcentuales. Entonces no es una causa única”, explicó.



“¿Cómo Uruguay decide solo y cómo va a hacer en el Mercosur para armonizar? ¿Cómo quedará la industria de Brasil, de Argentina que son mayores, y Paraguay que producen prácticamente gran parte de lo que es consumido acá en Uruguay? ¿Nosotros vamos a tener que adaptarnos a los requerimientos, las exigencias sanitarias de Uruguay, o realmente vamos a tratar de hacer un bloque y avanzar?”, se cuestionó.



Para Jobim, la actitud de Uruguay no ayuda a armonizar y a avanzar sobre un tema tan importante como el etiquetado. “La OMS quiere armonización, Codex quiere armonización, a los estados del Mercosur les gustaría tener armonización, pero Uruguay sale de frente y hay que armonizar su modelo con el resto del Mercosur”, concluyó.

A fines del año pasado, ocho empresas uruguayas importadoras de alimentos presentaron un recurso de revocación del decreto de etiquetado de alimentos ante el Poder Ejecutivo. El abogado asesor de la Asociación de Importadores y Mayoristas de Almacén Martín Montoro dijo que el decreto “es incompatible” con las normativas vigentes en el Mercosur y que por otro lado, contraviene la ley 19.264 que dispone que no se debe restringir “más allá de lo necesario” el comercio de bienes o servicios para proteger la salud o la seguridad humana.