Sebastián Almada volvió a trabajar con Tinelli, debutó en su nuevo show y fue retado

La última emisión de Canta conmigo ahora llegó con sorpresas, ya que aparecieron nuevas caras en el jurado de 100 personas. Entre las incorporaciones resaltó la presencia del periodista Bebe Contepomi, pero más destacó la aparición de una vieja figura de Videomatch: el uruguayo Sebastián Almada.

Comediante y cantante, Almada hizo una carrera importante en Argentina, durante muchos años de la mano de Marcelo Tinelli, hasta que decidió volver a vivir a Uruguay y se convirtió en fichaje de Canal 10, donde conduce el ciclo Máximo 90 con Soledad Ortega.

Ahora, sin embargo, se lo podrá ver eventualmente en La Tele, el canal que transmite para Uruguay el nuevo ciclo de eltrece.

En su debut como jurado, Almada mostró que su química con Tinelli sigue intacta, y recurrió a la vieja canción de su personaje Maestruli para aportar humor, aunque desde un nuevo rol.

Primero, el uruguayo se limitó a darle una devolución al participante Tato Giménez, y luego comenzó a divertirse y a entonar su clásico "Gracias, gracias Marcelo, gracias Cabeza por ser cómo sos. Yo te digo: ¡gracias!".

"Perdón, ¿va a hacer todo el tiempo eso así?", reclamó Tinelli. Almada se disculpó, pero segundos después comenzó de nuevo con el cántico, mientras alentaba a los otros 99 jurados para que cantaran y aplaudieran con él. "No entiendo, ¿va a estar todo el día cantando 'Gracias'? Ya está", soltó el conductor entre risas.

"Es un plomo, me cambió todo. ¡Dice que no me quiere interrumpir e interrumpe!", lo retó una vez más Tinelli, con humor.

En 2019, en un ciclo radial, Almada explicó por qué decidió irse de ShowMatch cuando comenzó Bailando por un sueño: "Quedarme a aplaudir me daba no sé qué. Está buenísimo lo que hacen los chicos porque no son reidores, lo apoyan bien a Marcelo, pero yo no me sentía cómodo".

El uruguayo se sumó a Videomatch en 1995, y acompañó a Tinelli durante 10 años, con una propuesta de humor.



Ayer, en Instagram, Almada celebró el reencuentro con su amigo.