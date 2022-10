"Got Talent Uruguay" ya tiene sus dos primeros finalistas; sepa quiénes son 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con la conductora (Natalia Oreiro) y los cuatro jurados (Claudia Fernández, María Noel Riccetto, Agustín Casanova y Orlando Petinatti) vestidos en una paleta de verdes (ellas) y marrones (ellos) dio comienzo la primera semifinal de Got Talent Uruguay, el concurso de talentos de Canal 10.

Dos participantes van a pasar directamente a la final.

Andre y Sasha iniciaron la velada que, con bailarines invitados, hicieron una sesión de mambo de ballroom que fue saludada con una ovación de pie. "La rompieron", le dijo Riccetto en la primera devolución de la noche. Fernández coincidió agregando que estar "en vivo hizo que se comieran el escenario". Casanova y Petinatti se sumaron al entusiasmo.

Alex Solís volvió con su número de beatbox, en una modalidad que combina música con sonido de escenas como solía hacer el argentino McPhantom y que esta vez incluyó una coreografía con zombies.

"Me pareció sorprendente", dijo Petinatti como devolución que lo definió como un "guerrero espartano" y que hizo del beatbox, "un acto ganador". La misma amabilidad tuvieron el resto del tribunal. El entusiasmo fue unánime.

El tercero en subir al escenario fue Ricardo Steinek, que fue el botón dorado de Casanova y que llegó a la semifinal después de una sentida versión de "Chiquillada" de José Carbajal, "El Sabalero". Esta vez interpretó "Zamba para vos" de Alfredo Zitarrosa.

"Es un honor tenerte en este escenario", le dijo Petinatti, quien al igual que Riccetto, destacó su sencillez. Casanova lo había definido como "cantor", un cantante con sentimiento. Subieron los nietos de Steinek, quien dedicó su actuación al interior.

La siguiente fue el botón dorado de Oreiro, la argentina, Maga Abril, quien hizo una rutina que incluía a Casanova, Petinatti y Oreiro sobre el escenario y al teléfono de Riccetto. El truco se vio imposible y demostró "lo buena que sos", dijo Fernández.

Los demás jurados tampoco se ahorraron superlativos y, la verdad, que su rutina fue sorprendente.

El grupo infantil de adolescente, Pink, hizo una coreografía "muy linda", de acuerdo a Riccetto, quien destacó la energía de las niñas y las felicitó. Lo mismo pensó Fernández quien les deseó que les vaya "divino".

"Como jurado esperaba mucho más", dijo Petinatti quien dijo que el público seguramente salude con su voto, pero que ella esperaba otro nivel de exigencia.

Siguieron Back to the Legends, una banda de cover que, en su última presentación interpretó "I Want To Break Free" de Queen. Ahora se atrevieron con "Power of Love", la canción de Huey Lewis de la banda de sonido de Volver al futuro. El tecladista estaba caracterizado como el doctor Emmett Brown.

"Hoy marcaron la diferencia", les dijo Petinatti, quien reconoció que atendieron los pedidos del jurado. "Fueron excelentes", dijo Riccetto. "Sigan así". Lo mismo opinaron Fernández y Casanova.

La ronda la cerró Sandra Ramírez, quien fue maga y ahora canta. "Voy a mostrar la verdadera mujer que hay en mi", había prometido. Interpretó un potpurrí de canciones cubanas.

"Me fascinó", dijo Casanova quien pidió una banda en vivo para demostrarlo todo. "Fuiste la dueña del escenario en toda tu presentación", aportó Petinatti, quien dijo que Ramírez "tiene talento y carisma".

Cerradas las votaciones del público, los cuatro más votados fueron Pink, Sandra Ramírez, Ricardo Steineck y Back to the Legends.

El primer finalista de la temporada, según el voto del público, fue Pink. El otro jurado lo eligieron los jurados: Agustín votó a Ricardo Steinceck; Riccetto a Ramírez; Pettinati a Back to the Legends. La decisión final fue de Claudia Fernández que le dio su voto a la banda de covers.

La semana próxima llega a la segunda final.