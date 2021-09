Nacho Obes cantó un clásico de Gloria Estefan en "Santo y Seña" y la artista lo elogió

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Como cada domingo, Nacho Obes presenta una sección musical en Santo y Seña, el programa conducido por Nacho Álvarez. En la pasada emisión del formato que se transmite por Canal 4, el compositor de "Mañana" interpretó una versión de un clásico de Gloria Estefan y se llevó varios elogios.



"Gloria Estefan papá", escribió el exlíder de Doberman en su cuenta de Twitter para acompañar el video que lo muestra interpretando "Cómo me duele perderte", uno de los grandes éxitos de Alma Caribeña, el disco editado en el año 2000 que puso a la cubana en lo más alto de la escena pop latinoamericana.

Horas más tarde, Estefan respondió al video de Obes y le dejó un elogio. "SAAAAAANG!! Qué lindo cantas! Me encanta mi canción en tu voz", escribió en su cuenta de Twitter. «Wowwww! Que honor! Gracias Reina! Abrazo desde Uruguay!”, respondió Obes enseguida.



SAAAAAANG!! Que lindo cantas! Me encanta mi canción en tu voz…✌️😘❤️ — Gloria Estefan (@GloriaEstefan) September 27, 2021

Este lunes, Nacho Álvarez compartió el video que muestra a Obes interpretando la canción de Estefan y escribió: "Un orgullo que Gloria Estefan aprecie a un talento uruguayo como Nacho Obes, viéndolo cantar en Santo y Seña".

El cantante y compositor está al frente de la sección musical de Santo y Seña desde comienzos de 2020, cuando la producción apostó por cambiar el formato del programa esencialmente periodístico. "El primer día que fui me temblaban las piernas, pero como toco de toda la vida, después se me fue el miedo. Entendí las dinámicas de las cámaras y me siento cómodo", le comentó Obes a El País a mediados del año pasado.



"Estoy agradecido con la gente de Santo y Seña, y algo a resaltar es que hay música en vivo en uno de los programas más vistos de la televisión, durante la crisis del coronavirus. Eso es apostar a los artistas. Santo y Seña podrá generar polémica, pero también genera cosas muy buenas. Me siento orgulloso de estar en televisión", agregó en su momento.