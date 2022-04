"MasterChef: Celebrity": ¿por qué no estuvo Sara Perrone en el primer programa?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El martes se estrenó la tercera temporada de Masterchef: Celebrity y volvió a ser el programa más visto del día. Pero además de la de Sergio Puglia, quien fue reemplazado por la cocinera argentina Maru Botana por, se dijo, motivos sanitarios, hubo otra ausencia que llamó la atención.

Es que en ese primer programa todos los participantes tuvieron que realizar distintas preparaciones para ganarse el delantal blanco, ese que los habilita a ser parte de este nuevo ciclo del reality de gastronomía de Canal 10. Y todos los que recibieron el delantal negro tendrán que volver a cocinar en una prueba de eliminación.

Sin embargo, de los 26 participantes de esta temporada solo 25 llegaron a las cocinas, ya que la comunicadora Sara Perrone estuvo ausente.



Al aire no se explicaron los motivos de su falta, pero sí se aclaró que al no poder participar de estas pruebas, la ex Consentidas irá directo a la jornada de eliminación junto al resto de los delantales negros.

¿Pero a qué se debió la falta de Perrone en MasterChef? La comunicadora explicó a El País que su ausencia en el primer programa se debió a que había cursado covid justo días antes de empezar la competencia, cuya grabación comenzó en el verano.

"Cuando se hizo la grabación del primer programa ya había pasado el covid, pero no me daban los días para el ingreso y no pude estar", explicó Perrone. Sí llegó en tiempo y forma a la prueba de eliminación, por lo que el próximo martes hará su regreso a Canal 10.

Tras el final de la primera entrega, los participantes que ya se aseguraron un lugar en la competencia son: Martín Kesman, Reque Newsome, Clipper, Abigail Pereira, Natalie Yoffe, Alejandro Camino, Oscar Belo, Luana Persíncula, Mariale James, Álvaro Navia, Ronnie Arias, Eduardo "Colo" Gianarelli, Santiago Urrutia y Santiago Comba.

Quienes deberán enfrentarse en la instancia de eliminación serán: María Mendive, Marta Aguiar, Yesty Prieto, Eunice Castro, Carlos "Bananita" González, Enrique "Pelado" Peña, Danna Liberman, Mandrake Wolf, Chris Namús, Carlos Malo, Martina Graf y, claro, Sara Perrone.