"Masterchef Celebrity": Maru Botana reemplazó a Sergio Puglia en una noche llena de sorpresas

"La espera ha terminado", anunció la jurado Ximena Torres para dar inicio al estreno de la tercera temporada de Masterchef Celebrity: Uruguay, el reality show culinario que emitirá Canal 10 todos los martes al término de Subrayado.

Al igual que en la temporada anterior del certamen, el equipo de jurados que juzgará a los 26 participantes está formado Laurent Lainé, Sergio Puglia y la ya mencionada Torres. Sin embargo, "cuestiones sanitarias" —así lo definió Torres—, obligaron a que Puglia deba ausentarse del primer programa. Su lugar fue ocupado por la argentina Maru Botana.

Los encargados de inaugurar la primera etapa fueron la actriz María Mendive, el basquetbolista Reque Newsome, la deportista de fitness Marta Aguiar y el periodista deportivo Martín Kesman. Debieron preparar un shawarma, un clásico de la comida árabe, en 30 minutos. Apenas se enteraron del desafío, la sorpresa de los participantes se adueñó de la cocina de Masterchef Celebrity,

¡Qué lujo tener a Maru Botana como invitada en el jurado! 👩‍🍳🍝👏 ¿Saldrá una foto con Kesman? 📸😂✌ Mientras tanto, esperaremos impacientes los ALELUYAS en el regreso de @pugliainvita. 😉🙌#MasterChefUY #MasterChefCelebrity | @XimeTorres8 @elfranchuteji @bbva_uruguay pic.twitter.com/Srswv9MmeJ — MasterChef Uruguay (@MasterChef_Uy) April 20, 2022

Sin embargo, recibieron varias ayudas que facilitaron su trabajo: el pan lavash y la carne ya estaban listas, mientras que el encargado de filetearla sería el jurado francés. Por lo tanto, solamente debían encargarse de las salas y los aderezos. "El shawarma es mi plato favorito, solo que no lo como con carne; solo con falafel porque soy vegetariana", reveló Aguiar al inicio de la prueba, aunque aclaró que no tiene "problema" de cocinar con carne.

Antes de iniciar la cocción, Torres anunció que los dos participantes que tuviesen los platos más destacados recibirían un delantal blanco que los habilitaría a ingresar a la competencia oficial, mientras que los dos recibirán uno negro, que los llevaría a la primera prueba de eliminación.

Tras una instancia de cocción sin mayores problemas y de buena comunicación entre los participantes, el encargado de presentar el primer plato fue Newsome. "Estoy sudando más que en un partido", dijo el jugador estadounidense y nacionalizado uruguayo. Torres definió su propuesta como "intensa", mientras que Botana destacó su combinación de sabores. "Pero me faltó una salsita más", advirtió. "Las especias están muy bien, pero la decoración podría ser mejor manejada", agregó Lainé.

María Mendive, Reque Newsome, Marta Aguiar y Martín Kesman son los valientes que se enfrentan esta noche al primer desafío en las cocinas. 👨‍🍳💥👩‍🍳 ¿Qué les tocará preparar? 🔥📺👀#MasterChefUY #MasterChefCelebrity | @XimeTorres8 @pugliainvita @elfranchuteji @bbva_uruguay pic.twitter.com/z5cZJA2W46 — MasterChef Uruguay (@MasterChef_Uy) April 20, 2022

Mendive, por su parte, presentó un shawarma que tenía al comino como protagonista. "Me gustó la humedad que tiene, aunque siento un poco predominante el comino", advirtió la jurado invitada. "Veo en ese plato toda tu energía: sabrosa pero un poco entreverada", le dijo Torres.

Aguiar, a pesar de no comer carne, sorprendió. "Suma un montón que hayas condimentado todo antes. A los acompañamientos le falta un poco de aceite de oliva", dijo Torres. "Te felicito", agregó Lainé.

Kesman cerró esta primera etapa con una propuesta acompañada de oliva y paprika. "Me gustó mucho la presentación, los sabores están bien combinados; me faltó un poco de vegetales", dijo Botana. "Me hizo acordar al shawarma del street food, tengo la sensación de que viniste a dar todo", celebró la encargada de La Dulcería de Xime Torres.

Al final, el periodista deportivo fue elogiado como el "mejor plato de la noche" y recibió el delantal blanco, al igual que Newsome. A Mendive y a Aguiar no tuvieron la misma suerte: recibieron el delantal negro y deberán enfrentarse en la prueba de eliminación.



La segunda fase del programa estuvo protagonizada por la artista Abigail Pereira, el cantante Yesty Prieto, el humorista Carlos "Bananita" González, la rapera Clipper y la comunicadora Eunice Castro. La energía cambió enseguida: Pereira, recién llegada de Estados Unidos, ingresó al set cantando y González se animó a interpretar un fragmento de una ópera.

En esta ocasión, el menú sería una Copa Melba, un postre clásico que debían preparar en 30 minutos. La clave estaba en la creación de una buena ensalada de frutas, y Pereira se lo tomó en serio: además de apostar por una mezcla exótica, se tomó el tiempo para acompañar su propuesta con un cisne formado por trozos de manzana. Al jurado le encantó.

La situación de Castro fue diferente: minutos antes de finalizar la prueba, la crema batida de su propuesta se derrumbó y la comunicadora intentó —mientras lanzaba varios insultos— arreglar el error con sus manos. Recibió la ayuda de Clipper, pero no fue suficiente para solucionarlo. El intento de la cantante de solidarizarse con su compañera casi le juega en contra: estuvo a punto de quedarse sin tiempo para conseguir el plato que necesitaba para presentar su Copa Melba. Pero, finalmente, lo logró en los últimos segundos.



Las propuestas de González y de Prieto no tuvieron mayor destaque y por eso recibieron el delantal negro. Lo mismo le sucedió a Castro, cuyo error con la crema batida le costó el ingreso directo al certamen. Por otro lado, Clipper y Pereira sí recibieron el delantal blanco. "Tu plato es el mejor de la noche", le dijo Botana a Abigail, que celebró el elogio.



Tras esa segunda instancia del concurso le llegó el turno a una nueva ronda, esta vez formada por seis participantes: el periodista y actor Alejandro Camino, el exfutbolista Enrique "Pelado" Peña, la actriz Danna Liberman, la modelo Natalie Yoffe, el periodista deportivo Oscar Belo y el músico Mandrake Wolf.

Antes de que el jurado les presentara el plato que debían cocinar, Torres les preguntó cómo era su relación con la cocina antes de ingresar al certamen. Y la respuesta de la mayoría fue bastante sincera: Mandrake suele limitarse a los churrascos, Belo admitió tener conocimientos rudimentarios y Yoffe aseguró que hasta hace poco se dedicaba a cocinar "panchos y huevos en el microondas".

Eso dio una pequeña ventaja al momento de enfrentarse a duelos de dos contra dos. Peña pidió ir contra Yoffe para aprovechar la ventaja, mientras que Torres se encargó de definir los otros dos intercambios: Mandrake vs. Belo, y Liberman vs. Camino. La prueba consistía en cocinar una tortilla con diferentes ingredientes: calabacín, espinacas y arroz.

Parecía un desafío simple, pero una serie de accidentes contaminaron la prueba: Camino se cortó el pulgar mientras cantaba, Peña fue reprochado por su desorganización, Yoffe se había olvidado de sacarle la cáscara al calabacín y Belo perdió valiosos minutos al dialogar con Torres: se había olvidado de prender la hornalla.

Sin embargo, todos pudieron concluir con su plato antes de que concluyeran los 30 minutos pactados. Cada jurado se encargó de definir al ganador del duelo: Lainé probó los platos de Peña y Yoffe; Botana los de Camino y Liberman; y Torres los de Wolf y Belo.

Finalmente, los que se llevaron los delantales blancos fueron Natalie Yoffe —que fue la revelación de la noche—, Alejandro Camino y Oscar Belo. Por lo tanto, Mandrake Wolf, Enrique "Pelado" Peña y Danna Liberman deberán luchar por ganarse un lugar en el certamen.



La siguiente instancia estuvo protagonizada por la boxeadora Chris Namús, la cantante Luana Persíncula, el músico Carlos Malo, la comunicadora Mariale James, el humorista Álvaro Navia y la modelo Martina Graf.

Debajo de una caja secreta, se encontraron con una torta de casamiento. A diferencia de la prueba anterior, en esta ocasión se trató de una prueba de dos grupos de tres participantes. La formación quedó de la siguiente manera: Luana, Mariale y Álvaro de un lado; Martina, Carlos y Chris del otro. Debían decorar y rellenar los bizcochuelos ya preparados por el jurado.



"Es lo peor que vi en mi vida", dijo con una sonrisa Graf tras ver el resultado de su trabajo en equipo. Y no estaba tan exagerada, porque los jurados no quedaron convencidos con el resultado; es más, Lainé se tomó una copa de agua en apenas unos segundos para tratar de bajar el choque dulce del relleno que propusieron.

Al otro equipo le fue mucho mejor. "La torta está linda y la decoración está muy buena. Se organizaron", les comentó Torres. "La decoración me gustó, es simple pero linda", agregó Lainé.

La decisión fue unánime: el equipo de Luana, Alvaro y Mariale se llevó el delantal blanco. "Todos han demostrado trabajar muy bien en equipo, pero ahora queremos verlos trabajar en solitario. Los esperamos pronto", le dijo Torres.

La última instancia de la noche quedó a cargo del periodista argentino Ronnie Arias —que desde hace años está radicado en Colonia—, el comunicador Eduardo "Colo" Gianarelli, el atleta de crossfit Santiago Comba y el piloto automovilístico Santiago Urrutia. Según reveló Torres, esta etapa tendría a cinco participantes, pero Sara Perrone no pudo estar presente, así que irá directamente a la prueba de eliminación.

La prueba final consistía en la cocción de un chivito, y lo interesante fue que cada participante trató de ponerle su impronta a uno de los mayores clásicos uruguayos. Y si bien hubo algunos problemas en el proceso —Comba y Gianarelli tuvieron pequeños accidentes en la cocción de sus huevos fritos—, el jurado elogió el trabajo de todos y le dio el delantal blanco a los cuatro.



"Me gustó mucho porque está muy prolijito y no tiene exceso de grasa", le dijo Botana a Urrutia. "El sabor es el justo, lograste un buen sabor y el morrón está rico. Muy bueno", agregó Torres. Algo similar sucedió con el trabajo de Comba, que recibió cálidos comentarios del jurado. "Me encantó", aseguró Botana.

Gianarelli tuvo una buena respuesta del jurado, pero no le dejaron pasar que haya decidido abandonar la lactonesa que estaba preparado para su chivito —"No me dio el tiempo", se justificó—, que finalmente fue acompañado por rúcula y mostaza. "Está justo, me gustó; pero si tenía la lactonesa hubiese sido un plus importante", dijo Torres.

Arias, que antes de presentar su plato dijo que se trataba del "mejor chivito del universo", recibió elogios por la cocción de la panceta y el toque de azúcar en el jamón. Cuando recibió el delantal blanco, lo celebró de rodillas mientras aseguraba que sentía que lo habían "nombrado caballero".



masterchef celebrity Así quedó la clasificación de "Masterchef"

Tras el final de la primera entrega de la tercera temporada de Masterchef Celebrity: Uruguay, los participantes que ya se aseguraron su lugar en la competencia son: Martín Kesman, Reque Newsome, Clipper, Abigail Pereira, Natalie Yoffe, Alejandro Camino, Oscar Belo, Luana Persíncula, Mariale James, Álvaro Navia, Ronnie Arias, Eduardo "Colo" Gianarelli, Santiago Urrutia y Santiago Comba.



Quienes deberán enfrentarse en la instancia de eliminación serán: María Mendive, Marta Aguiar, Yesty Prieto, Eunice Castro, Carlos "Bananita" González, Enrique "Pelado" Peña, Danna Liberman, Mandrake Wolf, Chris Namús, Carlos Malo, Martina Graf y Sara Perrone.