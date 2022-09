"Masterchef Celebrity": ¿a quién eliminaron y qué pasó en el reality culinario de Canal 10?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Luego de la eliminación de Danna Libermann en la edición anterior de Masterchef Celebrity: Uruguay, este martes se enfrentaron los nueve mejores participantes de la tercera temporada del reality show culinario de Canal 10.

Eunice Castro, Luana, Enrique "Pelado" Peña, Eduardo "Colo" Gianarelli, Carlos Malo, Abigail Pereira, Ronnie Arias, Sara Perrone y Martín Kesman volvieron a las cocinas de Masterchef para luchar por su lugar en la final del formato.

La prueba de eliminación consistió en la elaboración de un plato libre en base a una "negociación de ingredientes". Los tres miembros del jurado, Ximena Torres, Laurent Lainé y Sergio Puglia, seleccionaron una serie de ingredientes para que luego los participantes los intercambiaran.

Tuvieron, como siempre, 60 minutos para elaborar su plato. Fue una instancia compleja, que llevó a que los participantes aprovecharan al máximo su creatividad. Para romper con la exigencia y el silencio que implicaba la concentración, Ronnie Arias cambió el ambiente en el set al besar en la boca a Abigail Pereira. "¿Qué pasa? ¿A mí nadie me besa?", lanzó Luana tras ver la escena. "No te preocupes, yo te beso", le respondió Pereira antes de besar a la cantante tropical.



Tras ese momento inesperado, la concentración volvió a reinar en las cocinas. "¡Últimos minutos!", anunció Puglia, y el ritmo de trabajo se volvió frenético. Valió la pena: todos terminaron su plato en el momento justo. Es más, la mayoría se quedó satisfecho. "El sabor del cerdo está tremendo", celebró Kesman. "Estoy re feliz con mi plato", dijo, luego, Pereira.

El primero en pasar al frente fue Ronnie Arias. Presentó una entraña con chimichurri y puré de boniato con cebollas y berenjenas. "Hay demasiada cosa para combinar, pero la carne quedó hervida", dijo Puglia. "En vez de tantas preparaciones, con menos quedaba un plato perfecto. Quiero que te enfoques porque estamos en la recta final", agregó Torres.

Eduardo Gianarelli, por su parte, ofreció un menú de sorrentinos de calabaza con crema de hongos y almendras. "Este es el resultado de alguien que planificó su plato. El punto está bien, pero la salsa tendría que ser polentosa y tener una mayor personalidad. Es un excelente trabajo, igual", comentó Puglia. "Verte trabajar es un placer", añadió Lainé. "Pero a la salsa le falta un poco de caldo para que quede mejor trabajada".

Abigail Pereira llevó una cazuela de picaña y chorizo. "Tu guiso está rico y sabroso, la papa está en su punto; creo que te va muy bien con el sazón, porque además probaste el tandoori. Pero quiero platos que nos den un poco más: quiero verte salir de tu zona de confort", advirtió Torres.

Carlos Malo ofreció una lenguado con salsa de puerro, tomate y papas. "La cocción del pescado está muy bien, pero le falta al plato", dijo Lainé. "Todo el marinado del pescado lo mataste con el puerro. Es un trabajo correcto, pero me falta mucha masa. Sacá la guitarra y empezá a ponerle música", sumó Torres.

Enrique "Pelado" Peña presentó un cocktail de camarones, trigo burgol y brócoli. "De todo lo que venís haciendo, este es el plato más complejo. Te llevó un laburo y le metiste para adelante, pero encuentro mundos diferentes; no lo siento tan cercano al cocktail, es más cercano a un encevichado", dijo Torres. "Por las presentaciones, parecen cuatro diferentes", lanzó Lainé. Puglia, por su parte, dijo: "No es un plato coherente y no sabés qué es ni cómo lo comés".

Eunice Castro llevó un pollo con vegetales con puerros salteados y cebollas caramelizadas. "El pollo te quedó muy sabroso, aunque al puerro le faltó un poco de cocción", describió Lainé. "Es muy linda tu búsqueda por superarte en cada plato: hoy veo más sabor y menos estética. Quiero volver a esa estética tuya esté presente", sumó Torres. "Este plato es una explosión de sabores", resumió Puglia.

Martín Kesman presentó un cerdo con salsa agridulce acompañado por cuscús, peras y manzanas. "La presentación no es tu fuerte. Los puntos de las cocciones están bien", dijo Lainé. "Piensen en la estética y eso los va a hacer elevarse; si piensan en esa forma van a armar mejores platos. Para eso están acá", añadió Torres.

Luana llevó un ojo de bife al vino tinto con ensalada de tibia de chauchas y porotos de frutillas. "La ensalada es una buena ocurrencia, lástima que las chauchas no están bien hechas. Mi queja con la carne es que tiene la grasa cruda a los costados", reclamó Puglia. "Está bueno que trates de enfocarte en las cosas en las cosas en que no sos tan buena, para crecer", le sugirió Torres.

Por último, Sara Perrone presentó una tarta de chocolate con mango, nueces y chantilly. "Te la jugaste a hacer un postre: con este plato y un cafecito, le volás la peluca a cualquiera", celebró Torres. "Es una masa crocante muy bien hecha y el plato tiene las proporciones justas. Es un postre delicioso", agregó Puglia.

Luego llegó la instancia de evaluaciones. Sara Perrone logró el mejor plato de la noche y fue la primera en subir la balcón. Los siguientes en salvarse fueron Eunice Castro, Eduardo Gianarelli, Ronnie Arias, Abigail Pereira y Carlos Malo.

Las propuestas menos logradas fueron las de Martín Kesman, Enrique "Pelado" Peña y Luana. Torres le dio una advertencia al periodista deportivo y luego lo invitó a subir al balcón, por lo tanto el exfutbolista y la cantante quedaron en un mano a mano para ver quién dejaría la competencia. "Los dos platos son de eliminación", dijo Puglia.

Hubo momentos de suspenso antes de que Puglia anunciase al eliminado de la noche. Para sorpresa de sus compañeros, Enrique "Pelado" Peña debió dejar el reality show de Canal 10. "Tus compañeros te van a extrañar de una forma increíble", le dijo el jurado. "Tenés la humildad de los grandes porque en tu profesión fuiste un número uno y seguís siendo el número uno", agregó antes de despedirlo. "El grupo pierde a un líder", dijo Arias.

Por lo tanto, Eunice Castro, Luana, Eduardo "Colo" Gianarelli, Carlos Malo, Abigail Pereira, Ronnie Arias, Sara Perrone y Martín Kesman quedaron entre los ocho mejores participantes de Masterchef Celebrity: Uruguay y siguen peleando por su lugar en la final del certamen.