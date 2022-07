"Masterchef Celebrity": un desafío a ciegas que despertó confusión y varios reproches

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"Se vienen más exigencias y dificultades, pero más satisfacciones si logran salir adelante", anunció la jurado Ximena Torres antes del inicio de la más reciente emisión de Masterchef Celebrity: Uruguay. Y el equipo verde se topó con una sorpresa: es que Laurent Lainé "echó" a todos los participantes de la cocina para que luego volvieran a ingresar al set por turnos.

Torres explicó el desafío del día: cada jugador debía meter su brazo en cinco cajas ocultas y adivinar, solo con el tacto, el ingrediente secreto. Las opciones eran las siguientes: morcillas, caracoles, lengua, huevos y mayonesa.



Sara Perrone, Danna Liberman, Clipper y Martín Kesman tuvieron dos aciertos; Chris Namús y Santiago Comba lograron tres. El ganador fue Carlos Malo, que acertó cuatro veces y tuvo un beneficio en la prueba de eliminación. Natalie Yoffé, al contrario, solo pudo descubrir uno de los cinco ingredientes.



Luego, Puglia anunció "una buena y mala noticia": la buena fue que los participantes podrían cocinar un plato libre con diez ingredientes a elección; la mala fue que todos los ingredientes estarían envueltos en papel aluminio. "Tendrán que usar la confianza ciega", definió Torres.

Fueron diez minutos de confusión, y los miembros del equipo verde se llevaron unas cuantas sorpresas. Perrone, por ejemplo, sin darse cuenta repitió la carne picada; a Namús le pasó lo mismo con los morrones. Castro se equivocó con las latas: en vez de agarrar una lata de tomates peritas, se encontró con una de choclo y otra de porotos frutilla.

Malo, que ganó la prueba anterior, pudo cambiar dos ingredientes con sus compañeros. "Esto es beneficio, maleficio", dijo antes de recorrer las mesadas. Le sacó una suprema de pollo a Kesman y le dejó alitas de pollo, mientras que le dejó un boniato a Comba a cambio de queso. "Si me sacás el queso, me arruinás todo el plato. No puedo creerlo", le advirtió al cantante pero no tuvo suerte. "Si hoy me voy es tu culpa, Carlos", le dijo.

Luego de los dos desafíos, finalmente comenzó la cocción. La instancia sería de 60 minutos y no se podría intercambiar ingredientes entre colegas. "Todos los días estoy como El día de la marmota: siempre estoy en las últimas. Espero romper el hechizo", comentó Yoffe antes de cocinar su plato.

Tras el final primero en pasar fue Carlos Malo, que presento una "rissotada" con pollo, jamón y vegetales. "El arroz está correcto, tiene una buena cantidad de manteca y queso parmesano", dijo Puglia. "Es un plato rico y casero; celebro el jamón pero me gustaría ver un poco más de tu personalidad en los platos", agregó Torres.

Clipper presentó de una tartaleta de panceta y cebolla con ensalada de salmón, que recibió comentarios mixtos. "Me encantó la tartaleta y fue una muy buena idea; la ensalada no estuvo bien", dijo Torres. "Este es un resultado diverso: la tarta está bien y es una verdadera creación, pero la ensalada es de gran pobreza", comentó Puglia.

Santiago Comba presentó ñoquis de boniato con salsa que no tuvo un buen recibimiento. "Esa no es una salsa. Le falta tiempo de cocción", lanzó Lainé. "No son ñoquis, son bailnes", agregó Torres.

Danna Liberman apostó por bolitas de carne con puré de boniato con canela. "Cuando uno tiene la capacidad creativa de crear un buen plato, el trabajo es fantástico", celebró Puglia. "Te voy conociendo a través de tus platos y me encanta ver tu permanente búsqueda en los sabores y en los estético. El plato está riquísimo, y las bolitas de carne están tan delicadas que son como un tesoro", añadió Torres.

Chris Namús prefirió cocinar un wok de pollo y vegetales, pero no se sintió confiada con el resultado. "Creo que es de los más flojos de hoy", admitió antes de acercarse al público. Y el jurado estuvo de acuerdo. "El pollo está muy soso. Está a medio camino", advirtió Torres. "Al pollo le falta sabor y es un plato muy chato", dijo Lainé. "Este es un plato sin alma", sentenció Puglia.

Chris Namús ofreció un pescado arrollado con puré de papas y vegetales. "Tuviste una muy buena idea, pero el pescado está pasado de cocción. Pero trabajaste y tiene un buen sabor", comentó Lainé. "El puré está rico y hay mucho trabajo. Lo que me pasa con este plato es que no es atractivo: tiene mucho gris", aseguró Torres.

Martín Kesman presentó una suprema de pollo acompañada de vegetales y puré. "Yo te veo trabajar y sé que tenés determinación, pero estás haciendo demasiadas cosas a la vez. Eso hace que tu trabajo sea un garabato", observó Puglia.

Sara Perrone ofreció hamburguesas con puré y espinacas. ""Hacés comida hogareña, pero la carne está seca y eso complica al plato. El puré es delicioso pero ojo con la sal. Trabajaste con buena organización, pero quedaste a medio camino", describió Puglia.

Natalie Yoffe planteó unos tortellinis con salsa y almendras. "La masa y el relleno están muy bien. Tu crecimiento es excelente", celebró Torres. "Estuviste en muchos capítulos al borde, pero lo más importante es que escuchaste cada consejos. Es muy buen trabajo", sumó Puglia.

Tras las demostraciones, el jurado denominó al de Yoffe como el mejor de la noche y se llevó el aplauso de sus compañeros. "Es una sensación espectacular y que se note el esfuerzo es increíble", dijo tras recibir la noticia.

Los participantes en quedar al borde de zona de eliminación fueron Comba y Namús. Luego de unos segundos de tensión, Torres reveló que la boxeadora debió dejar el reality show de Canal 10. "Te vas con el mega cinturón", dijo la jurado para despedirla.

Por lo tanto, los que siguen en carrera en el equipo azul son los siguientes participantes: Carlos Malo, Natalie Yoffe, Eunice Castro, Danna Liberman, Martín Kesman, Clipper, Sara Perrone y Santiago Comba.