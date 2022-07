Sergio Puglia se recupera de un problema de salud: "Me hicieron tres cirugías"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Sergio Puglia se recupera de un problema de salud ocular, por el que hace seis días debió ser operado en tres instancias diferentes. Así lo contó el viernes en Polémica en el bar, donde apareció con un ojo hinchado que lo llevó a hacer chistes y a utilizar lentes oscuros.

Al comienzo del programa y con sus habituales gafas de ver, el jurado de Masterchef Celebrity Uruguay le dijo a Jorge Piñeyrúa: "Sabe que lo veo así, tan flaquito, tan espléndido. Y lo veo bien gracias a que me operé en la tecnología oftalmóloga de avanzada".

"Por si me ven el ojo medio en compota, no me dio un trompazo el que te conté porque él se quedó quietito. Fui yo el que me paré", agregó en tono de chiste Puglia, en referencia al altercado que había tenido con Ríos, y que lo llevó a levantarse de su asiento y abalanzarse hacia su colega.

Entonces el chef continuó con el relato del procedimiento al que tuvo que someterse el miércoles pasado, y del que se recupera. "Los médicos me hicieron tres cirugías en el mismo ojo. Tenía un problema de perforación en la mácula. Me tuvieron que coser la mácula y además de eso me dijeron que tenía una catarata, y me pusieron una lentilla para ver bien de lejos, para enfocar bien. Pero todo esto me va a llevar un tiempito", comentó.

Más tarde en el programa, Álvaro Navia hizo su habitual participación humorística y le acercó al panelista unos lentes oscuros, que él se colocó y mantuvo durante el resto de la emisión. "Le estaban quedando los ojos como cocodrilos, así, hinchados", bromeó Navia.

El domingo, de vuelta en Polémica en el bar, Puglia dijo estar "mucho mejor". "Todavía no veo nada con ese ojo, pero estamos acá", resumió.