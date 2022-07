Sergio Puglia estalló contra Julio Ríos y casi se van a las manos: "¡Sos un atrevido!"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El programa de Polémica en el bar de este viernes vivió un momento de altísima tensión con un cruce entre Sergio Puglia y Julio Ríos. El comunicador y cocinero reaccionó ante un comentario del periodista deportivo, quien lo había calificado como "la Mirtha Legrand uruguaya".

Todo comenzó con una análisis de Julio Ríos sobre la situación política en el fútbol, tras el paro determinado por la Mutual de futbolistas a raíz de lo sucedido en el club Villa Española, recientemente intervenido por el Ministerio de Educación y Cultura.

"No entiendo nada lo que está diciendo este hombre hace media hora", dijo Puglia cuando le tocó intervenir. "Si no entendés..." lo interrumpió Ríos y el otro replicó: "Vos callaaste. Te callas porque yo te escuché"

"Si no sabés, por lo menos respetá. No vengas con "este hombre", intervino otra vez Ríos y Puglia le devolvió con otra chicana. "Qué pesado", acotó.



En ese juego estaban cuando Ríos calificó a Puglia como "la Mirtha Legrand uruguaya". El comentario hizo estallar al panelista y jurado de Masterchef.

"A mí no insultes porque te tiro una copa. A mí no me tomes el pelo", dijo Puglia, parándose de su silla para enfrentar a Ríos.

"A mí no me digas "la Mirtha Legrand uruguaya". A mí no me insultes porque es una discriminación", añadió levantando la voz. En ese momento intervino Jorge Piñeyrúa, quien lo frenaba en el centro del estudio. "Tranquilo, Sergio", decía.

"¡Sos un atrevido! ¡Sos un atrevido!", repitió Puglia señalando a Ríos. "Yo me llamo Sergio Puglia. No me hables en femenino", añadió ya volviendo a su lugar.



El periodista deportivo, que se mantuvo sereno en su silla, le pidió disculpas.

"Te pido las disculpas del caso", dijo. Puglia volvió a su posición y minutos más tarde, también pidió disculpas.

"El programa continúa. Quiero pedirle disculpas a la teleaudiencia. No fue correcta la reacción que tuve. Me sentí ofendido. Pero independientemente de eso, quiero decir que este es un programa en el que todos tenemos que guardar la compostura. Yo la perdí por un segundo. Le pido al señor Julio Ríos que me disculpe también y le acepto las disculpas, como corresponde", aseguró Puglia.

Julio Ríos aclaró que la comparación con Mirtha Legrand la hizo en referencia a la trayectoria de Puglia y a su glamorosa carrera. "Cuando alguien se siente ofendido, hay que pedir disculpas", añadió.