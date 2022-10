¿Quién se fue de "Masterchef Celebrity"? Se definieron los cinco finalistas del certamen

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Después de la salida de Ronnie Arias de Masterchef Celebrity: Uruguay, el reality show de Canal 10 volvió a la pantalla para definir a sus cinco mejores participantes.

Eunice Castro, Eduardo "Colo" Gianarelli, Luana, Abigail Pereira, Martín Kesman y Sara Perrone se reencontraron en las cocinas de Masterchef para asegurarse un lugar en la etapa final del programa.

Antes de dar paso a la prueba de eliminación, Sergio Puglia dio un anuncio especial: los seis ganadores de las ediciones anteriores de Masterchef ingresarían a las cocinas para asistir a los competidores. Por lo tanto, Nilson Viazzo, María Gracia Sosa, Alicia Patella, Natalia González, Aldo Martínez y Paula Silva volvieron a vestir el uniforme del reality luego de tanto tiempo.

Le voy a decir a mis nietos que estos eran los Avengers. 🦹‍♀️💥🦹‍♂️#MasterChefUY #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/oVK9zeMS0O — MasterChef Uruguay (@MasterChef_Uy) October 12, 2022

Con intercambios cada diez minutos, los participantes debieron cocinar un ingrediente con distintas cepas de vino. Entre baile, canto, chistes y varios reencuentros, la emisión del martes dejó varios momentos destacados. Uno de ellos estuvo a cargo de Luana, que recibió a cada uno de sus ayudantes con una copa de vino y picada.

Tras la instancia de preparación, el primero en pasar al frente fue Martín Kesman, quien presentó un lomo con salsa tannat con gratín de boniato. "El lomo está a buen punto y la salsa está buena", dijo Laurent Lainé. "Tiene una buena presentación y un juego muy lindo entre los colores y sabores", agregó Puglia. "Este es el más complejo de tus platos. Sos muy bueno haciendo carne y papas, pero es el momento de mostrar un poco más", añadió Torres.

Eduardo "Colo" Gianarelli llevó una lasaña de ragú de cordero con vino tinto. "Está muy bien de sabor", le dijo Lainé. "Utilizaste poco vino, aunque deberías haber usado más para que la carne tuviera más sabor. La salsa blanca la pedí", sumó Puglia.



Eunice Castro presentó un osobuco al vino tinto y polenta que sorprendió al jurado. "El sabor del vino y la carne está perfecto", comentó Puglia. "Me gusta mucho, pero la polenta junta con el plato no me gustó. Es mi única crítica, pero está muy sabroso y el punto de cocción es perfecto", dijo Lainé.

Luana llevó una espuma de tannat con nueces y frutillas. "Está bueno, pero el merengue no está del todo logrado. El tema es que como la espuma es la base del postre, al no tener la textura necesaria, el postre no está del todo logrado. Pero el dulce es correcto", aseguró Torres. "Tenías el vino y podías hacer una buena mermelada, pero le faltó y se transformó en algo demasiado pesado", completó Puglia.

Abigail Pereira ofreció unas peras al vino tinto con crocante de coral, crema chantilly y frutos rojos. "Es muy linda la presentación, al igual que la salsa. El postre tiene una muy buena textura; buen trabajo", celebró Lainé. "Las peras al vino tinta te quedaron espléndidas y la salsa tiene todas las notas que debían tener para no perder su sabor. Es la combinación perfecta", sumó Puglia. "El postre tiene todo lo que tiene que tener: contrastes que encantan al paladar", elogió Torres.

Sara Perrone llevó un húmedo de cacao con merengue y peras al vino tinto. "Es un trabajo que está bordado, como un macramé perfecto. El uso del chocolate y el vino es de maravilla, y eso hace que la degustación sea plena y exquisita", elogió Puglia. "La presentación está muy linda, los sabores son muy buenos; me gustaría haber tenido alguna pera más, pero realmente es un muy lindo trabajo", agregó Lainé.

Tras las degustaciones, Puglia anunció que el mejor plato de la noche fue el de Abigail Pereira. Luego de salvar a Eunice Castro, Sara Perrone y Martín Kesman, Luana y Eduardo "Colo" Gianarelli quedaron al borde de la eliminación. Finalmente, y tras varios segundos de suspenso, Ximena Torres anunció que Luana debería dejar el programa.

Con lágrimas en los ojos, la cantante se despidió con emoción de sus compañeros. "Estoy completamente orgullosa y feliz porque descubrí que puedo hacer muchas cosas en un rubro distinto. Estoy muy emocionada; gracias a todos", comentó. "Se va a extrañar tu energía, el show que le ponés a la vida hace que te lleves el corazón de todos", comentó Torres. Luego, la cantante se abrazó con sus compañeros y con el resto del jurado.