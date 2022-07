"¿Quién es la máscara?": una popular dirigente sindical sorprendió detrás de Cactus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Con la participación especial de Hombre Disco, el capítulo de este jueves de ¿Quién es la máscara? ofreció una de las mayores sorpresas de la primera temporada del programa de La Tele. La revelación del personaje de la noche fue el de Cactus, quien resultó ser una popular dirigente sindical.

La encargada de inaugurar la noche fue Pop Corn, quien interpretó "Malo", uno de los mayores éxitos de la española Bebe. Tras escucharla cantar, el grupo de investigadores se animó a dar sus predicciones respecto a su verdadera identidad. Fata Delgado apostó por Florencia Infante y Sofía Rodríguez por Julieta Díaz; mientras que Patricia Wolf y Emir Abdul Gani coincidieron en que, en realidad, se trataba de Luisana Lopilato.

Con un mensaje claro, #PopCorn🍿 pisó fuerte en el escenario de La Máscara ♀ Su voz es la de muchas ✊ ¿pero quién estará detrás de esta interpretación? 👇 #LaMáscaraUY🎭 @teledoce 📺 pic.twitter.com/KOr8036H3E — Quién Es La Máscara Uruguay (@lamascarauy) July 22, 2022

Monstruo, que se enfrentó a Pop Corn, cantó una versión bien latina y bailable de "La Isla Bonita", de Madonna. Tras escucharla, llegaron las predicciones del jurado. Gani, quien aseguró que se trataba de una de sus máscaras favoritas, mencionó a Florencia Peña, mientras que Rodríguez mencionó dos posibilidades: Manuela Da Silveira y Catalina Ferrand. Wolf también apostó por Da Silveira, pero Delgado prefirió a Karina Vignola.

#Monstruo👹 no le tiene miedo a nada, ni a interpretar una canción de la mismísima reina del pop 👑💃 ¿Será una pista de su identidad? 🤔 #LaMáscaraUY🎭 @teledoce 📺 pic.twitter.com/QN7ADypjwg — Quién Es La Máscara Uruguay (@lamascarauy) July 22, 2022

Tras ambas actuaciones, el jurado y el público presente en el set de La Tele eligió quién pasaría a la zona de eliminación. Fueron varios segundos de suspenso antes de que Maxi De La Cruz, el conductor de ¿Quién es la máscara?, revelara que Monstruo quedaría al borde de que se conociera su identidad.

Luego, le llegó el turno a una máscara invitada. Se trató de Hombre Disco, quien cantó una enérgica versión de "Solo se vive una vez", de Azúcar Moreno. Delgado y Rodríguez apostaron por la misma opción: Darío Barassi. Wolf prefirió mencionar a Pablo Fabregat y Gani a Germán Medina. Sin embargo, De La Cruz aseguró que habría que "esperar unas semanas más" para poder su identidad.

¡Qué caramba el show de #HombreDisco🕺🪩! 🤩 ¡Solo se vive una vez! Pero jugamos a todo en #LaMáscaraUY🎭 @teledoce 📺 pic.twitter.com/JITpepFyBK — Quién Es La Máscara Uruguay (@lamascarauy) July 22, 2022

El segundo duelo de la noche estuvo protagonizado por Hueva y Cactus. La primera cantó una delicada versión de "Y nos dieron las diez", de Joaquín Sabina, que recibió una ovación del público. Gani y Wolf insistieron en que se trataba de Jimena Barón, Delgado prefirió mencionar a Gladys Florimonte, mientras Rodríguez sentenció con el nombre de Emilia Díaz.

Y nos dieron las diez y las once, las doce y la una... ⌚

Y las dos y las tres... ¡y nosotros seguimos sin saber quién es #Hueva🥚! 😲 #LaMáscaraUY🎭 @teledoce 📺 pic.twitter.com/wkVXSkAfHj — Quién Es La Máscara Uruguay (@lamascarauy) July 22, 2022

Cactus, por su parte, interpretó "A rodar mi vida", uno de los mayores éxitos de Fito Páez. Delgado fue el primero en hacer su apuesta: eligió a Malena Castaldi. Rodríguez retomó su primera teoría, la que aseguraba que detrás de la máscara se escondía Juana Viale; Wolf y Gani coincidieron con su compañera y también mencionaron a la actriz argentina.

¡A rodar el show! 🤩 No pensábamos en nada, nada más que tu llegada al escenario de #LaMáscaraUY🎭 No sabemos cuál es la identidad de #Cactus🌵 @teledoce 📺 pic.twitter.com/I6YPDl44ZV — Quién Es La Máscara Uruguay (@lamascarauy) July 22, 2022

Luego llegó el momento de votar quién pasaría a la zona de eliminación para enfrentarse a Monstruo. Finalmente, y tras la votación del público y el jurado, Cactus fue la elegida. Por lo tanto, Hueva continúa en carrera.

Enseguida hubo una nueva y última votación que decretó que los televidentes conocerían la verdadera identidad de Cactus. Se trató de Valeria Ripoll, que dejó sorprendido al jurado y al público. "¡Jamás me hubiera imaginado que eras vos!", exclamó Patricia Wolf tras conocerla.

¡Bienvenida Valeria Ripoll a #LaMáscaraUY! 😮👏 pic.twitter.com/qtYm6iHt9k — Quién Es La Máscara Uruguay (@lamascarauy) July 22, 2022

"Este año tuve un accidente y no sabía si se iba a notar cuando participaba porque aún me estoy recuperando de la pierna", dijo. "Mi hija me decía: 'Esa voz es la tuya, mamá'", agregó luego la dirigente sindical.

Si bien reveló que al principio le costó decidirse por aceptar la propuesta de La Tele, Ripoll habló de qué la llevó a tomar la decisión de vestir la máscara de Cactus. "Está bueno que te conozcan en otras facetas y está bueno mostrar que tengo la capacidad de divertirme y jugar. Esto me saca de la estructura", reflexionó.